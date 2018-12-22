«Ювентус» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1:2 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.85 2.95 5.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Эвертон -:-  Тоттенхэм - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.35 3.45 2.82
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.55 4.2 5.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 6.5 4.8 1.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.45 3.2 2.85
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Вольфсбург 2.6 3.2 2.8
20:00 сегодня  Хоффенхайм -:-  Майнц 1.5 4.7 5.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.7 3.1 2.1
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.45 3.2 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.3 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1.75 3.6 4.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.18 6.5 13.5
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.85 3.1 4.7
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.15 6.5 17
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.8 2.8 2.7
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.15 6.5 17
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Валенсия -:-  Уэска 1.35 4.7 9.7
18:15 сегодня  Леганес -:-  Севилья 3.1 3.15 2.4
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леванте 2.15 3.65 3.15
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 4.55 2.95 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.63 3.35 5.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.75 3.1 5.35
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.4 3.07 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.15 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.72 3.27 5.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2 3.1 4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 2.85 2.72
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.95 3.12 4.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 2.85 3.5 2.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 5.9 4.45 1.48
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.25 4.45 1.53
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.4 3.45 2.75
Португалия. Примейра 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1.17 7 14
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 3.5 3.7 1.95
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.55 4 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.7 3.9 4.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Бордо -:-  Амьен 1.65 3.35 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Ювентус» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:58

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в этом сезоне не знает себе равных в Серии А – после 16 туров команда Массимилиано Аллегри уверенно лидирует в таблице. От второго «Наполи» старую синьору» отделяет восемь очков, но судя по игре чемпиона Италии, разрыв имеет все шансы увеличиться.

В Лиге Чемпионов «Ювентус» также не испытал проблем и вышел в плей-офф с первого места, теперь он сыграет с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала.

В прошлом туре команда Аллегри испытала огромные трудности в поединке с «Торино» - дерби не получилось зрелищным, но стало весьма богатым на эмоции. Арбитру Марко Гуиде пришлось работать в непростых условиях, в итоге он показал шесть желтых карточек, отменил гол Марио Маджукича и назначил пенальти в ворота «Торино», который и решил судьбу матча – Криштиану Роналду забил и принес своей команде очередные три очка.

 

РОМА

«Рома» в этом сезоне разочаровывает болельщиков – после 16 туров «волки» лишь седьмые в таблице. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет три балла, но впереди есть еще, как минимум, два серьезных соперника в лице «Лацио» и «Милана», которые явно навяжут римлянам борьбу за место в четверке.

На этой неделе «Рома» узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов – им стал португальский «Порту».

В прошлом туре команда Эусебио Ди Франческо была близка к очередному провалу – «Дженоа» на «Олимпико» чувствовала себя очень комфортно и дважды вела в счете, но в итоге не смогла взять даже одного очка. Однако, в последние 10 минут встречи «грифоны» загнали «волков» в их штрафную и выглядели весьма убедительно, вряд ли фанаты «Ромы» остались довольны увиденным, несмотря на победу.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Последние восемь домашних матчей «Ювентус» выиграл у «Ромы»
  • Только в одном из последних восьми матчей между клубами было забито более трех голов
  • Только в одном из последних пяти выездных матчей «Рома» смогла забить «Ювентусу»

 

Прогноз

«Ювентус» находится в отличной форме и с завидной легкостью берет очки, чего нельзя сказать о «Роме», которая хоть и выиграла свой последний матч, но смотрелась просто отвратительно. В этом сезоне Серия А перешла на английскую модель проведения чемпионата и команды сыграют за следующую неделю три поединка, поэтому наверняка хозяева постараются добыть победу без особой затраты сил.

От «Ромы» также вряд ли стоит ждать яркой игры, как показали последние матчи, она сейчас просто не готова показывать такой футбол, да еще и в Турине, поэтому ждать от матча большого количества голов вряд ли стоит.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100