«Лестер» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

вчера, 15:03

ЛЕСТЕР

«Лестер» в последнем туре чемпионата играл на выезде против «Кристал Пэлас» и потерпел поражение 0:1. Это была уже вторая неудача «лис» подряд. В предыдущей встрече они проиграли также дома «Тоттенхэму» (1:3). Перед этим «Лестер» не проигрывал в семи официальных поединках кряду, правда, пять из них завершились ничейными результатами.

В домашних матчах «лисы» проигрывали не так часто, однако и победить удалось в основное время за шесть предыдущих поединков только «Уотфорд».

В Кубке Лиги на пути в 1/4 финала «Лестер» обыграл «Флитвуд», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон».

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ уверенно обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. Для «горожан» эта была вторая кряду победа, после недавнего поражения от «Челси» (0:2). В целом же за 26 предыдущих матчей подопечные Гвардиолы уступили лишь дважды. В гостях «горожане» в нынешнем сезоне, кроме поражения в Лондоне, еще трижды сыграли вничью и выиграли восемь раз.

В Кубке лиги «Манчестер Сити» в предыдущих раундах обыграл «Оксфорд Юнайтед» и «Фулхэм».

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ни в одном из девяти последних официальных матчей «Лестера» не пробивался тотал больше 2.5.

«Лестер» проиграл дома только один из пяти последних матчей.

«Манчестер Сити» выиграл 21 из 26 последних поединков.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл в гостях восемь из 12 встреч.

Прогноз

«Манчестер Сити» является обладателям трофея и серьезно настроен отстоять титул. Глубина лавки позволяет Гвардиоле ротировать состав. Накануне спринтерского отрезка чемпионата вряд ли оба клуба выставят основу. В прошлом Кубке Лиги соперники тоже встречались, и тогда «Манчестер Сити» одержал победу в серии пенальти — основное время тогда завершилось вничью 1:1.

Считаем, что и сейчас команды не особо будут феерить в атаке.

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.78 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru