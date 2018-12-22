«Ювентус» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:58

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в этом сезоне не знает себе равных в Серии А – после 16 туров команда Массимилиано Аллегри уверенно лидирует в таблице. От второго «Наполи» старую синьору» отделяет восемь очков, но судя по игре чемпиона Италии, разрыв имеет все шансы увеличиться.

В Лиге Чемпионов «Ювентус» также не испытал проблем и вышел в плей-офф с первого места, теперь он сыграет с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала.

В прошлом туре команда Аллегри испытала огромные трудности в поединке с «Торино» - дерби не получилось зрелищным, но стало весьма богатым на эмоции. Арбитру Марко Гуиде пришлось работать в непростых условиях, в итоге он показал шесть желтых карточек, отменил гол Марио Маджукича и назначил пенальти в ворота «Торино», который и решил судьбу матча – Криштиану Роналду забил и принес своей команде очередные три очка.

РОМА

«Рома» в этом сезоне разочаровывает болельщиков – после 16 туров «волки» лишь седьмые в таблице. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет три балла, но впереди есть еще, как минимум, два серьезных соперника в лице «Лацио» и «Милана», которые явно навяжут римлянам борьбу за место в четверке.

На этой неделе «Рома» узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов – им стал португальский «Порту».

В прошлом туре команда Эусебио Ди Франческо была близка к очередному провалу – «Дженоа» на «Олимпико» чувствовала себя очень комфортно и дважды вела в счете, но в итоге не смогла взять даже одного очка. Однако, в последние 10 минут встречи «грифоны» загнали «волков» в их штрафную и выглядели весьма убедительно, вряд ли фанаты «Ромы» остались довольны увиденным, несмотря на победу.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Последние восемь домашних матчей «Ювентус» выиграл у «Ромы»

Только в одном из последних восьми матчей между клубами было забито более трех голов

Только в одном из последних пяти выездных матчей «Рома» смогла забить «Ювентусу»

Прогноз

«Ювентус» находится в отличной форме и с завидной легкостью берет очки, чего нельзя сказать о «Роме», которая хоть и выиграла свой последний матч, но смотрелась просто отвратительно. В этом сезоне Серия А перешла на английскую модель проведения чемпионата и команды сыграют за следующую неделю три поединка, поэтому наверняка хозяева постараются добыть победу без особой затраты сил.

От «Ромы» также вряд ли стоит ждать яркой игры, как показали последние матчи, она сейчас просто не готова показывать такой футбол, да еще и в Турине, поэтому ждать от матча большого количества голов вряд ли стоит.

Источник: www.vseprosport.ru