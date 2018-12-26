Рождественский экспресс на АПЛ с коэффициентом 6,41

вчера, 11:27

Boxing Day из праздника, отмечаемого в Великобритании и в некоторых ее бывших колониях, стал спортивным феноменом. 26 декабря утром католики и протестанты находят под новогодней елкой подарки Санта-Клауса. Обычно их кладут в яркие коробки (boxes) и дословно Boxing Day переводится, как «день коробок», а для благозвучия «день подарков». Затем, в послеобеденное время проводятся очередные туры во всех английских лигах, начиная с самых нижних и заканчивая Premiership.

Футбольный Boxing Day уже давно шагнул за пределы не только Англии, но Британских островов в целом. В нынешнем году 26 декабря полноценно сыграют в Шотландии, Уэльсе, Бельгии и итальянской Серии А.

В английском футболе календарь составляется так, что максимальную радость получает именно публика, а не футболисты, так как искусственно подогреваемый интерес на протяжении короткого периода времени (до четырех туров), оказывает большую нагрузку на спортсменов и требует значительной длины скамейки запасных.

Первый тур ударной «десятидневки» приходится на предпоследние выходные года, обычно 21-23 декабря; второй тур играется именно 26 декабря, третий – в канун нового года (30-31 декабря), а четвертый и последний тур этого периода –1-2 января нового года.

Многие болельщики под Boxing Day подразумевают все игры в рождественско-новогодний период. На самом деле, совсем не так. Boxing Day – это матчи 26 декабря, на следующий день после католического Рождества. Первый раз сыграли в футбол сразу вслед за большим праздником еще во второй половине девятнадцатого века. А точнее в 1860 году.

Тогда матч между «Шеффилдом» и «Халламом» закончился победой «Шеффилда» со счетом 2:0, став, кроме этого, первым в истории матчем в Boxing Day. Почти 100 лет спустя, с 1957 года, матчи 26 декабря стали привычными в футбольном календаре чемпионатов всех дивизионов. Ещё одной отличительной чертой матчей в Boxing Day являются дерби — матчи между клубами из одного города или района.

Таким образом, болельщикам не приходится ехать через всю страну, чтобы посмотреть на любимую команду, да и к тому же многие работники транспортной системы находятся на каникулах, поэтому добраться куда-то на общественном транспорте проблематично. И вот уже в течение более шестидесяти лет Boxing Day – неотъемлемая составляющая футбольного календаря различных дивизионов на Британских островах.

В наше время произошло отступление от классического географического канона Boxing Day. Дерби и матчи команд из соседних городов проводятся все реже. Очевидно, что футбольная федерация при составлении расписания руководствуется другими приоритетами.

Есть у Boxing Day свои глобальные особенности. Так, например, команда, занимавшая первое место в таблице перед Boxing Day, зачастую становилась чемпионом. И, наоборот, главный аутсайдер этого периода в итоге покидал Премьер-Лигу.

Самые результативные матчи 26 декабря прошли в 1963 году. В высшем дивизионе было забито 66 голов в десяти матчах. Например, «Фулхэм» обыграл «Ипсвич» — 10:1, «Ливерпуль» дома проиграл «Стоуку» — 1:6, «Бернли» с тем же счетом обыграл «Манчестер Юнайтед», а «Блэкберн» выиграл у «Вэст Хэма» — 8:2 благодаря двум хет-трикам.

В этом посте хочется разобраться, есть ли в Boxing Day что-то большее, чем праздничная дата, давние традиции и здоровый ажиотаж. Возможно, существуют какие-то тенденции и закономерности. В поле для мониторинга попали поединки 26.12 двух прошедших чемпионатов Английской Премьер-Лиги (сезоны 2016/17 и 2017/18).

За подобный период мало, что меняется в конфигурации команд, составах и фамилиях тренеров. Для вашего удобства, мы принимаем во внимание и анализируем поединки с участием большой шестерки АПЛ , представляющей все три центра национального футбола. Пройдемся в алфавитном порядке, дабы не обидеть никого из поклонников титулованных клубов.

Арсенал

«Канониры» более двадцати сезонов выступали под руководством Арсена Венгера. Его последние Boxing Day принесли такие результаты: год назад «Арсенал» удержал победу в лондонском дерби на поле «Кристал Пэлас». Алексис Санчес за пять минут сделал дубль. Ранее «пушкари» дожали Вест Бромвич голом Оливье Жиру под занавес встречи. Все упомянутые тут персоналии на данный момент не имеют к клубу прямого отношения.

Ливерпуль

К восемнадцатому туру единоличным лидером АПЛ стал «Ливерпуль». Ровно год назад команда Юргена Клоппа разгромила неудачник того сезона «Суонси» (5:0). Первый гол на счету Фелипе Коутиньо, дублем отметился Роберто Фирмино. Два года назад еще одна крупная победа - над «Сток Сити» (4:1), с голом все того же Роберто Фирмино.

Манчестер Сити

«Горожане» в свой чемпионский сезон выиграли не по-чемпионски в Ньюкасле (1:0), а за год до триумфа добили Халл на выезде (3:0). Тогда голепад в ворота «тигров» начался с 72-й минуты и продолжался до финального свистка.

Манчестер Юнайтед

В декабре семнадцатого, будучи на хорошем ходу, МЮ еле выгрыз ничью с «Бернли». Джесси Лингард сократил разрыв в счете и сравнял его под финальный свисток. А два года назад «красные дьяволы» куда увереннее сыграли против «Сандерленда». Счет 3:1. Авторы забитых мячей – Дэйли Блинд, Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян.

Тоттенхэм

Команд Маурисио Почеттино – третья год назад и третья сейчас. «Шпоры» в святой день раскатали «святых» (5:2) с рождественским хет-триком Харри Кейна. По совпадению, в своем серебряном сезоне они играли в Boxing Day с тем же «Саутгемптоном» и обыграли его на St.Mary’s (4:1) с дублем Дели Али.

Челси

«Синие» Антонио Конте в минувшем чемпионате одолели «Брайтон» благодаря голам испанского дуэта Альваро Мората и Маркуса Алонсо. В чемпионском сезоне «аристократы» отправили в нокаут «Борнмут» – дубль Педро Родригеса и гол Эдена Азара с пенальти.

11 из 12 предложенных матчей завершились в пользу английских футбольных гигантов. Восемь из 11 побед с форой (-1,5).

Только «Манчестер Юнайтед» тогда еще Жозе Моуриньо сбился с правильного хода. Сейчас МЮ работает под началом нового тренера – Оле-Гуннара Сульшера и находится в состоянии перезагрузки. Предлагаем отделить его от остальных и не включать в наш Рождественский экспресс.

В девятнадцатом туре нет центрального матча. Все ведущие коллективы играют с андердогами. Внизу таблица с коэффициентом на победу фаворита.

Составляем экспресс из пяти событий и получаем итоговый коэффициент 6,41

Верим в рождественское чудо и полагаемся на все знающую статистику. Merry Christmas!

Источник: www.vseprosport.ru