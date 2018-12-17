«Аталанта» - «Лацио»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:06

АТАЛАНТА

«Аталанта» на старте сезона испытывала серьезные проблемы с результатами, но ближе к середине первого круга команда Джампьеро Гасперини собралась и заиграла в полную силу. В данный момент бергамаски имеют в активе 21 очко, которое позволяет им располагаться на 10-й строчке в таблице. От зоны Лиги Европы «Аталанта» отстает всего на три балла, поэтому наверняка еще навяжет соперникам за нее борьбу.

В прошлом туре «Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» со счетом 3:1, добыв уже шестую победу в сезоне. За 12 минут команды обменялись голами и в итоге так и закончили первый тайм, но во второй половине встречи «зебры» натиска не выдержали. Дубль Дувана Сапаты помог гостям победить и к поединку с «Лацио» команда подходит в отличном настроении.

ЛАЦИО

«Лацио» в этом сезоне пока не может прыгнуть выше головы – после 15 туров римляне занимают пятую строчку в таблице, имея в активе 25 очков. От четвертого «Милана» «орлы» отстают всего на два очка, а третьему «Интеру» уступают уже семь баллов, но имеют при этом на одну игру меньше.

На неделе «Лацио» провел последний матч на групповом этапе Лиги Европы с «Айнтрахтом», но удачным для команды Симоне Индзаги он не стал. На 56-й минуте Хоакин Корреа вывел римский клуб вперед, но уже спустя девять минут соперник счет сравнял, а еще через шесть минут и вовсе вышел вперед.

Матч так в итоге и завершился победой «Айнтрахта» со счетом 2:1, но для «Лацио» это уже значения не имело, команда вышла в плей-офф со второго места.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В каждом из семи последних домашних матчей «Аталанта» пропускает от «Лацио»

Только в одном из последних шести матчей «Аталанта» не пропускала

В каждом из шести последних выездных матчей «Лацио» забивает

Прогноз

«Аталанта» в последнее время прилично добавила в качестве футбола, но по-прежнему имеет проблемы в обороне – 20 пропущенных голов в 15 матчах ярко об этом свидетельствуют. Эту слабость соперника легко может использовать «Лацио», который остро нуждается в очках и имеет мощную линию атаки, которая дает сбой крайне редко.

Римляне наверняка будут рисковать и играть на победу, поэтому есть смысл ждать от них забитых голов.

По нашему мнению, сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Лацио» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru