«Славия» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

13 декабря 2018, 15:19

СЛАВИЯ ПРАГА

«Славия» ведет отчаянную борьбу за выход из группы и перед последним турам имеет на это неплохие шансы. Коллектив Йиндржиха Трпишовского имеет в активе семь набранных очков, с которыми и располагается на второй строчке в таблице, опережая третий «Копенгаген» на два очка, а четвертый «Бордо» - на три балла.

В прошлом туре «Славия» неожиданно проиграла в гостях «Бордо» со счетом 0:2, значительно осложнив свое положение.

ЗЕНИТ

«Зенит» очень уверенно проводит групповой этап – команда Сергея Семака еще ни разу не проигрывала в нынешней Лиге Европы и за тур до окончания группового раунда находится на первой строчке с 11 очками. Вытеснить «Зенит» с пьедестала уже не представляется возможным, поэтому в последнем туре питерский клуб будет играть только за свой престиж, турнирной мотивации у него уже нет.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из предыдущих шести домашних матчей «Славия» не пропускала

«Зенит» забивал в каждом из предыдущих двух выездных матчей

«Зенит» ни разу еще не проигрывал в нынешней Лиге Европы – три победы и две ничьи

Прогноз

«Славии» достаточно сыграть вничью, чтобы оказаться в плей-офф, но наверняка чехи попробуют замахнуться на все три балла. В Санкт-Петербурге «Славия» показала весьма солидную игру, но не смогла реализовать ни один из своих многочисленных моментов, за что постарается взять реванш в сегодняшнем поединке.

«Зенит» уже не имеет турнирной мотивации, что позволит команде сыграть свободно, поэтому легкой жизни чехам ждать также сегодня не стоит.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.08

Источник: www.vseprosport.ru