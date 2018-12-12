ЦСКА нужны очки против «Реала»

«Соккер.ру» интересно, выйдет ли ЦСКА в еврокубковую весну? Необходимо отдать все силы в Мадриде и параллельно верить в кровожадность «волков».
«Рома» не проиграет в Чехии
Всегда плохо, когда зависишь от соперника. ЦСКА будет мало даже победы над «Реалом» в гостях, если чехи победят дома «Рому», и не хватит ничьей, если в параллельном поединке тоже будет мировая.
Но у «волков» нет причин уступать «Виктории». Хотя нет и аргументов рвать жилы. Проиграли «Реалу» дважды, на первом месте не окажутся, независимо от результата соперника – при равенстве очков сначала учитывают личные матчи.
Зато есть минимум две веские причины, почему чехам не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Во-первых, римляне в руках миллиардера из США. Для Джеймса Паллотты понятия амбиций и капитала - святые. Так вот, ничья в ЛЧ дает 0.9 млн евро, победа – 2.7 млн евро.
С учетом, что в прошлом году заработали 99.2 млн премиальных от УЕФА, в «Роме» понимают, насколько выгодно побеждать. А раз чехи слабее, чем «Рома» в любом составе, то какой смысл не играть на победу? Есть также «во-вторых» - Ди Франческо на грани увольнения, в пяти последних матчах у «волков» одна победа.
И на выходных «исполнили», словно решили привлечь интерес эмоционального тренера Конте. На 41 минуте выездной игры против «Кальяри» римляне вели в два мяча. Потом на 84-й хозяева один гол отыграли, но в добавленное время пошли удаления – сначала Фараго, а потом Срны. И что сделала «Рома» против девятерых соперников?
Пропустила гол на 97 минуте матча, сыграли 2:2. Понятно, что после такого два варианта – или футболистам надоело работать с Ди Франческо и сегодня проиграют «Виктории», чтобы было больше поводов его заменить, или разозлятся после глупых осечек, и вынесут чехов в гостях, невзирая на эксперименты с составом, которые точно будут.
В худшем для ЦСКА случае «Виктория» побеждает – тогда даже три очка на «Сантьяго Бернабеу» ничего не меняют. В плохом случае в Чехии будет ничья, а в хорошем в Пльзене «Рома» сделает то, что не смогли «армейцы» - победит.
- в «Роме» умеют считать деньги – победа над чехами принесет на 1.8 млн евро больше, чем ничья. А это деньги, ведь это годовой оклад Клюйверта или Пеллегрини. А 2.7 миллиона в случае победы позволят закрыть вопрос с окладом Маноласа;
- ухудшает положение ЦСКА травма Джеко. Эдин мог бы вынести «Викторию» - является признанным специалистом по такого рода матчам (хет-трик чехам в первой игре), но не сыграет;
- надежда на разницу в индивидуальном классе (Пасторе, Юндер и Шик могут выйти в атаке) и амбиции «волков» - после серии неудачных матчей поражение от «Виктории» в «красной» части Рима не поймут.
«Реал» будет мстить без эмоций
Солари оставили до конца сезона, «Рому» обыграли второй раз, в плей-офф ЛЧ вышли, из пяти матчей после погрома 5:1 на «Камп Ноу» выиграли четыре, хотя было странное поражение «Эйбару» в гостях. Но в сухом остатке «Реал» в пяти пунктах от первого места и «Барселоны».
Одновременно заметно, что болезни, которые не лечили при Зидане, Солари волевым решением отменить не сумел. «Реал» как был командой, способной проиграть ЦСКА и «Эйбару», сам от себя подобный подвох не ожидая – так и остался. «Реал» как был с уставшими Кроосом, Модричем и вечно травмированным Бэйлом – так и остался.
Наконец, сегодня нет смысла ставить всех звезд. Если резервисты «Реала» не могут обыграть ЦСКА, что они вообще делают в заявке клуба такого уровня? Такой вопрос поставит Перес, если Солари сегодня рискнет здоровьем основных футболистов. Так что у «Реала» будет настолько экспериментальный состав, насколько разрешит Флорентино.
Ведь «Рома» даже теоретически не может перегнать «сливочных». Обеспечив первое место, испанцы вправе рассчитывать на домашнюю победу даже с молодыми и злыми на поле – понимают, что успех дарит премиальные. Но травмы любого из основных игроков дороже.
Перед поединком с «Райо Вальекано» и отправкой на Клубный чемпионат мира в ОАЭ мадридцы хотят поберечься. У «Реала» тоже будет рождественский перерыв, но сначала надо победить в турнире ФИФА. Матч против ЦСКА по приоритетности находится очень низко, и даже поражение в «Лужниках» словно из прошлой жизни – так себе мотивация.
- основная газета поклонников «Реала» на первой полосе опубликовала фото Брахима Диаса – игрока «Сити», которого переманивают в «Реал». Игра с ЦСКА футбольную Испанию не сильно волнует;
- в отличие от «Ромы», «Реал» не может рисковать здоровьем звезд ради премиальных, поскольку Пересу нужна победа на Клубном ЧМ, а 2.7 млн евро не компенсируют травмы Крооса, Модрича или Бэйла, ведь их зарплаты намного выше;
- некоторые издания ставят в основу многих звезд «Реала», но связано это с непонятным состоянием ряда молодых игроков. Если Вальехо, Вальверде, Винисиус и Хавьер Санчес будут готовы к матчу – молодые получат игровое время. «Реал» не рискует ничем, даже поражение не изменит положение Солари. Поэтому Рамоса нет даже в заявке на игру.
ЦСКА нельзя проиграть резервистам
«Реал» может победить по праву сильного после действий звезд, но резерву проигрывать нельзя. «Локомотив» уронил престиж РПЛ, хотя «Порту» сделал царский подарок, нужно исправляться. Не стоит бояться атмосферы на «Сантьяго Бернабеу», где побеждал 1:2 дерзкий «Леванте».
А если «Рома» серьезно отнесется к «Виктории» и снова победит – в Риме счет был 5:0, «волкам» чехи по вкусу, ЦСКА хватит даже ничьей. Скорее всего, звездам «Реала» захочется сыграть так, чтобы не пропустить потом Клубный ЧМ, а у «армейцев» с мотивацией проблем точно нет, ведь команда молодая и дерзкая.
Во-первых, последний матч в 2018 году – надо сыграть изо всех сил, дальше будет отпуск, в который лучше отправляться после успеха. Во-вторых, действительно есть шанс попасть в плей-офф Лиги Европы. И если для «Реала» премиальные важны, но не первостепенны – хватит и ничьей, то для клуба Гинера заработки в еврокубках жизненно важны.
«Армейцам» нельзя терять возможность заслужить пропуск на третье место в группе, ведь после обидного и глупого поражения от «Виктории» есть только один шанс – набрать больше пунктов, чем соперник. Если у чехов ничья – нужна победа, если поражение – хватит ничьей. В ЦСКА должны верить в успех, хотя и отдавать себе отчет.
Если в Москве все сложилось удачно – Влашич быстро забил, а «Реал» промазал, то в Мадриде будет другой футбол. Все адекватные эксперты понимают, что шансы на успех ЦСКА минимальные, ведь нужна помощь «Ромы» и благосклонность «Реала». Но в таких ситуациях есть один плюс – в футболе любят красивые сюжетные повороты.
Если ЦСКА заслужит пропуск в Лигу Европы – получит его. А если нет, то займет последнее место в группе, и молодой состав повторит за старым. Сразу вспомнят, что «Рома» и «Реал» - полуфиналисты ЛЧ. Но это не оправдание, поскольку надо было переиграть «Викторию», а не сумели. Осталась щель, но в нее нужно протиснуться: «Реал» решил все свои задачи, будет играть на классе.
Желание сэкономить силы и позволить порезвиться молодым не обязательно принесет испанцам успех. Пусть никто особо не верит в ЦСКА, но в этом их шанс – еще раз удивить победителя Лиги чемпионов в день, когда они не станут рисковать здоровьем ради набора трех пунктов, которые им не очень-то нужны.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.