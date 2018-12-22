Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №9)

вчера, 11:31

В девятом выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. Матч Марсель - Бордо был отменен и перенесен на более поздний срок. Боруссия Менхенгладбах отобрала очки у Хоффенхайма, что сыграло нам на руку. Лестер с Кристал Пэлас не пробили заниженный тотал, а Леганес не сдался на милость Сельте

Сегодня охотимся в АПЛ на Борнмут и Брайтон, во Италии на Кьево, в Испании со второй попытки загоним в капкан Леганес. В Германии у нас на мушке Хоффенхайм и это уже традиция.

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru