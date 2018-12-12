ЦСКА нужны очки против «Реала»

вчера, 19:00

«Соккер.ру» интересно, выйдет ли ЦСКА в еврокубковую весну? Необходимо отдать все силы в Мадриде и параллельно верить в кровожадность «волков».

«Рома» не проиграет в Чехии

Всегда плохо, когда зависишь от соперника. ЦСКА будет мало даже победы над «Реалом» в гостях, если чехи победят дома «Рому», и не хватит ничьей, если в параллельном поединке тоже будет мировая.

Но у «волков» нет причин уступать «Виктории». Хотя нет и аргументов рвать жилы. Проиграли «Реалу» дважды, на первом месте не окажутся, независимо от результата соперника – при равенстве очков сначала учитывают личные матчи.

Зато есть минимум две веские причины, почему чехам не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Во-первых, римляне в руках миллиардера из США . Для Джеймса Паллотты понятия амбиций и капитала - святые. Так вот, ничья в ЛЧ дает 0.9 млн евро, победа – 2.7 млн евро.

С учетом, что в прошлом году заработали 99.2 млн премиальных от УЕФА , в «Роме» понимают, насколько выгодно побеждать. А раз чехи слабее, чем «Рома» в любом составе, то какой смысл не играть на победу? Есть также «во-вторых» - Ди Франческо на грани увольнения, в пяти последних матчах у «волков» одна победа.

И на выходных «исполнили», словно решили привлечь интерес эмоционального тренера Конте. На 41 минуте выездной игры против «Кальяри» римляне вели в два мяча. Потом на 84-й хозяева один гол отыграли, но в добавленное время пошли удаления – сначала Фараго, а потом Срны. И что сделала «Рома» против девятерых соперников?

Пропустила гол на 97 минуте матча, сыграли 2:2. Понятно, что после такого два варианта – или футболистам надоело работать с Ди Франческо и сегодня проиграют «Виктории», чтобы было больше поводов его заменить, или разозлятся после глупых осечек, и вынесут чехов в гостях, невзирая на эксперименты с составом, которые точно будут.

В худшем для ЦСКА случае «Виктория» побеждает – тогда даже три очка на «Сантьяго Бернабеу» ничего не меняют. В плохом случае в Чехии будет ничья, а в хорошем в Пльзене «Рома» сделает то, что не смогли «армейцы» - победит.

- в «Роме» умеют считать деньги – победа над чехами принесет на 1.8 млн евро больше, чем ничья. А это деньги, ведь это годовой оклад Клюйверта или Пеллегрини. А 2.7 миллиона в случае победы позволят закрыть вопрос с окладом Маноласа;

- ухудшает положение ЦСКА травма Джеко. Эдин мог бы вынести «Викторию» - является признанным специалистом по такого рода матчам (хет-трик чехам в первой игре), но не сыграет;

- надежда на разницу в индивидуальном классе (Пасторе, Юндер и Шик могут выйти в атаке) и амбиции «волков» - после серии неудачных матчей поражение от «Виктории» в «красной» части Рима не поймут.

«Реал» будет мстить без эмоций

Солари оставили до конца сезона, «Рому» обыграли второй раз, в плей-офф ЛЧ вышли, из пяти матчей после погрома 5:1 на «Камп Ноу» выиграли четыре, хотя было странное поражение «Эйбару» в гостях. Но в сухом остатке «Реал» в пяти пунктах от первого места и «Барселоны».

Одновременно заметно, что болезни, которые не лечили при Зидане, Солари волевым решением отменить не сумел. «Реал» как был командой, способной проиграть ЦСКА и «Эйбару», сам от себя подобный подвох не ожидая – так и остался. «Реал» как был с уставшими Кроосом, Модричем и вечно травмированным Бэйлом – так и остался.

Наконец, сегодня нет смысла ставить всех звезд. Если резервисты «Реала» не могут обыграть ЦСКА , что они вообще делают в заявке клуба такого уровня? Такой вопрос поставит Перес, если Солари сегодня рискнет здоровьем основных футболистов. Так что у «Реала» будет настолько экспериментальный состав, насколько разрешит Флорентино.

Ведь «Рома» даже теоретически не может перегнать «сливочных». Обеспечив первое место, испанцы вправе рассчитывать на домашнюю победу даже с молодыми и злыми на поле – понимают, что успех дарит премиальные. Но травмы любого из основных игроков дороже.

Перед поединком с «Райо Вальекано» и отправкой на Клубный чемпионат мира в ОАЭ мадридцы хотят поберечься. У «Реала» тоже будет рождественский перерыв, но сначала надо победить в турнире ФИФА . Матч против ЦСКА по приоритетности находится очень низко, и даже поражение в «Лужниках» словно из прошлой жизни – так себе мотивация.

- основная газета поклонников «Реала» на первой полосе опубликовала фото Брахима Диаса – игрока «Сити», которого переманивают в «Реал». Игра с ЦСКА футбольную Испанию не сильно волнует;

- в отличие от «Ромы», «Реал» не может рисковать здоровьем звезд ради премиальных, поскольку Пересу нужна победа на Клубном ЧМ , а 2.7 млн евро не компенсируют травмы Крооса, Модрича или Бэйла, ведь их зарплаты намного выше;

- некоторые издания ставят в основу многих звезд «Реала», но связано это с непонятным состоянием ряда молодых игроков. Если Вальехо, Вальверде, Винисиус и Хавьер Санчес будут готовы к матчу – молодые получат игровое время. «Реал» не рискует ничем, даже поражение не изменит положение Солари. Поэтому Рамоса нет даже в заявке на игру.

ЦСКА нельзя проиграть резервистам

«Реал» может победить по праву сильного после действий звезд, но резерву проигрывать нельзя. «Локомотив» уронил престиж РПЛ , хотя «Порту» сделал царский подарок, нужно исправляться. Не стоит бояться атмосферы на «Сантьяго Бернабеу», где побеждал 1:2 дерзкий «Леванте».

А если «Рома» серьезно отнесется к «Виктории» и снова победит – в Риме счет был 5:0, «волкам» чехи по вкусу, ЦСКА хватит даже ничьей. Скорее всего, звездам «Реала» захочется сыграть так, чтобы не пропустить потом Клубный ЧМ , а у «армейцев» с мотивацией проблем точно нет, ведь команда молодая и дерзкая.

Во-первых, последний матч в 2018 году – надо сыграть изо всех сил, дальше будет отпуск, в который лучше отправляться после успеха. Во-вторых, действительно есть шанс попасть в плей-офф Лиги Европы. И если для «Реала» премиальные важны, но не первостепенны – хватит и ничьей, то для клуба Гинера заработки в еврокубках жизненно важны.

«Армейцам» нельзя терять возможность заслужить пропуск на третье место в группе, ведь после обидного и глупого поражения от «Виктории» есть только один шанс – набрать больше пунктов, чем соперник. Если у чехов ничья – нужна победа, если поражение – хватит ничьей. В ЦСКА должны верить в успех, хотя и отдавать себе отчет.

Если в Москве все сложилось удачно – Влашич быстро забил, а «Реал» промазал, то в Мадриде будет другой футбол. Все адекватные эксперты понимают, что шансы на успех ЦСКА минимальные, ведь нужна помощь «Ромы» и благосклонность «Реала». Но в таких ситуациях есть один плюс – в футболе любят красивые сюжетные повороты.

Если ЦСКА заслужит пропуск в Лигу Европы – получит его. А если нет, то займет последнее место в группе, и молодой состав повторит за старым. Сразу вспомнят, что «Рома» и «Реал» - полуфиналисты ЛЧ . Но это не оправдание, поскольку надо было переиграть «Викторию», а не сумели. Осталась щель, но в нее нужно протиснуться: «Реал» решил все свои задачи, будет играть на классе.