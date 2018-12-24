Идёт вперёд стахановское племя. «Шахтёр» Виктора Носова. Сезон-1979

вчера, 13:45

Серебряный сезон донецкого «Шахтера», которому так и не суждено было стать чемпионом СССР - в рассказе «Соккер.ру».

1978 год стал весьма успешным в истории донецкого «Шахтёра». Команда заняла третье место в чемпионате СССР , вышла в финал Кубка страны. Причём оба раза «горняки» могли рассчитывать и на большее. Но в последнем туре «Шахтёр» проиграл дома ЦСКА и уступил серебро киевскому «Динамо». В финале Кубка команда Владимира Салькова на равных билась с киевлянами, но пропустила решающий мяч в дополнительное время.

Приключения Горбунова

В Кубке Кубков «Шахтёр» достойно сражался с будущим победителем «Барселоной» на своём поле - ничья 1:1. Но перед этим на «Камп Ноу» дончане не устояли, пропустив все три мяча до перерыва. Поражение - не единственная неприятность. Вылетавший на родину «Шахтёр» недосчитался своего сильнейшего защитника Валерия Горбунова, недавно пробившегося в сборную СССР . Пришлось возвращаться в Союз без него.

На дворе осень 1978 года. Неужели Горбунов решил остаться на западе? Нетрудно догадаться, с какими мыслями возвращались домой Владимир Сальков и его помощники. Они уже предчувствовали разбор полётов со сдачей партбилетов. А в Донецке их вдруг встретил «невозвращенец». Бобочка, как называли Горбунова в команде, вернулся из Барселоны раньше команды, потому что добирался не с пересадками, а прямым рейсом, с помощью работников МИДа.

Что же случилось с Бобочкой? После игры футболист решил отдохнуть, расслабиться, познакомился с местной жительницей с «пониженной социальной ответственностью», вот и опоздал на самолёт. Потом понял, что влип, и обратился за помощью к дипломатам. Те выручили. Но потом досталось и тренерам, и самому игроку. Больше в сборной Горбунов не играл. И «Шахтёру» пришлось обойтись без него некоторое время.

Операция «Стажёр»

По окончании сезона Владимир Сальков решил покинуть пост старшего тренера «Шахтёра». Владимир Максимович принял приглашение «Торпедо» и заменил Валентина Иванова. С собой Сальков забрал второго вратаря Вячеслава Чанова. Два других футболиста - полузащитники Николай Латыш и Юрий Резник тоже уехали в столицу, но в «Динамо».

Ожидалось, что место Салькова, между прочим, заслуженного тренера СССР , займёт именитый специалист. Но новым старшим тренером был назначен 38-летний Виктор Носов. Выпускник Высшей школы тренеров проходил стажировку в Донецке и должен был вернуться в клуб второй лиги «Кривбасс». Но команда пошла просить в обком, чтобы Носова оставили в «Шахтёре». «Мы сделали Салькова заслуженным тренером СССР , сделаем и вас, Виктор Васильевич», - заявил лидер дончан нападающий Виталий Старухин.

Раз команда единогласно поддержала Носова, то руководство области пошло навстречу. Не имевший серьёзного опыта работы специалист был утверждён старшин тренером. И началась работа. Тяжёлая, кропотливая. «Шахтёр» должен был выступить не хуже. А Владимир Сальков поднял планку довольно высоко.

По прозвищу Бабуся

Теперь пора познакомиться с составом «горняков». Ворота защищал голкипер сборной СССР Юрий Дегтерёв, он же Дуган. Это прозвище приклеилось к Юрию во время игры с ирландцами. Подрос и уже стучался в основу младший из братьев Чановых - Виктор.

Справа в обороне играл здоровяк Алексей Варнавский, слева Виктор Кондратов. За два места в центре обороны боролись Виктор Звягинцев, Владимир Пьяных и реабилитированный Валерий Горбунов. В опорной зоне действовал обладатель пушечного удара Валерий Рудаков. Впрочем, по части силы удара с Рудаковым мог сравниться другой игрок средней линии - Бригадир, он же Михаил Соколовский. Также в полузащите были задействованы Владимир Сафонов, Анатолий Раденко, братья-близнецы Владимир и Леонид Малые. При необходимости мог отойти назад Николай Федоренко. И наконец, нападающие - скоростной Владимир Роговский и Виталий Старухин, главная звезда «Шахтёра» тех лет. Настоящий самородок нашего футбола. «Ни скорости, ни удара, ни техники», - говорили о Виталии некоторые уважаемые специалисты. Немолодой лысый дядька, он был совершенно не похож на спортсмена. Вроде бы не толстый, но всё равно какой-то неуклюжий. Выглядевший старше своих тридцати лет Старухин был похож не на футболиста команды мастеров, а на любителя погонять мяч после смены.

Но как же он преображался в игре! Виталий обладал хорошим ударом и мог хорошо исполнить штрафной. Но визитной карточкой Бабуси была игра головой. Мяч непостижимым образом находил его волшебную лысину. Вроде бы и прыгал Старухин невысоко (во всяком случае, так казалось), но зато часто выигрывал верховую борьбу. Потому что знал, когда прыгать и где прыгать. Потрясающая интуиция, помноженная на трудолюбие. Те, кто играл рядом с Виталием Владимировичем, могут подтвердить, что Старухин и в тридцать лет проливал по семь потов на тренировках.

Любопытно, но Старухин мог пробить головой не только из непосредственной близости от ворот, но и с весьма солидного расстояния. Однажды он забил ЦСКА из-за пределов штрафной. Болельщики шутили, что Бабуся был бы рад и пенальти головой пробивать. А ещё он был потрясающим командным игроком. Немало мячей «Шахтёр» забивал после скидок Виталия. Жаль, что статистику голевых передач тогда не вели.

Многие болельщики пребывали в уверенности, что Старухин - футболист из народа. Ведь официально спорт в Союзе был любительским. Работал дядя в шахте, шёл в бой за уголёк, а после работы гонял мяч. И добился немалых успехов.

На самом же деле Виталий Владимирович был прекрасным спортсменом, настоящим профессионалом. В своём родном Минске, да-да Старухин был минчанином, занимался едва ли не всеми игровыми видами спорта и мог добиться успеха в любом. Но выбрал футбол. Но навыки, приобретенные на волейбольных и баскетбольных тренировках, впоследствии пригодились и на футбольном поле. Особенно прыгучесть и чувство мяча. Мало кто знает, что начинал Виталий вратарём и лишь со временем передвинулся в среднюю линию.

На старт! Внимание! Марш!

«Шахтёр», славившийся как кубковая команда, на этот раз быстро завершил поход за хрустальным трофеем. Уже на групповом этапе. Но эта неудача только ещё сильнее раззадорила «горняков». Команда Носова с нетерпением ожидала начала чемпионата-79. И первый же матч показал, что «Шахтёр» способен на многое. «Зенит» был обыгран с результатом 3:1. Два мяча забил Бабуся. Причём не головой. Один с пенальти, второй после выхода один на один с Александром Ткаченко. Следующим в Донецк приехал «Спартак». И он покинул поле побеждённым. Как ни пытались защитники москвичей нейтрализовать Старухина во время подачи углового, а один раз не усмотрели за Виталием. Второй гол в ворота «красно-белых» тоже организовал Старухин, выложивший мяч Роговскому. Тот в окружении четырёх соперников смог нанести точный удар. Потом «Шахтёр» положил на лопатки СКА 3:0. Сам Старухин не забивал, но отдал голевые передачи Федоренко и Роговскому. Шесть очков на старте при разнице мячей 8:1.

Первое очко было потеряно в Москве. Дончане не справились с «Локомотивом». Но свой фирменный гол Виталий Владимирович соорудил. После этой относительной неудачи последовала серия из четырёх побед с общим счётом 8:0. Итого 7 побед в 8 встречах. Это уже заявка на золото. Добыты очки в Ташкенте и Тбилиси. Обыграны дома «Арарат» и киевское «Динамо». Единственный гол в ворота киевлян забил, как несложно догадаться, Бабуся. Так Виталий отметил своё 30-летие.

Первое поражение пришлось на 13-й тур и оказалось несколько неожиданным. Лидер проиграл новичку высшей лиги минскому «Динамо» 0:2. И сразу на первой строчке появился попутчик в лице тбилисцев. Киевляне шли пятыми, а будущий чемпион «Спартак» - шестым.

«Шахтёр» выиграл первый круг, завершив половину чемпиона яркой победой над соседями из «Зари» 5:3. Старухин сделал дубль и уверенно шёл первым в списке самых метких. В чемпионате наступил перерыв, связанный со Спартакиадой народов СССР . Пять футболистов «Шахтёра» - Федоренко, Роговский, Пьяных, Соколовский и Старухин вызваны Валерием Лобановским в сборную Украины. Но найти общего языка с киевлянами у Виталия не получалось. Старухин сыграл на турнире две неполных встречи и мячей не забивал.

У минчан «Шахтёр» взял реванш. Но потом последовали две ничьих, в том числе и дома, где дончане очков до сих пор не теряли. На последней минуте в ворота «Черноморца» был назначен 11-метровый. Но Старухин не смог переиграть Ивана Жекю. Кроме того, в этой встрече сдали нервы у вратаря Дегтерёва, удалённого за удар соперника. Вратарь сборной был дисквалифицирован на пять встреч условно.

Золотая лихорадка

В следующем туре «Динамо» выиграло у «горняков» в Киеве 2:0 и вырвалось вперёд. Но затем соперники поменялись местами. «Шахтёр» разгромил «Локомотив» 4:1 (хет-трик Старухина). Потом команда Носова выиграла ещё две встречи - у «Кайрата» и «Пахтакора». Однако киевляне и спартаковцы доиграли отложенные встречи. За десять туров до финиша верхушка таблицы выглядела так.

Положение команд Победы Ничьи Поражения Голы Очки 1. «Динамо» (Киев) 16 5 3 32:11 37 2. «Шахтёр» 15 7 2 40:15 37 3. «Спартак» 14 7 3 44:17 35 4. «Динамо» (Тбилиси) 13 9 2 36:15 34

Необходимая оговорка. В чемпионате СССР действовал лимит ничьих - 8. Тбилисцы уже пострадали от этой жёсткой меры. «Шахтёру» и «Спартаку» можно было по разу сыграть вничью. Фаворитом в гонке выглядели киевляне.

Спад начался в сентябре. Сначала два проигрыша - «Нефтчи» 1:3 и московскому «Динамо» 0:1. Тяжелейшая, последняя разрешённая ничья с тбилисским «Динамо». Проигрывая 1:3, дончане сумели уйти от поражения - 3:3. Вперёд вырвался «Спартак», тоже исчерпавший лимит. «Шахтёр» второй, Киев - третий. Проигрыш в Ростове отбросил подопечных Носова на третье место.

Но Носов выправил свой корабль, начавший было заваливаться. Две победы, и ситуация снова обострилась. За три тура до финиша у киевлян 45 очков, у «Спартака» и «Шахтёра» - по 44. Но москвичи сыграли на матч меньше. Очень многое было поставлено на кон в московской игре «красно-белых» и «горняков». Тем более спартаковцы выиграли отложенную встречу и потеснили «Динамо» с первой позиции.

«Спартак» провёл, наверное, лучший матч в сезоне-79. Юрий Гаврилов в первом тайме забил первый мяч. После перерыва Евгений Сидоров сделал дубль. Один из мячей невысокий спартаковец забил головой, по-старухински. Сам же Виталий пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. В самом конце встречи Владимир Малый отыграл один гол, но за два тура до финиша «Спартак» оторвался от дончан на четыре очка. «Шахтёр» мог в лучшем случае догнать москвичей и рассчитывать на дополнительный, золотой матч.

Спартаковцы оступились в Одессе. Десятая ничья не принесла им очков. Киевляне проиграли в Тбилиси. А «Шахтёр» выиграл у ЦСКА . У «Спартака» 48 очков, у Киева 47 и «Шахтёра» 46.

Киевляне проиграли в Алма-Ате, чем сделали подарок конкурентам. «Спартак» в тяжелейшей борьбе победил в Ростове и в 10-й раз стал чемпионом СССР . «Шахтёр» в присутствии сорока тысяч болельщиков одолел команду Владимира Салькова и взял серебро. Второе в истории. Выиграть первенство страны не получилось. Но серебряные награды имели очень высокую пробу.

Виталий Старухин забил 26 мячей и стал лучшим бомбардиром первенства страны. А в конце года журналисты Советского Союза признали Виталия лучшим футболистом страны. Но тренеры сборной Бабусю не замечали. Константин Бесков лишь однажды вызвал форварда «Шахтёра» в сборную накануне Олимпиады, но этим и ограничился. А в 1981 году между Виктором Носовым и Виталием Старухиным произошёл конфликт, в результате которого легендарный нападающий закончил карьеру.