«Бавария» - «Лейпциг»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:57

БАВАРИЯ

К середине декабря «Бавария» размещается на непривычно низком третьем месте. Хотя, не так давно чемпион Германии был пятым. Зимой команда Нико Ковача одержала три победы подряд и перепрыгнула через ступеньку. Поочередно ФК «Голливуд» одолел «Вердер», «Нюрнберг» и «Ганновер». Причем, двух последних в сухом стиле. Сейчас в активе хозяев 30 очков и девять пунктов отставания от лидера – «Боруссии»Д.

ЛЕЙПЦИГ

«Лейпциг» располагается на соседней четвертой позиции. Команда Ральфа Рангника отстает от чемпиона – «Баварии» всего на два очка. «Красные быки» удивительным образом не прошли в плей-офф Лиги Европы. В Бундеслиге им далеко не всегда сопутствует удача. В четырех последних турах гости чередуют победы и поражения. Неделю назад они изрядно поиздевались над обороной «Майнца» (4:1).

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Бавария» не проигрывает в четырех последних турах.

«Бавария» не пропускала в двух последних поединках.

«Бавария» пропускала в 11 поединках Бундеслиги.

«Лейпциг» не забивал в двух последних гостевых матчах.

Две аналогичные личные встречи в Мюнхене завершились со счетом 3:0 и 2:0.

Прогноз

«Бавария» сейчас в том состоянии, что любой соперник может играть с ней без дрожи в коленях. Мануэль Нойер уже не является образцом надежности. Ожидаем, минимум, один гол от гостей. Хозяева – фавориты, которые уже не раз прокалывались в текущем сезоне.

Наш прогноз – первые не проиграют и обе забьют(да) и ставим на это с коэффициентом 1.85 в БК Лига Ставок. Вторая ставка в той же БК – тотал «Лейпцига» больше 1,0 с котировкой 2.29

Источник: www.vseprosport.ru