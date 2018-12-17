«Аталанта» - «Лацио»: Прогноз от экспертов

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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс 1:1
(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 3’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 8.5 5 1.37
22:45 3’ Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 0:0 Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 1.45 4.3 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Нюрнберг 1.1 7.1 50
22:30 16’  Фортуна 0:0  Боруссия Д 6.4 4.35 1.5
22:30 18’  Вольфсбург 0:0  Штутгарт 1.6 3.9 5.8
22:30 17’  Герта 0:1  Аугсбург 2.25 3.5 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 17’  Болонья 0:0  Милан 4.25 3.37 2.02
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 3:0 Логотип футбольный клуб АФКАФК - - -
21:45 46’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 1:0 Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.58 4.2 4.8
22:45 3’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 0:0 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 1.4 4.7 6.9
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.3 1.95
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.55 3 2.8
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.18 6.3 14
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 20 8.8 1.12
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 60’  Кан 1:1  Тулуза 1.5 3.6 7.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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«Аталанта» - «Лацио»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:06

АТАЛАНТА

«Аталанта» на старте сезона испытывала серьезные проблемы с результатами, но ближе к середине первого круга команда Джампьеро Гасперини собралась и заиграла в полную силу. В данный момент бергамаски имеют в активе 21 очко, которое позволяет им располагаться на 10-й строчке в таблице. От зоны Лиги Европы «Аталанта» отстает всего на три балла, поэтому наверняка еще навяжет соперникам за нее борьбу.

В прошлом туре «Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» со счетом 3:1, добыв уже шестую победу в сезоне. За 12 минут команды обменялись голами и в итоге так и закончили первый тайм, но во второй половине встречи «зебры» натиска не выдержали. Дубль Дувана Сапаты помог гостям победить и к поединку с «Лацио» команда подходит в отличном настроении.

 

ЛАЦИО

«Лацио» в этом сезоне пока не может прыгнуть выше головы – после 15 туров римляне занимают пятую строчку в таблице, имея в активе 25 очков. От четвертого «Милана» «орлы» отстают всего на два очка, а третьему «Интеру» уступают уже семь баллов, но имеют при этом на одну игру меньше.

На неделе «Лацио» провел последний матч на групповом этапе Лиги Европы с «Айнтрахтом», но удачным для команды Симоне Индзаги он не стал. На 56-й минуте Хоакин Корреа вывел римский клуб вперед, но уже спустя девять минут соперник счет сравнял, а еще через шесть минут и вовсе вышел вперед.

Матч так в итоге и завершился победой «Айнтрахта» со счетом 2:1, но для «Лацио» это уже значения не имело, команда вышла в плей-офф со второго места.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В каждом из семи последних домашних матчей «Аталанта» пропускает от «Лацио»
  • Только в одном из последних шести матчей «Аталанта» не пропускала
  • В каждом из шести последних выездных матчей «Лацио» забивает

 

Прогноз

«Аталанта» в последнее время прилично добавила в качестве футбола, но по-прежнему имеет проблемы в обороне – 20 пропущенных голов в 15 матчах ярко об этом свидетельствуют. Эту слабость соперника легко может использовать «Лацио», который остро нуждается в очках и имеет мощную линию атаки, которая дает сбой крайне редко.

Римляне наверняка будут рисковать и играть на победу, поэтому есть смысл ждать от них забитых голов.

По нашему мнению, сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Лацио» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
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борька
борька
   96 / 995
вчера в 19:39
Нулевая ничья, передышка для команд!
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