«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

16 декабря 2018, 11:10

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» в хорошем настроении. Команда Юргена Клоппа за предыдущие восемь дней сначала вышла на чистое первое место в Премьер-лиге, а потом, несмотря на огромные трудности, все-таки пробилась в 1/8 Лиги Чемпионов. Однако нельзя не отметить, что последние две недели у «Ливерпуля» были нелегкими.

После поражения от ПСЖ (1:2), «Ливерпуль» с трудом вырвал дома победу у «Эвертона» (1:0), затем добился волевого триумфа в поединке с «Бернли» (3:1) и лишь в дуэли с «Борнмутом» практически не ощутил сопротивления хозяев (4:0). С «Наполи» же у «красных» была очень выматывающая игра, по итогам которой у мерсисайдцев выбыли из строя сразу два защитника: Жоэль Матип и Трент Александр-Арнольд. Они присоединились к Джо Гомесу в лазарете команды.

Стоит отметить, что дома в АПЛ «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл шесть из семи матчей, потеряв очки только в дуэли с другим манчестерским клубом – «Манчестер Сити» (0:0). Пропустили на «Энфилде» в текущем чемпионате «красные» только один гол.

МАНЧЕСТЕР ЮН

Если «Ливерпуль» находится на пике своей формы, то «Манчестер Юнайтед», такое впечатление, как раз начал ее набирать. «Красные дьяволы» довольно привлекательно отыграли последние два матча в Премьер-лиге, сначала сыграв вничью с «Арсеналом» (2:2), а потом разгромив «Фулхэм» (4:1).

Причем первый тайм матча с «дачниками» Жозе Моуриньо назвал лучшим в исполнении его команды в текущем сезоне. Затем, правда, у МЮ последовало поражение от «Валенсии» в Лиге Чемпионов (1:2), однако этот матч все равно мало что решал.

На выезде МЮ в текущем чемпионате до недавних пор играл лучше, чем дома. Но последние гостевые результаты серьезно подпортили статистику манкунианцев. «Красные дьяволы» в предыдущих пяти выездных матчах проиграли «Вест Хэму» (1:3) и «Манчестер Сити» (1:3), сыграли вничью с «Челси» (2:2) и «Саутгемптоном» (2:2), а победили только «Борнмут» (2:1).

Что не может не пугать болельщиков МЮ перед этим матчем, так это переполненный лазарет. В составе «красных дьяволов» точно не появятся Виктор Линделеф и Алексис Санчес. Также под вопросом Антони Марсиаль, Скотт Мактоминей и сразу пять защитников клуба: Крис Смоллинг, Люк Шоу, Диогу Далот, Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Ливерпуль» выиграл все четыре последних официальных матча.

Беспроигрышная домашняя серия «красных» в Премьер-лиге достигла 28 поединков.

За последние 12 домашних встреч на «Энфилде» в АПЛ «Ливерпуль» пропустил только один гол.

«Ливерпуль» пропустил только один гол. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает на выезде уже три официальных матча подряд.

В Премьер-лиге в гостях «красные дьяволы» проиграли два из семи последних поединков.

Во всех шести предыдущих гостевых встречах МЮ в чемпионате сыграла ставка «обе забьют».

в чемпионате сыграла ставка «обе забьют». «Ливерпуль» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге уже восемь матчей подряд.

Прогноз

Для «Ливерпуля» это будет второй большой матч за неделю. Мерсисайдцы перед этой встречей эмоционально и физически должны быть вымотаны гораздо больше, чем манкунианцы. Кроме того, Жозе Моуриньо уже доказал, что умеет настраивать свою команду на большие матчи. В том числе, гостевые.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне на выезде обыгрывал «Ювентус» (2:1) и играл вничью с «Челси» (2:2). Учитывая, что МЮ является неудобным соперником для «Ливерпуля», а Жозе Моуриньо неудобный оппонент для Юргена Клоппа, мы поставим здесь на непроигрыш гостей.

Наш прогноз – Манчестер Юнайтед не проиграет за 2.65 в БК Марафон. Несколько выгодных прогнозов здесь.

Источник: www.vseprosport.ru