«Ливерпуль» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:44

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» на данный момент пока лидирует в чемпионате. После поражения в минувшем туре «Манчестер Сити» отрыв от «горожан» составляет семь очков, однако «Тоттенхэм» продолжает держаться на расстоянии шести пунктов. Однако это Англия, и все может поменяться за несколько туров, ведь позади только первый круг.

В минувшем туре мерсисайдцы принимали на родной арене «Ньюкасл» и одержали уверенную победу со счетом 4:0. Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала восьмой кряду. Пока что «Ливерпуль» остается единственной командой, которая не проигрывала в чемпионате.

На родной арене он не терпел поражений уже на протяжении 30 матчей, в 21 из которых побеждал. В девяти матчах на родной арене в нынешнем чемпионате команда Клоппа выиграла восемь раз, завершив вничью только матч с «Манчестер Сити».

Кадровая ситуация выглядит следующим образом. Точно не сыграют из-за травм Джозеф Гомес, Жоэль Матип и Алекс Окслейд-Чемберлен.

АРСЕНАЛ

Для «Арсенала» турнирная ситуация складывается не лучшим образом. Сейчас лондонский клуб находится на пятой строчке в таблице. Ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед» начал сокращать отставание и сейчас расположился на расстоянии в шесть очков. От «Челси», который идет одной позицией выше, «канониры» отстают на два балла.

В минувшем туре команда Унаи Эмери снова потеряла очки. Играли «канониры» на выезде с «Брайтоном». Пьер-Эмерик Обамеянг первым открыл счет в матче, но «чайки» сравняли его еще до перерыва. В итоге ничья со счетом 1:1. Проигрывал «Арсенал» в чемпионате в последних турах не часто. За 17 предыдущих поединков «канониры» потерпели лишь одно поражение. Случилось оно как раз на выезде от «Саутгемптона» (2:3).

Потерь в составе «Арсенала» много. Помочь команде Эмери не смогут Эктор Бельерин и Роб Холдинг, а также под вопросом участие в матче Шкодрана Мустафи и Начо Монреаля. На других позициях Эмери не сможет рассчитывать на Генриха Мхитаряна и Дэнни Уэлбека.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 20 поединков, 17 из которых он выиграл.

В пяти из восьми последних поединков «Ливерпуль» забивал больше двух голов.

«Арсенал» проиграл в АПЛ только один из 17 последних матчей.

только один из 17 последних матчей. В девяти последних гостевых матчах «Арсенала» забивали обе команды.

В первом круге «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

В семи последних очных матчах соперники четыре раза сыграли вничью.

Прогноз

В последних матчах «канониры» испытывали трудности, в первую очередь связаны они с кадровыми потерями. На «Арсенал» дают огромный коэффицент - больше 6,00. А почему бы и нет? Вряд ли «канониры» настолько слабы, что не сумеют дать бой «Ливерпулю». Да и беспроигрышная серия последнего уже затянулась. Мы же поставим на то, что гости как минимум крупно не проиграют.

Наш прогноз – победа Арсенала с форой (+1.5) за 1.70 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru