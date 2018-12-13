«Вильярреал» - «Спартак»: Видеопрогноз от экспертов

13 декабря 2018, 15:24

ВИЛЬЯРРЕАЛ

«Вильярреал» крайне неудачно стартовал в испанской Примере – за 15 туров «желтая субмарина» набрала лишь 14 очков, с которыми и расположилась на 17-й строчке в таблице. От находящегося в зоне вылета «Атлетика» команда Луиса Гарсии Плазы отрывается только по дополнительным показателям, что наверняка беспокоит наставника. В прошлом туре «Вильярреал» уступил дома «Сельте» 2:3, усугубив свое положение до максимума.

В Лиге Европы дела у «желтой субмарины» идут гораздо удачнее – после пяти туров команда находится на первом месте с семью очками. Однако, гарантией выхода из группы семь баллов пока стать не могут – у второго «Рапида» столько же очков, а у «Рейнджерс» и «Спартака» на одно и два очка меньше соответственно.

СПАРТАК

«Спартак» в нынешнем сезоне играет очень нестабильно, что уже привело к тренерской рокировке. С приходом Олега Кононова ситуация кардинально не изменилась, но у наставника было не так много времени, чтобы внести глобальные изменения в игру «красно-белых». В чемпионате «Спартак» идет на четвертой строчке в таблице, отставая от третьего ЦСКА всего на два балла.

В прошлом туре Лиги Европы команда Кононова неожиданно уступила дома венскому «Рапиду», поставив себя в затруднительное положение. Именно хозяева открыли счет и контролировали ход поединка, но во второй половине встречи сильно прижались к своим воротам, позволив сопернику забить дважды. Теперь «Спартаку» необходимо побеждать «Вильярреал» в гостях, чтобы выйти в плей-офф.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В матче первого круга команды сыграли вничью 3:3

В двух последних домашних матчах «Вильярреал» забил 10 голов

Только в одном из последних трех выездных матчей «Спартак» не забивал

Прогноз

Обе команды подходят к игре не в самом приятном расположении духа, но несмотря на это, именно хозяева считаются явным фаворитом поединка. Причины для этого всего две – фактор домашнего поля и теоретическое превосходство в классе. «Спартак» крайне нестабилен и много ошибается в обороне, но в атаке «красно-белые» довольно успешны и способны доставить проблемы хозяевам.

С учетом того, что обе команды играют в атаке лучше, чем в обороне, можно смело предположить, что голы в поединке будут в большом количестве.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru