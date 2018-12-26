«Интер» - «Наполи»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:20

ИНТЕР М

«Интер» вполне достойно выступает в нынешнем сезоне в Серии А – команда Лучано Спалетти идет на третьей строчке в таблице и имеет пять очков преимущества над четвертым «Лацио». Вряд ли «нерадзурри» способны по-настоящему навязать борьбу «Ювентусу» за скудетто, поэтому предстоящий матч с «Наполи» будет отличным шансом попробовать свои силы в борьбе за серебро.

В прошлом туре «Интер» бездарно упустил два очка в игре с «Кьево». На 39-й минуте Иван Перишич вывел «нерадзурри» вперед, и гости уверенно доводили дело до победы, пока на 91-й минуте «Кьево» эти планы не разрушил, сравняв счет. Таким образом у Спалетти не получилось добыть вторую подряд победу в чемпионате, что наверняка сильно разозлило болельщиков, учитывая такой же бездарный вылет «Интера» из Лиги Чемпионов.

Не сыграет в матче Шиме Врсалько, также от основы отстранен Раджа Наингголан, у него проблемы с дисциплиной.

НАПОЛИ

«Наполи» также, как и его сегодняшний соперник, не смог преодолеть групповой раунд Лиги Чемпионов, финишировав третьим. Ситуация прошлого сезона повторилась и теперь в 1/16 Лиги Европы «партенопейцы» сыграют со швейцарским «Цюрихом». В Серии А дела у команды Карло Анчелотти идут куда успешнее – «Наполи» идет на втором месте с отставанием от лидера «Ювентуса» на восемь очков.

В прошлом туре неаполитанцы без особого труда обыграли дома СПАЛ - все решил гол Рауля Альбиоля в добавленное к первому тайму время. Во второй половине встречи «Наполи» не форсировал события и уверенно довел дело до трех очков. Эта победа стала четвертой подряд для неаполитанцев, а в целом они их собрали уже 13 в этом сезоне.

Лазарет у «Наполи» пустой – не сыграет лишь вечно травмированный Влад Кирикеш.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних шести матчей «Интер» не пропускал

«Интер» сыграл в этом сезоне 11 матчей на своем поле во всех турнирах и только в одном из них не смог забить

В каждом из последних шести выездных матчей «Наполи» забивал

Прогноз

«Интер» уже довольно плотно закрепился на третьей строчке, но наверняка желает подняться выше – если до лидера добраться уже вряд ли получится. До за серебро «нерадзурри» побороться еще могут. Однако, проблемы в обороне мешают команде Спалетти подобраться к «Наполи» вплотную, особенно остро они видны в последних поединках.

Обе команды любят и умеют атаковать, на острие у каждой из команды есть классные игроки, что должно отразиться и на результативности.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru