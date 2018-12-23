«Эвертон» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

ЭВЕРТОН
«Эвертон» подходит к поединку с «Тоттенхэмом» не в лучшем настроении. Команда Марку Силвы не выигрывает уже четыре матча подряд, из-за чего «ириски» опустились на восьмое место. Отчасти виной этому является сложный календарь, который подготовил «Эвертону» сразу два матча с лидерами на выезде. «Ливерпулю» «ириски» проиграли (0:1), а «Манчестер Сити» (1:3).
Однако это совершенно не оправдывает домашние результаты команды Марку Силвы. Мерсисайдцы не сумели обыграть на «Гудисон Парк» скромные «Уотфорд» (2:2) и «Ньюкасл» (1:1).
Тем не менее, легкой прогулкой для «Тоттенхэма» этот матч вряд ли станет. «Эвертон» проиграл лишь один из 12 предыдущих поединков на «Гудисон Парк». Правда, с топ-клубом на своем поле команда Марку Силвы в текущем сезоне сыграет впервые. До этого «ириски» проигрывали на выезде не только МанСити и «Ливерпулю», но также МЮ (1:2) и «Арсеналу» (0:2), сыграв вничью лишь с «Челси» (0:0).
К счастью для Марку Силвы, у него в распоряжении полностью здоровый состав. Под вопросом участие лишь Идриссы Гуйе.
ТОТТЕНХЭМ
«Тоттенхэм» в предыдущие недели выдал потрясающий отрезок. После победы над «Лестером» на выезде (2:0), «шпоры» героически заработали один балл на «Камп Ноу» (1:1) и прошли в следующий раунд ЛЧ. На этой неделе подопечные Маурисио Почеттино сумели взять реванш над «Арсеналом» в Кубке Лиги, обыграв «канониров» (2:0) и выйдя в полуфинал турнира.
Собственно, матч с «Арсеналом» в АПЛ вначале декабря является единственным за 12 предыдущих поединков, в котором «Тоттенхэм» потерпел неудачу. Поэтому сейчас «шпоры» третьи.
Выездная форма у «Тоттенхэма» одна из лучших в этом чемпионате, уступают подопечные Почеттино по этому показателю только «Ливерпулю». «Шпоры» выиграли в гостях восемь из десяти поединков, проиграв «Арсеналу» (2:4) и «Уотфорду» (1:2). Зато обыгрывал на выезде «Тоттенхэм» такие непростые команды, как «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Брайтон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0) и «Вулверхэмптон» (3:2).
Травмированных у «Тоттенхэма» гораздо больше. В лазарете у «шпор» находятся Виктор Ваньяма, Ян Вертонген, Мусса Дембеле и Эрик Дайер. Под вопросом также Давинсон Санчес и Серж Орье.
СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
- Безвыигрышная серия «Эвертона» достигла четырех официальных матчей.
- Дома «ириски» не проигрывают в АПЛ уже шесть поединков подряд, четыре из которых команда Марку Силвы выиграла.
- «Тоттенхэм» выиграл восемь из десяти предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге.
- В шести из этих десяти встреч сыграла ставка «тотал больше 2,5».
- «Эвертон» не может обыграть «Тоттенхэм» уже 11 очных матчей подряд.
- На «Гудисон Парке» «шпоры» обыграли «ирисок» в трех из пяти последних встреч, еще два раза сыграв с мерсисайдцами вничью.
Прогноз
Судя по всему, поединок между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» действительно должен оправдать звание центрального. «Ириски» отдыхали на этой неделе, тогда как «шпоры» играли изнуряющее дерби с «Арсеналом». «Эвертон» впервые в текущем сезоне на «Гудисоне» сыграет с клубом из первой тройки дома, поэтому мерсисайдцы постараются подарить праздник своим болельщикам.
Однако и «Тоттенхэм» совсем не собирается сдавать позиции. Этот матч обещает стать результативным, а ставка «тотал больше 2,5» сыграла во всех трех последних очных встречах этих клубов.
Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.79 в БК Марафон
Источник: www.vseprosport.ru