Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №8)

вчера, 12:23

В восьмом выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. Две мишени были сбиты точными выстрелами. «Вольфсбург» отобрал очки у «Хоффенхайма», а «Атлетик» одержал долгожданную победу на «Сан-Мамесе» ударом с пенальти на 92-й минуте. «Дженоа» по-прежнему не побеждает, а «Саутгемптон» потерял очки в игре с «Кардиффом».

Сегодня охотимся в АПЛ на «Лестер», во Франции на «Бордо», в Испании на «Леганес». В Германии в поле наших интересов - фартовые «деревенские» и «жеребята».

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru