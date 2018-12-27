Самые титулованные игроки в истории «Реала»

Снова выиграв КЧМ, Рамос и Марсело вышли на третье место в списке самых титулованных персон «Королевского клуба». «Соккер.ру» - о тех, кого они обошли, и кого еще не догнали.
7-е место. Рауль Гонсалес Бланко (Испания) – 16 трофеев
Воспитанник «Атлетико», ставший символом «Реала» на полтора десятилетия, является одним из самых уважаемых футболистов в истории «Королевского клуба», причем респекты Раулю шлют не только болельщики «сливочных». Гонсалесу не повезло с титулами на международном уровне: десять лет тащил на себе сборную Испании, а большие победы пришли после его ухода из «Красной Фурии», а вот с «Реалом» Рауль собрал шикарную коллекцию титулов.
Хотя, откровенно говоря, могло быть и больше, не случись трофейного кризиса в середине «нулевых» и не расправься Жозе Моуриньо с Легендой. Самые памятные победы Рауль одержал с «Реалом» в Лиге чемпионов (1998, 2000 и 2002), кроме того, он шестикратный чемпион Испании. Что удивительно, в коллекции Рауля нет Кубка Короля: «Реал» выиграл этот трофей за сезон до того, как Гонсалес присоединился к главной команде, и на следующий сезон после его ухода.
6-е место. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) и Фернандо Йерро (Испания) – 17 трофеев
Представители разных футбольных эпох. «Реалу» посчастливилось обокрасть «Барселону», подписывая Ди Стефано. Во многом именно игра Альфредо позволяла «Мадриду» доминировать в Испании и Европе в середине XX века. За 11 лет, что аргентинец провел в белоснежной футболке, он восемь раз становился чемпионом Испании и пять раз поднимал над головой Кубок европейских чемпионов.
Йерро играл за «Реал» с 1989-го по 2003 год и тоже успел обзавестись завидной коллекцией. Фернандо – пятикратный чемпион Испании, столько же раз он выигрывал Суперкубок своей страны, трижды Йерро побеждал в Лиге чемпионов, причем поднимал над головой «ушастого», будучи капитаном «Мадрида», что является особой честью.
5-е место. Чендо (Испания) – 18 трофеев
Мигель Порлан Ногера или Чендо – это защитник, который верой и правдой служил мадридскому «Реалу» на протяжении 20 лет. Не всегда играл в основе, но всегда хранил верность «Мадриду», был готов на все ради родного клуба. Чендо входит в список «Людей одного клуба», пребывание в котором почетно и по нашим временам является редкостью. За преданность защитник был вознагражден многочисленными трофеями: Мигель – семикратный чемпион Испании, дважды он брал с «Реалом» Кубок УЕФА, а Лига чемпионов покорилась Чендо в его последнем сезоне на профессиональном уровне. В кампании-1997/1998 ветеран почти не играл, но в одном матче победного розыгрыша участие все же принял.
4-е место. Хосе Антонио Камачо и Икер Касильяс (оба – Испания) – 19 трофеев
Патлатый в молодости защитник Камачо закрывал левую бровку «Мадрида» на протяжении 16 лет, и ведь даже не является воспитанником «сливочных», просто очень рано перебрался в столичный суперклуб из «Альбасете». Камачо магнитом притягивал к себе внутрииспанские трофеи: девять чемпионств, пять Кубков Короля, два Суперкубка. Разбавить эту коллекцию удалось двумя Кубками УЕФА уже ближе к финишу карьеры.
Касильяс в представлениях вряд ли нуждается. Вратарь, воспитанник «Реала», отыграл 16 сезонов за «Мадрид», дождался «Десимы», но был списан за ненадобностью, и вот Икер уже четвертый сезон проводит в составе «Порту». А если бы оставался в родном клубе до сих пор, уже вышел бы на первое место в списке титулованных особ, ведь годы после его ухода получились урожайными, особенно на победы в Лиге чемпионов. Сам Касильяс выиграл турнир для лучших команд Старого Света трижды, а если бы являлся частью побед при Зидане, догнал бы рекордсмена всех времен и народов.
3-е место. Серхио Рамос (Испания) и Марсело (Бразилия) – 20 трофеев
Одержав победу на клубном чемпионате мира, Рамос и Марсело обошли по количеству трофеев Касильяса и Камачо и вышли на чисто третье место. Все два десятка трофеев они завоевали бок о бок, их списки достижений одинаковы. Необычно, что у Рамоса и Марсело международных трофеев больше, чем завоеваний на испанской арене: счет 11:9. Эти бравые парни по четыре раза выигрывали Лигу чемпионов, столько же раз становились чемпионами мира на клубном уровне, трижды брали Суперкубок УЕФА. Серхио – вообще один самых титулованных футболистов в истории футбола, он ведь еще и со сборной дважды становился чемпионом Европы и побеждал на мундиале.
2-е место. Мануэль Санчис Отниюэло (Испания) – 22 трофея
И снова «человек одного клуба», причем Мануэль – потомственный «мадридиста», ведь его отец, Мануэль Санчис Мартинес, тоже играл за «Реал». Санчис сыграл за «Королевский клуб» 710 матчей, на протяжении 13 лет носил капитанскую повязку. Легенда с большой буквы «Л». Это подтверждается и трофеями, завоеванными в разные эпохи: так, между первым и последним титулом чемпиона Испании (всего их 8) у Санчиса прошло 16 лет – с 1986-го по 2001 год. В середине 80-х он завоевал два Кубка УЕФА, а на финише своей карьеры – два Кубка чемпионов. Великий лидер, но не самый титулованный футболист в истории «Реала».
1-е место. Франциско «Пако» Хенто (Испания) – 23 трофея
Хенто удерживает первую строчку в этом рейтинге уже полвека, а еще Пако является рекордсменом Кубка/Лиги чемпионов по количеству завоеванных трофеев: шесть раз выигрывал «ушастого», только у двух клубов больше побед, чем у него – собственно, у «Реала», а еще у «Милана». А еще Хенто – двенадцатикратный чемпион Испании, с ума можно сойти!
Догонят ли Рамос и Марсело лидирующего Хенто? До рекорда испанцу и бразильцу осталось выиграть всего лишь три трофея, теоретически сравняться с Пако можно уже по итогам этого сезона, если «Реал» выиграет «требл». А там еще какой-нибудь Суперкубок – и дело в шляпе! Если Рамос и Марсело сами не захотят новых приключений, или не падут жертвами интриг Переса, то у них все шансы в ближайшем будущем стать самыми титулованными футболистами в истории самого титулованного клуба. Смогут ли? Или нет? А, может быть, до вершины дотянется кто-то один?
Для требла нужен сезон когда в лиге нету конкурентов, тоесть главные якобы конкуренты слишком часто теряют очки и потому даже не выкладываясь на полную в большинстве матчей клуб легко выигрывает лигу и кубок. В таком случае все силы фактически бросаются на ЛЧ.
Не часто бывает когда лигу и ЛЧ выигрывают вместе. Если есть хоть один реальный конкурент в лиге, очень много сил тратится в каждом матче лиги, чтобы как можно меньше очков потерять - от этого в плей офф ЛЧ частенько сил не хватает, банальная усталость за сезон. Поэтому и получалось в последнее время что Барса и Реал выигрывали в основном только один из главных кубков - или лигу, или ЛЧ. И только когда у одной из этих команд был очень слабый сезон, у другой получалось взять оба трофея.
Естественный процесс, футболисты ведь не роботы, они устают. Фактически требл это не топ достижение, ведь это означает что в тот конкретный сезон в лиге ил в ЛЧ, или в обоих турнирах сразу основные конкуренты провалились. Тоесть не команда была прям настолько круче всех, а конкуренты хотя бы в одном из главных турниров были слишком слабы и поэтому конкретному клубу в конкретный сезон удалось в лиге(в основном) потратить не так уж много сил и поэтому во втором турнире хватило сил выдать свой максимум.
Селтик, Аякс, ПСВ, МЮ, Барса при первом требле , Интер, Бавария - в те сезоны лигу очень легко взяли и сил на еврокубок было много.
Барса при второк требле - в лиге потратили немало сил, но в ЛЧ несколько повезло - МС и ПСЖ новички ЛЧ фактически, такие комы всегда проигрывают при первом же серьёзном противнике(игроки без опыта ЛЧ быстро сдаются), дальше Бавария которая играла в очень удобном стиле для Барсы(минус Гвардиолы с его единственным планом на игру, против стиля Барселоны нужно совершенно по другому играть), а в финале уставший Юве(потому что в предыдущих играх очень много сил оставил) что и вылилось в вынос 3-1.
Никогда ещё не было такого сезона чтобы в лиге какой-то клуб вылаживался на полную потому что конкурент тоже классно выступал(на пятки наступал), а в 1/4, полуфинале ЛЧ этот же клуб сталкивался с сопротивлением равной команды и позже выигрывал турнир. Всегда или в одном, или во втором турнире у команды была возможность сэкономить силы и их хватало на второй турнир. По другому НИКОГДА не было.
Для требла нужен сезон когда в лиге нету конкурентов, тоесть главные якобы конкуренты слишком часто теряют очки и потому даже не выкладываясь на полную в большинстве матчей клуб легко выигрывает лигу и кубок. В таком случае все силы фактически бросаются на ЛЧ.
Не часто бывает когда лигу и ЛЧ выигрывают вместе. Если есть хоть один реальный конкурент в лиге, очень много сил тратится в каждом матче лиги, чтобы как можно меньше очков потерять - от этого в плей офф ЛЧ частенько сил не хватает, банальная усталость за сезон. Поэтому и получалось в последнее время что Барса и Реал выигрывали в основном только один из главных кубков - или лигу, или ЛЧ. И только когда у одной из этих команд был очень слабый сезон, у другой получалось взять оба трофея.
Естественный процесс, футболисты ведь не роботы, они устают. Фактически требл это не топ достижение, ведь это означает что в тот конкретный сезон в лиге ил в ЛЧ, или в обоих турнирах сразу основные конкуренты провалились. Тоесть не команда была прям настолько круче всех, а конкуренты хотя бы в одном из главных турниров были слишком слабы и поэтому конкретному клубу в конкретный сезон удалось в лиге(в основном) потратить не так уж много сил и поэтому во втором турнире хватило сил выдать свой максимум.
Селтик, Аякс, ПСВ, МЮ, Барса при первом требле , Интер, Бавария - в те сезоны лигу очень легко взяли и сил на еврокубок было много.
Барса при второк требле - в лиге потратили немало сил, но в ЛЧ несколько повезло - МС и ПСЖ новички ЛЧ фактически, такие комы всегда проигрывают при первом же серьёзном противнике(игроки без опыта ЛЧ быстро сдаются), дальше Бавария которая играла в очень удобном стиле для Барсы(минус Гвардиолы с его единственным планом на игру, против стиля Барселоны нужно совершенно по другому играть), а в финале уставший Юве(потому что в предыдущих играх очень много сил оставил) что и вылилось в вынос 3-1.
Никогда ещё не было такого сезона чтобы в лиге какой-то клуб вылаживался на полную потому что конкурент тоже классно выступал(на пятки наступал), а в 1/4, полуфинале ЛЧ этот же клуб сталкивался с сопротивлением равной команды и позже выигрывал турнир. Всегда или в одном, или во втором турнире у команды была возможность сэкономить силы и их хватало на второй турнир. По другому НИКОГДА не было.
Рауль - это и есть Реал.
Рауль - это и есть Реал.
В Барселоне у Месси, Иньесты и др ниже перечисленных по два Требла - 2009 и 2015 + 6 трофеев за один год -2009.
PS Пускай еще кто то подобное повторит.
В Барселоне у Месси, Иньесты и др ниже перечисленных по два Требла - 2009 и 2015 + 6 трофеев за один год -2009.
PS Пускай еще кто то подобное повторит.
Всякие суперкубки страны, суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира... это конечно кубки, но по значимости они и близко не стоят с лигой/ЛЧ.
Точно также и у Рамоса с Марсело отнять такие вот "трофеи" и окажутся не настолько уж и титулованными... по сравнению с Хенто или Ди Стефано.
Иньеста однако топчик... если брать главные трофеи за клуб и сборную, получится что он является самым титулованным игроком мира.
Всякие суперкубки страны, суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира... это конечно кубки, но по значимости они и близко не стоят с лигой/ЛЧ.
Точно также и у Рамоса с Марсело отнять такие вот "трофеи" и окажутся не настолько уж и титулованными... по сравнению с Хенто или Ди Стефано.
Иньеста однако топчик... если брать главные трофеи за клуб и сборную, получится что он является самым титулованным игроком мира.
1. у Месси - 33 трофея
2.у Иньесты - 32 трофея
3.у Пике и у Бускетса - 28 трофеев
4.у Хави - 25 трофеев
5. У Алвеса -23 трофеев
6.у Пуйоля и Вальдеса по 21 трофею.
7. у Гвардиолы -16 трофеев и 14 в качестве тренера.
PS Эти Игроки Реала точно не тянут на роль лучших игроков мира в истории, как и сам клуб. А Пеналду то где, а то персофаны расплачутся?
1. у Месси - 33 трофея
2.у Иньесты - 32 трофея
3.у Пике и у Бускетса - 28 трофеев
4.у Хави - 25 трофеев
5. У Алвеса -23 трофеев
6.у Пуйоля и Вальдеса по 21 трофею.
7. у Гвардиолы -16 трофеев и 14 в качестве тренера.
PS Эти Игроки Реала точно не тянут на роль лучших игроков мира в истории, как и сам клуб. А Пеналду то где, а то персофаны расплачутся?
ЛаЛига 2
Кубок Испании 2
Суперкубок Испании 2
Лига Чемпионов 4
Суперкубок УЕФА 3
Клубный чм 3
ЛаЛига 2
Кубок Испании 2
Суперкубок Испании 2
Лига Чемпионов 4
Суперкубок УЕФА 3
Клубный чм 3
Легендарные игроки Барселоны: Субисаррета, Рональдиньо, Луис Энрике, Ромарио, Стоичков, Куман, Марадона, М.Лаудруп, Клюйверт, Ривальдо, Х.Салинас, Бегиристайн, Гвардиола, Шустер, Овермарс, Линекер, Бакеро, Литманен, Надаль и другие.
Легендарные игроки Барселоны: Субисаррета, Рональдиньо, Луис Энрике, Ромарио, Стоичков, Куман, Марадона, М.Лаудруп, Клюйверт, Ривальдо, Х.Салинас, Бегиристайн, Гвардиола, Шустер, Овермарс, Линекер, Бакеро, Литманен, Надаль и другие.
Но потом когда видишь, что какой-то ублюдский симулянт Рамос находится выше Рауля в этом списке, то просто разочаровываешься в футболе(
Но потом когда видишь, что какой-то ублюдский симулянт Рамос находится выше Рауля в этом списке, то просто разочаровываешься в футболе(