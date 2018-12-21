«Боруссия»Д - «Боруссия»М: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:22

БОРУССИЯ Д

На этой неделе в Бундеслиге играются сразу два тура. Во вторник лидер – «Боруссия» Дортмунд выступала в Дюссельдорфе и уступила минимально новичку – «Фортуне». К началу второго тайма андердог вел в счете 2:0. Успешными ударами отметились Доди Лукебакио и Жан Циммер. «Шмель» - Пако Алькасер сократил разрыв на 81-й минуте. В оставшееся время подопечные Люсьена Фавра играли в сумбурный футбол и потерпели первое поражение в сезоне.

Основная статистика «черно-желтых» состоит также из 12 побед и трех ничьих, разницы забитых-пропущенных мячей – 42:17. Они – осенние и рождественские чемпионы Бундеслиги. Самым ярким эпизодом их турнирного пути можно считать волевой выигрыш в немецком эль-класико. В том же стиле был обыгран «Байер» (4:2 на «БайАрене»). Помимо всего прочего, хозяева громили представителей Германии в Лиге Европы – «Лейпциг» и «Айнтрахт», 4:1 и 3:1, соответственно.

БОРУССИЯ М

«Боруссия»М отстает от своих одноклубников на шесть очков и идет вровень с третьей мюнхенской «Баварией». «Жеребята» одержали победу в десяти поединках, еще трижды сыграли вничью и столько же раз проиграли. У них второе нападение на турнире – 35 голов в 16 матчах и вторая же по надежности защита. Гости пропускали один гол за игру. Самое весомое достижение команды Дитера Хеккинга – выигрыш у чемпиона на «Альянц-Арене» (3:0).

В декабре Гладбах провел четыре поединка. Сначала всухую проиграл «Лейпцигу» на «Ред Булл Арене» (2:0). Затем провел три матча, в которых ни разу не пропустил. «Штутгарт» был обыгран дома (3:0). Выездная встреча с «Хоффенхаймом» завершилась блеклыми 0:0. Среди недели претендент на титул дожал «Нюрнберг» точными ударами Торгана Азара в начале второго тайма и Алассана Плеа под занавес встречи.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Боруссия»Д не проигрывала на своем поле. 12 матчей Дортмунда сыграны с ТБ (2,5).

(2,5). Все три поражения «Боруссии»М – выездные.

11 поединков Менхенгладбаха сыграны с ТБ (2,5).

(2,5). Менхенгладбах не пропускал в трех последних поединках.

Три последние личные встречи на «Сигнал-Идуна Парк» завершились верховыми победами хозяев.

Прогноз

Расстояние от лидера до ближайшего преследователя сократилось до шести очков. Понятно, что в интересах хозяев углубить пропасть, а гости постараются подобраться поближе. Ожидаем, что битва будет результативной с пробитием классического верха. Выигрыш «шмелей», как фаворитов, страхуем Х.

Прогнозируем победу первых или ничью с тоталом больше 2,5 и коэффициентом 1.71 в БК Winline.

Источник: www.vseprosport.ru