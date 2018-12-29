«Ливерпуль» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.3 3.35 2.9
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Челси - - -
17:15 сегодня  Бернли -:-  Вест Хэм 3.7 3.55 2.12
17:15 сегодня  Саутгемптон -:-  Манчестер Сити 11.5 5.8 1.3
19:30 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Борнмут 1.37 5.4 8.75
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 3 3.1 2.35
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.83 3.12 4.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.3 2.95 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.97 3.07
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.5 2.95 3.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 2.45 2.87 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.15 3 3.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 2.05 3 4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.05 3 4
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 1.6 4.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 11.5 5.1 1.27
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
14:00 сегодня  Йемен -:-  Сирия - - -
15:00 сегодня  Австралия -:-  Оман - - -
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«Ливерпуль» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:44

ЛИВЕРПУЛЬ

«Ливерпуль» на данный момент пока лидирует в чемпионате. После поражения в минувшем туре «Манчестер Сити» отрыв от «горожан» составляет семь очков, однако «Тоттенхэм» продолжает держаться на расстоянии шести пунктов. Однако это Англия, и все может поменяться за несколько туров, ведь позади только первый круг.

В минувшем туре мерсисайдцы принимали на родной арене «Ньюкасл» и одержали уверенную победу со счетом 4:0. Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала восьмой кряду. Пока что «Ливерпуль» остается единственной командой, которая не проигрывала в чемпионате.

На родной арене он не терпел поражений уже на протяжении 30 матчей, в 21 из которых побеждал. В девяти матчах на родной арене в нынешнем чемпионате команда Клоппа выиграла восемь раз, завершив вничью только матч с «Манчестер Сити».

Кадровая ситуация выглядит следующим образом. Точно не сыграют из-за травм Джозеф Гомес, Жоэль Матип и Алекс Окслейд-Чемберлен.

 

АРСЕНАЛ

Для «Арсенала» турнирная ситуация складывается не лучшим образом. Сейчас лондонский клуб находится на пятой строчке в таблице. Ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед» начал сокращать отставание и сейчас расположился на расстоянии в шесть очков. От «Челси», который идет одной позицией выше, «канониры» отстают на два балла.

В минувшем туре команда Унаи Эмери снова потеряла очки. Играли «канониры» на выезде с «Брайтоном». Пьер-Эмерик Обамеянг первым открыл счет в матче, но «чайки» сравняли его еще до перерыва. В итоге ничья со счетом 1:1. Проигрывал «Арсенал» в чемпионате в последних турах не часто. За 17 предыдущих поединков «канониры» потерпели лишь одно поражение. Случилось оно как раз на выезде от «Саутгемптона» (2:3).

Потерь в составе «Арсенала» много. Помочь команде Эмери не смогут Эктор Бельерин и Роб Холдинг, а также под вопросом участие в матче Шкодрана Мустафи и Начо Монреаля. На других позициях Эмери не сможет рассчитывать на Генриха Мхитаряна и Дэнни Уэлбека.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 20 поединков, 17 из которых он выиграл.
  • В пяти из восьми последних поединков «Ливерпуль» забивал больше двух голов.
  • «Арсенал» проиграл в АПЛ только один из 17 последних матчей.
  • В девяти последних гостевых матчах «Арсенала» забивали обе команды.
  • В первом круге «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.
  • В семи последних очных матчах соперники четыре раза сыграли вничью.

 

Прогноз

В последних матчах «канониры» испытывали трудности, в первую очередь связаны они с кадровыми потерями. На «Арсенал» дают огромный коэффицент - больше 6,00. А почему бы и нет? Вряд ли «канониры» настолько слабы, что не сумеют дать бой «Ливерпулю». Да и беспроигрышная серия последнего уже затянулась. Мы же поставим на то, что гости как минимум крупно не проиграют.

Наш прогноз – победа Арсенала с форой (+1.5) за 1.70 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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