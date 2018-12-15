«Торино» - «Ювентус»: Прогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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«Торино» - «Ювентус»: Прогноз от экспертов

вчера, 08:22

ТОРИНО

«Торино» слабо стартовал в чемпионате, но со временем набрал ход и уже считается одним из главных кандидатов на место в Лиге Европы. Коллектив Вальтера Мадзарри располагается на шестой строчке в таблице с 22 очками, отставая от зоны Лиги Чемпионов всего на четыре балла. Однако, положение «Торино» надежным назвать нельзя – конкуренты наступают ему на пятки и одна неудача может их отбросить на несколько позиций вниз.

В прошлом туре «Торино» сумел дать бой в гостях «Милану». Хозяева практически весь матч осаждали ворота Сальваторе Сиригу, но в итоге матч закончился нулевой ничьей, которая наверняка полностью устроила «быков», на победу в тот вечер они точно не наиграли.

 

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в этом сезоне выглядит великолепно – команда Массимилиано Аллегри лидирует в Серии А и имеет отрыв от второго «Наполи» в восемь очков. В прошлом туре «старая синьора» не без труда обыграла «Интер» на своем поле – гости смогли продержаться только до 66-й минуты, пока Марио Манджукич не замкнул передачу с фланга. В итоге этот гол оказался единственным и решающим.

На неделе «Ювентус» преподнес своим болельщикам неприятный сюрприз – команда проиграла 1:2 в Швейцарии скромному «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов. Однако, кроме удара по престижу, эта неудача никак не отразилась на команде – «Ювентус» остался первым в группе и прошел в плей-офф.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Торино» в последних восьми встречах с «Ювентусом» потерпел семь поражений, одну игру удалось свести к ничьей
  • «Торино» выиграл только один домашний матч из последних трех
  • Все семь выездных матчей в этом сезоне «Ювентус» выиграл

 

Прогноз

«Торино» неплохо смотрится в последнее время, но в данный момент ощущается серьезная разница в классе между командами. «Быки» не блещут стабильностью и время от времени допускают нелепые ошибки, которые оборачиваются поражениями – домашний матч с «Пармой» в 12-м туре ярко об этом свидетельствует.

«Ювентус» находится в потрясающей форме и в гостях ни разу в этом сезоне еще не терял очки, что наверняка должно беспокоить хозяев. Класс и отличная форма должны принести «старой синьоре» легкую победу, на большие подвиги «Торино» сейчас вряд ли способен.

По нашему мнению, хозяевам рассчитывать не на что. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Ювентус». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.10.

Источник: www.vseprosport.ru

 

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Источник: Soccer.Ru
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