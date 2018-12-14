«Сельта» – «Леганес»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:27

СЕЛЬТА

«Сельта» в минувшем туре играла на выезде против «Вильярреала». Гостевая встреча прошла успешно и завершилась победой клуба из Виго со счетом 3:2. Эта победа стала для него уже второй кряду и третьей за семь последних поединков. За тур до этого «Сельта» обыграла дома «Уэску» с результатом 2:0. Две подряд победы позволили ей подняться на 11-е место в турнирной таблице. От первой шестерки команда отстает сейчас на четыре очка.

«Сельта» в нынешнем сезоне не очень зависит от фактора родной арене. Дома команда набрала 12 очков, а на выезде заработала восемь. На родной арене она неплохо забивает. В семи из восьми поединков нынешнего чемпионата «Сельта» забивала, а в пяти матчах за этот период по два и больше голов.

Радует болельщиков и кадровая ситуация. Лазарет команды пуст. Под вопросом только полузащитник Матиас Йенсен.

ЛЕГАНЕС

В минувшем туре «Леганес» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) на домашней арене. Это был уже пятый поединок подряд, в котором команда не проиграла. Мало того, в двух турах до этого она сумела обыграть на родной арене «Алавес» (1:0) и на выезде «Вальядолид» (4:2). В целом же за восемь последних поединков «Леганес» потерпел всего одно поражение, когда проиграл в гостях «Леванте» (0:2). На данный момент клуб находится в турнирной таблице Примеры на 16 месте, на три очка впереди от зоны вылета.

«Леганес» сложно назвать гостевой командой. На полях соперников в нынешнем чемпионате он одержал всего одну победу, проиграв в пяти поединках. Гостевая победа над «Вальядолидом» является единственной за 23 последних матча на полях соперников. Причем в 12 из 15 последних «Леганес» потерпел поражение.

Потери накануне матча у «Леганеса» серьезные. Будут отбывать дисквалификацию Рубен Перес и Аллан Ньом. Травмированы Эсекиэль Муньос и Александр Шимановски. Под вопросом Родри Тарин, Хосе Ресио, Майкл Сантос, Диего Ролан.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Сельта» выиграла два из трех последних матчей и один раз сыграла вничью.

«Леганес» проиграл в гостях пять из восьми последних поединков.

В пяти из восьми домашних матчей «Сельта» забивала по два и больше голов.

В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. Обе закончились с результатом 1:0.

Прогноз

Небольшим фаворитом матча букмекеры считают «Сельту». Команда сумела выбраться из кризиса и находится недалеко от еврокубковой зоны. В пользу пошла и рокировка на тренерском мостие «Сельты». «Леганес» тоже в последних гостевых матчах сумел цепляться за очки, однако в целом играет в гостях слабо.

Наш прогноз – победа Сельты за 1.90 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru