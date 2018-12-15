«Манчестер Сити» – «Эвертон»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 08:27

МАНЧЕСТЕР СИТИ

У «Манчестер Сити» последняя неделя выдалась непростой. Команда Хосепа Гвардиолы сначала потерпела первое поражение в чемпионате, а потом с трудом обыграла в Лиге Чемпионов «Хоффенхайм» (2:1). Тем не менее, несмотря на потрясающую игру, свои позиции в Премьер-лиге «Манчестер Сити» потерял. Преследовавший «горожан» по пятам «Ливерпуль» обогнал подопечных Гвардиолы и отодвинул на вторую строчку.

До фиаско от «Челси» (0:2) «Манчестер Сити» практически никаких проблем в чемпионате не испытывал. Манкунианцы разгромили «Бернли» (5:0), «Саутгемптон» (6:1) и «Вест Хэм» (4:0), победили «Тоттенхэм» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а также обыграли «Борнмут» (3:1) и «Уотфорд» (2:1).

Количество травмированных у команды Гвардиолы сейчас несколько увеличилось. В лазарете к Бенжамену Менди присоединился Давид Сильва. Кроме того, под вопросом на эту встречу Данило, Кевин де Брюйне и Серхио Агуэрро.

ЭВЕРТОН

«Эвертон» в последнее время несколько притормозил свой ход. За пять последних матчей «ириски» выиграли только раз. Причем если ничья с «Челси» (0:0) расценивается как успех, а поражение от «Ливерпуля» (0:1) можно понять, то последние два результата команды Марку Силвы выглядят провалом. «Эвертон» не смог победить на своем поле «Ньюкасл» (1:1) и «Уотфорд» (2:2), оказавшись по итогам 16-го тура на седьмой позиции.

Выездные показатели «ирисок» тоже совсем не свидетельствуют в их пользу: только одна победа в семи матчах текущего сезона. В четырех из этих встреч мерсисайдцы, правда, играли с лидерами.

Кроме поражения от «Ливерпуля» и ничьи с «Челси», «Эвертон» проиграл «Арсеналу» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В отличие от «горожан», свой период с обилием травм «Эвертон» уже как-то успешно пережил. Под вопросом в «ирисок» на эту встречу лишь Морган Шнейдерлен.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Сити» выиграл семь из восьми предыдущих поединков в Премьер-лиге.

Победная домашняя серия «горожан» в АПЛ достигла девяти матчей. И только в одном из них команда Гвардиолы выиграла с разницей менее, чем в два гола.

достигла девяти матчей. И только в одном из них команда Гвардиолы выиграла с разницей менее, чем в два гола. Пропустил «Манчестер Сити» в шести из девяти минувших поединков чемпионата на «Этихаде».

«Эвертон» проиграл только один из пяти последних матчей.

«Ириски» выиграли лишь одну из восьми предыдущих гостевых встреч в АПЛ .

. «Эвертон» является очень неудобным соперником для «горожан». «Манчестер Сити» обыграл мерсисайдцев только в одном из четырех предыдущих очных поединков.

На «Этихаде» «Манчестер Сити» победил «Эвертон» лишь в одном из четырех последних очных матчей.

Прогноз

В начале прошлого сезона «горожане» сыграли дома с «Эвертоном» вничью. Однако сейчас между этими клубами колоссальная разница. Команде Марку Силвы не по силам сейчас обыграть хозяев. Хотя забить в ворота Эдерсона «ириски» должны. Мерсисайдцы отличились в семи из десяти предыдущих гостевых встреч в АПЛ .

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и обе забьют за 2.18 в БК Марафон.

Источник: www.vseprosport.ru