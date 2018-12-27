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Самые титулованные игроки в истории «Реала»

вчера, 18:54
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Касильяс Икер
Касильяс Икер
Вратарь
Марсело
Марсело
Защитник

Снова выиграв КЧМ, Рамос и Марсело вышли на третье место в списке самых титулованных персон «Королевского клуба». «Соккер.ру» - о тех, кого они обошли, и кого еще не догнали.

7-е место. Рауль Гонсалес Бланко (Испания) – 16 трофеев

Воспитанник «Атлетико», ставший символом «Реала» на полтора десятилетия, является одним из самых уважаемых футболистов в истории «Королевского клуба», причем респекты Раулю шлют не только болельщики «сливочных». Гонсалесу не повезло с титулами на международном уровне: десять лет тащил на себе сборную Испании, а большие победы пришли после его ухода из «Красной Фурии», а вот с «Реалом» Рауль собрал шикарную коллекцию титулов.

Хотя, откровенно говоря, могло быть и больше, не случись трофейного кризиса в середине «нулевых» и не расправься Жозе Моуриньо с Легендой. Самые памятные победы Рауль одержал с «Реалом» в Лиге чемпионов (1998, 2000 и 2002), кроме того, он шестикратный чемпион Испании. Что удивительно, в коллекции Рауля нет Кубка Короля: «Реал» выиграл этот трофей за сезон до того, как Гонсалес присоединился к главной команде, и на следующий сезон после его ухода.

6-е место. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) и Фернандо Йерро (Испания) – 17 трофеев

Представители разных футбольных эпох. «Реалу» посчастливилось обокрасть «Барселону», подписывая Ди Стефано. Во многом именно игра Альфредо позволяла «Мадриду» доминировать в Испании и Европе в середине XX века. За 11 лет, что аргентинец провел в белоснежной футболке, он восемь раз становился чемпионом Испании и пять раз поднимал над головой Кубок европейских чемпионов.

Йерро играл за «Реал» с 1989-го по 2003 год и тоже успел обзавестись завидной коллекцией. Фернандо – пятикратный чемпион Испании, столько же раз он выигрывал Суперкубок своей страны, трижды Йерро побеждал в Лиге чемпионов, причем поднимал над головой «ушастого», будучи капитаном «Мадрида», что является особой честью.

5-е место. Чендо (Испания) – 18 трофеев

Мигель Порлан Ногера или Чендо – это защитник, который верой и правдой служил мадридскому «Реалу» на протяжении 20 лет. Не всегда играл в основе, но всегда хранил верность «Мадриду», был готов на все ради родного клуба. Чендо входит в список «Людей одного клуба», пребывание в котором почетно и по нашим временам является редкостью. За преданность защитник был вознагражден многочисленными трофеями: Мигель – семикратный чемпион Испании, дважды он брал с «Реалом» Кубок УЕФА, а Лига чемпионов покорилась Чендо в его последнем сезоне на профессиональном уровне. В кампании-1997/1998 ветеран почти не играл, но в одном матче победного розыгрыша участие все же принял.

4-е место. Хосе Антонио Камачо и Икер Касильяс (оба – Испания) – 19 трофеев

Патлатый в молодости защитник Камачо закрывал левую бровку «Мадрида» на протяжении 16 лет, и ведь даже не является воспитанником «сливочных», просто очень рано перебрался в столичный суперклуб из «Альбасете». Камачо магнитом притягивал к себе внутрииспанские трофеи: девять чемпионств, пять Кубков Короля, два Суперкубка. Разбавить эту коллекцию удалось двумя Кубками УЕФА уже ближе к финишу карьеры.

Касильяс в представлениях вряд ли нуждается. Вратарь, воспитанник «Реала», отыграл 16 сезонов за «Мадрид», дождался «Десимы», но был списан за ненадобностью, и вот Икер уже четвертый сезон проводит в составе «Порту». А если бы оставался в родном клубе до сих пор, уже вышел бы на первое место в списке титулованных особ, ведь годы после его ухода получились урожайными, особенно на победы в Лиге чемпионов. Сам Касильяс выиграл турнир для лучших команд Старого Света трижды, а если бы являлся частью побед при Зидане, догнал бы рекордсмена всех времен и народов.

3-е место. Серхио Рамос (Испания) и Марсело (Бразилия) – 20 трофеев

Одержав победу на клубном чемпионате мира, Рамос и Марсело обошли по количеству трофеев Касильяса и Камачо и вышли на чисто третье место. Все два десятка трофеев они завоевали бок о бок, их списки достижений одинаковы. Необычно, что у Рамоса и Марсело международных трофеев больше, чем завоеваний на испанской арене: счет 11:9. Эти бравые парни по четыре раза выигрывали Лигу чемпионов, столько же раз становились чемпионами мира на клубном уровне, трижды брали Суперкубок УЕФА. Серхио – вообще один самых титулованных футболистов в истории футбола, он ведь еще и со сборной дважды становился чемпионом Европы и побеждал на мундиале.

2-е место. Мануэль Санчис Отниюэло (Испания) – 22 трофея

И снова «человек одного клуба», причем Мануэль – потомственный «мадридиста», ведь его отец, Мануэль Санчис Мартинес, тоже играл за «Реал». Санчис сыграл за «Королевский клуб» 710 матчей, на протяжении 13 лет носил капитанскую повязку. Легенда с большой буквы «Л». Это подтверждается и трофеями, завоеванными в разные эпохи: так, между первым и последним титулом чемпиона Испании (всего их 8) у Санчиса прошло 16 лет – с 1986-го по 2001 год. В середине 80-х он завоевал два Кубка УЕФА, а на финише своей карьеры – два Кубка чемпионов. Великий лидер, но не самый титулованный футболист в истории «Реала».

1-е место. Франциско «Пако» Хенто (Испания) – 23 трофея

Хенто удерживает первую строчку в этом рейтинге уже полвека, а еще Пако является рекордсменом Кубка/Лиги чемпионов по количеству завоеванных трофеев: шесть раз выигрывал «ушастого», только у двух клубов больше побед, чем у него – собственно, у «Реала», а еще у «Милана». А еще Хенто – двенадцатикратный чемпион Испании, с ума можно сойти!

Догонят ли Рамос и Марсело лидирующего Хенто? До рекорда испанцу и бразильцу осталось выиграть всего лишь три трофея, теоретически сравняться с Пако можно уже по итогам этого сезона, если «Реал» выиграет «требл». А там еще какой-нибудь Суперкубок – и дело в шляпе! Если Рамос и Марсело сами не захотят новых приключений, или не падут жертвами интриг Переса, то у них все шансы в ближайшем будущем стать самыми титулованными футболистами в истории самого титулованного клуба. Смогут ли? Или нет? А, может быть, до вершины дотянется кто-то один?

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Все комментарии
Красный навсегда
Красный навсегда ответил 25процентный клоун
   409 / 679
сегодня в 09:43
Помниш его гол свиням с лета тогда счет был 7-0 да если я не ошибаюсь
Кьянти
Кьянти ответил DXTK
сегодня в 08:57
Тут не все так запросто, как ты думаешь... Выиграть все в сезоне-бесспорно большое достижение, но это как бы вспышка, ну может быть как молния, а вот солнце оно всегда светит. Гораздо важнее и сложнее оставаться лидером долгие, долгие годы, десятилетия. Арсенал, как то выиграл АПЛ без одного поражения, Заря из Ворошиловграда была чемпионом СССР, Цревена Звезда из Югославии выигрывал Кубок Чемпионов, где все они. Думаю, что о двух последних клубах ты наверное даже и не слышал никогда. Тоже самое можно отнести и к личным достижением. Попробуй три раза подряд взять ЛЧ, то что у Месси пять ЗМ и четыре ЗБ гораздо мощнее, чем один или два требла.
-Inquisitor-
-Inquisitor- ответил Artuom
   32 / 679
сегодня в 01:56
У Интера тоже требл - так что теперь тех игроков считать одними из лучших в истории??? Для требла нужен сезон когда в лиге нету конкурентов, тоесть главные якобы конкуренты слишком часто теряют очки и потому даже не выкладываясь на полную в большинстве матчей клуб легко выигрывает лигу и кубок. В таком случае все силы фактически бросаются на ЛЧ. Не часто бывает когда лигу и ЛЧ выигрывают вместе. Если есть хоть один реальный конкурент в лиге, очень много сил тратится в каждом матче лиги, чтобы как можно меньше очков потерять - от этого в плей офф ЛЧ частенько сил не хватает, банальная усталость за сезон. Поэтому и получалось в последнее время что Барса и Реал выигрывали в основном только один из главных кубков - или лигу, или ЛЧ. И только когда у одной из этих команд был очень слабый сезон, у другой получалось взять оба трофея. Естественный процесс, футболисты ведь не роботы, они устают. Фактически требл это не топ достижение, ведь это означает что в тот конкретный сезон в лиге ил в ЛЧ, или в обоих турнирах сразу основные конкуренты провалились. Тоесть не команда была прям настолько круче всех, а конкуренты хотя бы в одном из главных турниров были слишком слабы и поэтому конкретному клубу в конкретный сезон удалось в лиге(в основном) потратить не так уж много сил и поэтому во втором турнире хватило сил выдать свой максимум. Селтик, Аякс, ПСВ, МЮ, Барса при первом требле , Интер, Бавария - в те сезоны лигу очень легко взяли и сил на еврокубок было много. Барса при второк требле - в лиге потратили немало сил, но в ЛЧ несколько повезло - МС и ПСЖ новички ЛЧ фактически, такие комы всегда проигрывают при первом же серьёзном противнике(игроки без опыта ЛЧ быстро сдаются), дальше Бавария которая играла в очень удобном стиле для Барсы(минус Гвардиолы с его единственным планом на игру, против стиля Барселоны нужно совершенно по другому играть), а в финале уставший Юве(потому что в предыдущих играх очень много сил оставил) что и вылилось в вынос 3-1. Никогда ещё не было такого сезона чтобы в лиге какой-то клуб вылаживался на полную потому что конкурент тоже классно выступал(на пятки наступал), а в 1/4, полуфинале ЛЧ этот же клуб сталкивался с сопротивлением равной команды и позже выигрывал турнир. Всегда или в одном, или во втором турнире у команды была возможность сэкономить силы и их хватало на второй турнир. По другому НИКОГДА не было.
    Artuom
    Artuom ответил DXTK
       261 / 679
    сегодня в 01:15
    А где у Хенто Требл? А да, как и у всего Реала за 116 лет его нету. и только год назад впервые в истории собрали всего 5 трофеев за один год. В Барселоне у Месси, Иньесты и др ниже перечисленных по два Требла - 2009 и 2015 + 6 трофеев за один год -2009. PS Пускай еще кто то подобное повторит.
    У Интера тоже требл - так что теперь тех игроков считать одними из лучших в истории???

    Для требла нужен сезон когда в лиге нету конкурентов, тоесть главные якобы конкуренты слишком часто теряют очки и потому даже не выкладываясь на полную в большинстве матчей клуб легко выигрывает лигу и кубок. В таком случае все силы фактически бросаются на ЛЧ.

    Не часто бывает когда лигу и ЛЧ выигрывают вместе. Если есть хоть один реальный конкурент в лиге, очень много сил тратится в каждом матче лиги, чтобы как можно меньше очков потерять - от этого в плей офф ЛЧ частенько сил не хватает, банальная усталость за сезон. Поэтому и получалось в последнее время что Барса и Реал выигрывали в основном только один из главных кубков - или лигу, или ЛЧ. И только когда у одной из этих команд был очень слабый сезон, у другой получалось взять оба трофея.

    Естественный процесс, футболисты ведь не роботы, они устают. Фактически требл это не топ достижение, ведь это означает что в тот конкретный сезон в лиге ил в ЛЧ, или в обоих турнирах сразу основные конкуренты провалились. Тоесть не команда была прям настолько круче всех, а конкуренты хотя бы в одном из главных турниров были слишком слабы и поэтому конкретному клубу в конкретный сезон удалось в лиге(в основном) потратить не так уж много сил и поэтому во втором турнире хватило сил выдать свой максимум.

    Селтик, Аякс, ПСВ, МЮ, Барса при первом требле , Интер, Бавария - в те сезоны лигу очень легко взяли и сил на еврокубок было много.

    Барса при второк требле - в лиге потратили немало сил, но в ЛЧ несколько повезло - МС и ПСЖ новички ЛЧ фактически, такие комы всегда проигрывают при первом же серьёзном противнике(игроки без опыта ЛЧ быстро сдаются), дальше Бавария которая играла в очень удобном стиле для Барсы(минус Гвардиолы с его единственным планом на игру, против стиля Барселоны нужно совершенно по другому играть), а в финале уставший Юве(потому что в предыдущих играх очень много сил оставил) что и вылилось в вынос 3-1.

    Никогда ещё не было такого сезона чтобы в лиге какой-то клуб вылаживался на полную потому что конкурент тоже классно выступал(на пятки наступал), а в 1/4, полуфинале ЛЧ этот же клуб сталкивался с сопротивлением равной команды и позже выигрывал турнир. Всегда или в одном, или во втором турнире у команды была возможность сэкономить силы и их хватало на второй турнир. По другому НИКОГДА не было.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       83 / 679
    сегодня в 00:15
    Лично для меня Рауль это 1й игрок Реала на все времена! ))
    Рауль - это и есть Реал.
    DXTK
    DXTK ответил Artuom
       57 / 679
    вчера в 23:54
    Если брать только значимые трофеи на клубном уровне (тоесть лигу и ЛЧ), выйдет что ни один игрок Барселоны не дотягивает до Хенто. Всякие суперкубки страны, суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира... это конечно кубки, но по значимости они и близко не стоят с лигой/ЛЧ. Точно также и у Рамоса с Марсело отнять такие вот "трофеи" и окажутся не настолько уж и титулованными... по сравнению с Хенто или Ди Стефано. Иньеста однако топчик... если брать главные трофеи за клуб и сборную, получится что он является самым титулованным игроком мира.
    А где у Хенто Требл? А да, как и у всего Реала за 116 лет его нету. и только год назад впервые в истории собрали всего 5 трофеев за один год.

    В Барселоне у Месси, Иньесты и др ниже перечисленных по два Требла - 2009 и 2015 + 6 трофеев за один год -2009.

    PS Пускай еще кто то подобное повторит.
    Artuom
    Artuom ответил DXTK
       261 / 679
    вчера в 23:30
    Для Сравнения с игроками Барсы 1. у Месси - 33 трофея 2.у Иньесты - 32 трофея 3.у Пике и у Бускетса - 28 трофеев 4.у Хави - 25 трофеев 5. У Алвеса -23 трофеев 6.у Пуйоля и Вальдеса по 21 трофею. 7. у Гвардиолы -16 трофеев и 14 в качестве тренера. PS Эти Игроки Реала точно не тянут на роль лучших игроков мира в истории, как и сам клуб. А Пеналду то где, а то персофаны расплачутся?
    Если брать только значимые трофеи на клубном уровне (тоесть лигу и ЛЧ), выйдет что ни один игрок Барселоны не дотягивает до Хенто.

    Всякие суперкубки страны, суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира... это конечно кубки, но по значимости они и близко не стоят с лигой/ЛЧ.

    Точно также и у Рамоса с Марсело отнять такие вот "трофеи" и окажутся не настолько уж и титулованными... по сравнению с Хенто или Ди Стефано.

    Иньеста однако топчик... если брать главные трофеи за клуб и сборную, получится что он является самым титулованным игроком мира.
    DXTK
    DXTK
       57 / 679
    вчера в 21:53
    Для Сравнения с игроками Барсы

    1. у Месси - 33 трофея
    2.у Иньесты - 32 трофея
    3.у Пике и у Бускетса - 28 трофеев
    4.у Хави - 25 трофеев
    5. У Алвеса -23 трофеев
    6.у Пуйоля и Вальдеса по 21 трофею.
    7. у Гвардиолы -16 трофеев и 14 в качестве тренера.

    PS Эти Игроки Реала точно не тянут на роль лучших игроков мира в истории, как и сам клуб. А Пеналду то где, а то персофаны расплачутся?
    -Inquisitor-
    -Inquisitor-
       32 / 679
    вчера в 21:39
    В новейшей истории легенд реала как правило в один прекрасный момент выкидывают из клуба за шкварник как старых беззубых псов, поэтому достижение Хенто держится более полувека, а ведь в те времена не было всяких Суперкубков, за счёт которых два симулянта Рамос и Марсело, которых по непонятному стечению обстоятельств ещё не вышвырнули на помойку, имеют шанс обойти действительно легендарного футболиста. Впрочем чтобы завоевать двенадцать чемпионских титулов, нынешним игрокам сливочного мешка нужно прожить три жизни как минимум, а вот Месси пожалуй и сможет, ежели Господь обережёт его от травм и прочих напастей...
    eleven LC
    eleven LC
       130 / 679
    вчера в 21:34
    У Роналду тоже 16 трофеев
    ЛаЛига 2
    Кубок Испании 2
    Суперкубок Испании 2
    Лига Чемпионов 4
    Суперкубок УЕФА 3
    Клубный чм 3
    Benfiquistas
    Benfiquistas
       388 / 679
    вчера в 20:46
    cevin cigan
    cevin cigan
       121 / 679
    вчера в 20:28
    Детки-это Реал!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил allemz
       7 / 679
    вчера в 20:08
    и для меня брат ,а знаешь кого не люблю ? Садьо Мане . Тупо скорость,физика и высокомерие ,ну скучно с его промахов. Рауль забивал все что свободно лежало
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 679
    вчера в 20:05
    Автору пять сразу,не читая ,а читая все десять . Я бы оОчень хотел посмотреть воочию игру Ди Стефано
    авито
    авито
       283 / 679
    вчера в 20:00
    Легендарные игроки Реала: Касильяс, Рауль, Бутрагеньо, Саморано, У.Санчес, Редондо, Макманэман, Бекхэм, Роберто Карлос, Морьентес, Йерро, Фигу, Зидан, Рональдо, Буйо, Шукер, Миятович, Сольгадо, Макелеле и другие.
    Легендарные игроки Барселоны: Субисаррета, Рональдиньо, Луис Энрике, Ромарио, Стоичков, Куман, Марадона, М.Лаудруп, Клюйверт, Ривальдо, Х.Салинас, Бегиристайн, Гвардиола, Шустер, Овермарс, Линекер, Бакеро, Литманен, Надаль и другие.
    kanuni
    kanuni
       531 / 679
    вчера в 19:46
    12 Ла Лиг и 6 КЧ,некоторые клубы могут об этом только мечтать,а здесь один Хенто все собрал.Вот что значит великий клуб.
    allemz
    allemz
       36 / 679
    вчера в 19:46
    Для меня Рауль - эталон форварда. Наверное, единственный из сливочных, кого я реально уважал и с восхищением наблюдал за его игрой. Великий футболист и настоящий мадридист.
    Но потом когда видишь, что какой-то ублюдский симулянт Рамос находится выше Рауля в этом списке, то просто разочаровываешься в футболе(
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