«Славия» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

СЛАВИЯ ПРАГА
«Славия» ведет отчаянную борьбу за выход из группы и перед последним турам имеет на это неплохие шансы. Коллектив Йиндржиха Трпишовского имеет в активе семь набранных очков, с которыми и располагается на второй строчке в таблице, опережая третий «Копенгаген» на два очка, а четвертый «Бордо» - на три балла.
В прошлом туре «Славия» неожиданно проиграла в гостях «Бордо» со счетом 0:2, значительно осложнив свое положение.
ЗЕНИТ
«Зенит» очень уверенно проводит групповой этап – команда Сергея Семака еще ни разу не проигрывала в нынешней Лиге Европы и за тур до окончания группового раунда находится на первой строчке с 11 очками. Вытеснить «Зенит» с пьедестала уже не представляется возможным, поэтому в последнем туре питерский клуб будет играть только за свой престиж, турнирной мотивации у него уже нет.
СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
- Только в одном из предыдущих шести домашних матчей «Славия» не пропускала
- «Зенит» забивал в каждом из предыдущих двух выездных матчей
- «Зенит» ни разу еще не проигрывал в нынешней Лиге Европы – три победы и две ничьи
Прогноз
«Славии» достаточно сыграть вничью, чтобы оказаться в плей-офф, но наверняка чехи попробуют замахнуться на все три балла. В Санкт-Петербурге «Славия» показала весьма солидную игру, но не смогла реализовать ни один из своих многочисленных моментов, за что постарается взять реванш в сегодняшнем поединке.
«Зенит» уже не имеет турнирной мотивации, что позволит команде сыграть свободно, поэтому легкой жизни чехам ждать также сегодня не стоит.
Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.08
Источник: www.vseprosport.ru