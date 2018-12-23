«Эвертон» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:32

ЭВЕРТОН

«Эвертон» подходит к поединку с «Тоттенхэмом» не в лучшем настроении. Команда Марку Силвы не выигрывает уже четыре матча подряд, из-за чего «ириски» опустились на восьмое место. Отчасти виной этому является сложный календарь, который подготовил «Эвертону» сразу два матча с лидерами на выезде. «Ливерпулю» «ириски» проиграли (0:1), а «Манчестер Сити» (1:3).

Однако это совершенно не оправдывает домашние результаты команды Марку Силвы. Мерсисайдцы не сумели обыграть на «Гудисон Парк» скромные «Уотфорд» (2:2) и «Ньюкасл» (1:1).

Тем не менее, легкой прогулкой для «Тоттенхэма» этот матч вряд ли станет. «Эвертон» проиграл лишь один из 12 предыдущих поединков на «Гудисон Парк». Правда, с топ-клубом на своем поле команда Марку Силвы в текущем сезоне сыграет впервые. До этого «ириски» проигрывали на выезде не только МанСити и «Ливерпулю», но также МЮ (1:2) и «Арсеналу» (0:2), сыграв вничью лишь с «Челси» (0:0).

К счастью для Марку Силвы, у него в распоряжении полностью здоровый состав. Под вопросом участие лишь Идриссы Гуйе.

ТОТТЕНХЭМ

«Тоттенхэм» в предыдущие недели выдал потрясающий отрезок. После победы над «Лестером» на выезде (2:0), «шпоры» героически заработали один балл на «Камп Ноу» (1:1) и прошли в следующий раунд ЛЧ . На этой неделе подопечные Маурисио Почеттино сумели взять реванш над «Арсеналом» в Кубке Лиги, обыграв «канониров» (2:0) и выйдя в полуфинал турнира.

Собственно, матч с «Арсеналом» в АПЛ вначале декабря является единственным за 12 предыдущих поединков, в котором «Тоттенхэм» потерпел неудачу. Поэтому сейчас «шпоры» третьи.

Выездная форма у «Тоттенхэма» одна из лучших в этом чемпионате, уступают подопечные Почеттино по этому показателю только «Ливерпулю». «Шпоры» выиграли в гостях восемь из десяти поединков, проиграв «Арсеналу» (2:4) и «Уотфорду» (1:2). Зато обыгрывал на выезде «Тоттенхэм» такие непростые команды, как «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Брайтон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Вулверхэмптон» (3:2).

Травмированных у «Тоттенхэма» гораздо больше. В лазарете у «шпор» находятся Виктор Ваньяма, Ян Вертонген, Мусса Дембеле и Эрик Дайер. Под вопросом также Давинсон Санчес и Серж Орье.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Безвыигрышная серия «Эвертона» достигла четырех официальных матчей.

Дома «ириски» не проигрывают в АПЛ уже шесть поединков подряд, четыре из которых команда Марку Силвы выиграла.

уже шесть поединков подряд, четыре из которых команда Марку Силвы выиграла. «Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге.

В шести из этих десяти встреч сыграла ставка «тотал больше 2,5».

«Эвертон» не может обыграть «Тоттенхэм» уже 11 очных матчей подряд.

На «Гудисон Парке» «шпоры» обыграли «ирисок» в трех из пяти последних встреч, еще два раза сыграв с мерсисайдцами вничью.

Прогноз

Судя по всему, поединок между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» действительно должен оправдать звание центрального. «Ириски» отдыхали на этой неделе, тогда как «шпоры» играли изнуряющее дерби с «Арсеналом». «Эвертон» впервые в текущем сезоне на «Гудисоне» сыграет с клубом из первой тройки дома, поэтому мерсисайдцы постараются подарить праздник своим болельщикам.

Однако и «Тоттенхэм» совсем не собирается сдавать позиции. Этот матч обещает стать результативным, а ставка «тотал больше 2,5» сыграла во всех трех последних очных встречах этих клубов.

Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.79 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru