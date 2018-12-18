«Лестер» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

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Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1.35 5 9.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2.4 3.5 2.9
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Байер 2.5 3.4 2.8
22:30 сегодня  Вердер -:-  Хоффенхайм 3.05 4 2.1
22:30 сегодня  Бавария -:-  РБ Лейпциг 1.35 5.8 8.9
22:30 сегодня  Майнц -:-  Айнтрахт Ф 3.3 3.4 2.2
22:30 сегодня  Фрайбург -:-  Ганновер-96 1.8 3.7 4.4
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОДИН '59 (Хемскерк)ОДИН '59 -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 1.43 5.05 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 2.35 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.2 3.2 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.35 5.2 7.3
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонталегреМонталегре -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 1.6 3.6 5.7
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.55 3.45 1.83
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 1.5 4.2 6.6
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб НимНим 2.65 3.3 2.65
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ДижонДижон -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо 3.25 3.2 2.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб НантНант 2.18 3.15 3.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.1 3.3 3.6
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 1.82 3.35 4.75
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
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«Лестер» – «Манчестер Сити»: Прогноз от экспертов

вчера, 15:03

ЛЕСТЕР

«Лестер» в последнем туре чемпионата играл на выезде против «Кристал Пэлас» и потерпел поражение 0:1. Это была уже вторая неудача «лис» подряд. В предыдущей встрече они проиграли также дома «Тоттенхэму» (1:3). Перед этим «Лестер» не проигрывал в  семи официальных поединках кряду, правда, пять из них завершились ничейными результатами.

В домашних матчах «лисы» проигрывали не так часто, однако и победить удалось в основное время за шесть предыдущих поединков только «Уотфорд». 

В Кубке Лиги на пути в 1/4 финала «Лестер» обыграл «Флитвуд», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон».

 

МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ уверенно обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. Для «горожан» эта была вторая кряду победа, после недавнего поражения от «Челси» (0:2). В целом же за 26 предыдущих матчей подопечные Гвардиолы уступили лишь дважды. В гостях «горожане» в нынешнем сезоне, кроме поражения в Лондоне, еще трижды сыграли вничью и выиграли восемь раз.

В Кубке лиги «Манчестер Сити» в предыдущих раундах обыграл «Оксфорд Юнайтед» и «Фулхэм».

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Ни в одном из девяти последних официальных матчей «Лестера» не пробивался тотал больше 2.5. 
  • «Лестер» проиграл дома только один из пяти последних матчей.
  • «Манчестер Сити» выиграл 21 из 26 последних поединков.
  • В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл в гостях восемь из 12 встреч.

 

Прогноз

«Манчестер Сити» является обладателям трофея и серьезно настроен отстоять титул. Глубина лавки позволяет Гвардиоле ротировать состав. Накануне спринтерского отрезка чемпионата вряд ли оба клуба выставят основу. В прошлом Кубке Лиги соперники тоже встречались, и тогда «Манчестер Сити» одержал победу в серии пенальти — основное время тогда завершилось вничью 1:1.

Считаем, что и сейчас команды не особо будут феерить в атаке.

Наш прогноз – Манчестер Сити не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.78 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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