«Торино» - «Ювентус»: Прогноз от экспертов

вчера, 08:22

ТОРИНО

«Торино» слабо стартовал в чемпионате, но со временем набрал ход и уже считается одним из главных кандидатов на место в Лиге Европы. Коллектив Вальтера Мадзарри располагается на шестой строчке в таблице с 22 очками, отставая от зоны Лиги Чемпионов всего на четыре балла. Однако, положение «Торино» надежным назвать нельзя – конкуренты наступают ему на пятки и одна неудача может их отбросить на несколько позиций вниз.

В прошлом туре «Торино» сумел дать бой в гостях «Милану». Хозяева практически весь матч осаждали ворота Сальваторе Сиригу, но в итоге матч закончился нулевой ничьей, которая наверняка полностью устроила «быков», на победу в тот вечер они точно не наиграли.

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в этом сезоне выглядит великолепно – команда Массимилиано Аллегри лидирует в Серии А и имеет отрыв от второго «Наполи» в восемь очков. В прошлом туре «старая синьора» не без труда обыграла «Интер» на своем поле – гости смогли продержаться только до 66-й минуты, пока Марио Манджукич не замкнул передачу с фланга. В итоге этот гол оказался единственным и решающим.

На неделе «Ювентус» преподнес своим болельщикам неприятный сюрприз – команда проиграла 1:2 в Швейцарии скромному «Янг Бойз» в Лиге Чемпионов. Однако, кроме удара по престижу, эта неудача никак не отразилась на команде – «Ювентус» остался первым в группе и прошел в плей-офф.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Торино» в последних восьми встречах с «Ювентусом» потерпел семь поражений, одну игру удалось свести к ничьей

«Торино» выиграл только один домашний матч из последних трех

Все семь выездных матчей в этом сезоне «Ювентус» выиграл

Прогноз

«Торино» неплохо смотрится в последнее время, но в данный момент ощущается серьезная разница в классе между командами. «Быки» не блещут стабильностью и время от времени допускают нелепые ошибки, которые оборачиваются поражениями – домашний матч с «Пармой» в 12-м туре ярко об этом свидетельствует.

«Ювентус» находится в потрясающей форме и в гостях ни разу в этом сезоне еще не терял очки, что наверняка должно беспокоить хозяев. Класс и отличная форма должны принести «старой синьоре» легкую победу, на большие подвиги «Торино» сейчас вряд ли способен.

По нашему мнению, хозяевам рассчитывать не на что. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Ювентус». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.10.

Источник: www.vseprosport.ru