Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №9)

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №9)

вчера, 11:31

В девятом выпуске «Охотников за результатами» мы подведем итоги прошлой недели. Матч Марсель - Бордо был отменен и перенесен на более поздний срок. Боруссия Менхенгладбах отобрала очки у Хоффенхайма, что сыграло нам на руку. Лестер с Кристал Пэлас не пробили заниженный тотал, а Леганес не сдался на милость Сельте

Сегодня охотимся в АПЛ на Борнмут и Брайтон, во Италии на Кьево, в Испании со второй попытки загоним в капкан Леганес. В Германии у нас на мушке Хоффенхайм и это уже традиция.

Информация в ролике ценна, полезна и способна принести выгоду. Переходите по ссылке на видео, смотрите, размышляйте, загоняйте серию в капкан. Ставьте взвешенно и обдуманно!

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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