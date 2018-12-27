Самые титулованные игроки в истории «Реала»

вчера, 18:54

Снова выиграв КЧМ , Рамос и Марсело вышли на третье место в списке самых титулованных персон «Королевского клуба». «Соккер.ру» - о тех, кого они обошли, и кого еще не догнали.

7-е место. Рауль Гонсалес Бланко (Испания) – 16 трофеев

Воспитанник «Атлетико», ставший символом «Реала» на полтора десятилетия, является одним из самых уважаемых футболистов в истории «Королевского клуба», причем респекты Раулю шлют не только болельщики «сливочных». Гонсалесу не повезло с титулами на международном уровне: десять лет тащил на себе сборную Испании, а большие победы пришли после его ухода из «Красной Фурии», а вот с «Реалом» Рауль собрал шикарную коллекцию титулов.

Хотя, откровенно говоря, могло быть и больше, не случись трофейного кризиса в середине «нулевых» и не расправься Жозе Моуриньо с Легендой. Самые памятные победы Рауль одержал с «Реалом» в Лиге чемпионов (1998, 2000 и 2002), кроме того, он шестикратный чемпион Испании. Что удивительно, в коллекции Рауля нет Кубка Короля: «Реал» выиграл этот трофей за сезон до того, как Гонсалес присоединился к главной команде, и на следующий сезон после его ухода.

6-е место. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) и Фернандо Йерро (Испания) – 17 трофеев

Представители разных футбольных эпох. «Реалу» посчастливилось обокрасть «Барселону», подписывая Ди Стефано. Во многом именно игра Альфредо позволяла «Мадриду» доминировать в Испании и Европе в середине XX века. За 11 лет, что аргентинец провел в белоснежной футболке, он восемь раз становился чемпионом Испании и пять раз поднимал над головой Кубок европейских чемпионов.

Йерро играл за «Реал» с 1989-го по 2003 год и тоже успел обзавестись завидной коллекцией. Фернандо – пятикратный чемпион Испании, столько же раз он выигрывал Суперкубок своей страны, трижды Йерро побеждал в Лиге чемпионов, причем поднимал над головой «ушастого», будучи капитаном «Мадрида», что является особой честью.

5-е место. Чендо (Испания) – 18 трофеев

Мигель Порлан Ногера или Чендо – это защитник, который верой и правдой служил мадридскому «Реалу» на протяжении 20 лет. Не всегда играл в основе, но всегда хранил верность «Мадриду», был готов на все ради родного клуба. Чендо входит в список «Людей одного клуба», пребывание в котором почетно и по нашим временам является редкостью. За преданность защитник был вознагражден многочисленными трофеями: Мигель – семикратный чемпион Испании, дважды он брал с «Реалом» Кубок УЕФА , а Лига чемпионов покорилась Чендо в его последнем сезоне на профессиональном уровне. В кампании-1997/1998 ветеран почти не играл, но в одном матче победного розыгрыша участие все же принял.

4-е место. Хосе Антонио Камачо и Икер Касильяс (оба – Испания) – 19 трофеев

Патлатый в молодости защитник Камачо закрывал левую бровку «Мадрида» на протяжении 16 лет, и ведь даже не является воспитанником «сливочных», просто очень рано перебрался в столичный суперклуб из «Альбасете». Камачо магнитом притягивал к себе внутрииспанские трофеи: девять чемпионств, пять Кубков Короля, два Суперкубка. Разбавить эту коллекцию удалось двумя Кубками УЕФА уже ближе к финишу карьеры.

Касильяс в представлениях вряд ли нуждается. Вратарь, воспитанник «Реала», отыграл 16 сезонов за «Мадрид», дождался «Десимы», но был списан за ненадобностью, и вот Икер уже четвертый сезон проводит в составе «Порту». А если бы оставался в родном клубе до сих пор, уже вышел бы на первое место в списке титулованных особ, ведь годы после его ухода получились урожайными, особенно на победы в Лиге чемпионов. Сам Касильяс выиграл турнир для лучших команд Старого Света трижды, а если бы являлся частью побед при Зидане, догнал бы рекордсмена всех времен и народов.

3-е место. Серхио Рамос (Испания) и Марсело (Бразилия) – 20 трофеев

Одержав победу на клубном чемпионате мира, Рамос и Марсело обошли по количеству трофеев Касильяса и Камачо и вышли на чисто третье место. Все два десятка трофеев они завоевали бок о бок, их списки достижений одинаковы. Необычно, что у Рамоса и Марсело международных трофеев больше, чем завоеваний на испанской арене: счет 11:9. Эти бравые парни по четыре раза выигрывали Лигу чемпионов, столько же раз становились чемпионами мира на клубном уровне, трижды брали Суперкубок УЕФА . Серхио – вообще один самых титулованных футболистов в истории футбола, он ведь еще и со сборной дважды становился чемпионом Европы и побеждал на мундиале.

2-е место. Мануэль Санчис Отниюэло (Испания) – 22 трофея

И снова «человек одного клуба», причем Мануэль – потомственный «мадридиста», ведь его отец, Мануэль Санчис Мартинес, тоже играл за «Реал». Санчис сыграл за «Королевский клуб» 710 матчей, на протяжении 13 лет носил капитанскую повязку. Легенда с большой буквы «Л». Это подтверждается и трофеями, завоеванными в разные эпохи: так, между первым и последним титулом чемпиона Испании (всего их 8) у Санчиса прошло 16 лет – с 1986-го по 2001 год. В середине 80-х он завоевал два Кубка УЕФА , а на финише своей карьеры – два Кубка чемпионов. Великий лидер, но не самый титулованный футболист в истории «Реала».

1-е место. Франциско «Пако» Хенто (Испания) – 23 трофея

Хенто удерживает первую строчку в этом рейтинге уже полвека, а еще Пако является рекордсменом Кубка/Лиги чемпионов по количеству завоеванных трофеев: шесть раз выигрывал «ушастого», только у двух клубов больше побед, чем у него – собственно, у «Реала», а еще у «Милана». А еще Хенто – двенадцатикратный чемпион Испании, с ума можно сойти!

Догонят ли Рамос и Марсело лидирующего Хенто? До рекорда испанцу и бразильцу осталось выиграть всего лишь три трофея, теоретически сравняться с Пако можно уже по итогам этого сезона, если «Реал» выиграет «требл». А там еще какой-нибудь Суперкубок – и дело в шляпе! Если Рамос и Марсело сами не захотят новых приключений, или не падут жертвами интриг Переса, то у них все шансы в ближайшем будущем стать самыми титулованными футболистами в истории самого титулованного клуба. Смогут ли? Или нет? А, может быть, до вершины дотянется кто-то один?