Лучший клуб Европы. «Вулверхэмптон» Стэнна Каллиса 1953/1954.

вчера, 21:07

В этом году «Вулверхэмптон» вернулся в элиту под руководством португальского специалиста Нуну Саунту, и показывает из всех новичков премьер-лиги самый достойный и красивый футбол. По такому случаю хочется рассказать о «золотаяой эпохи» в истории «волков», которая наступила в 1950-х годах, когда они трижды становились чемпионами, и трижды была вице-чемпинами высшего дивизиона, и носили неофициальное звание лучшей команды мира. Но сегодня я решил остановиться на первом их успехе в 1954 году. И чтобы ничего не упустить, начнем с самого начала.

Первый сезон, и первый трофей впервые за 41 год.

Становление той команды было связанно с момента возвращения Стэнна Каллиса, бывшего игрока клуба, став помощником тогдашнего тренера Теда Визарда, который заложил фундамент будущих побед клуба приобретя многих лидеров клуба. В 1948 году «волки» заняли третье место в первом дивизионе, но Визард покинул клуб, и на тренерский мостик был назначен 31-летний Каллис, который лишь год назад повесил бутсы на гвоздь. В те годы у клуба были такие игроки в составе, как Джимми Маллен, Билли Райт, Джесси Пай, Джонни Хэнкокс и вратарь Берт Уильямс по прозвищу «кот». Первый серьезный прорыв произошел через год в 1949 году, когда «волки» сенсационно прошли в финал кубка Англии. По ходу того турнира были обыграны в третьем раунде «Честерфилд» - 6:0, в четвертом «Шеффилд Юнайтед» - 3:0, в пятом раунде «Ливерпуль» - 3:1, в шестом туре попался их вечный соперник «Вест Бромвич», который минимально обыграли - 1:0, в полуфинале они сыграли с прошлогодним чемпионом кубка «Манчестер Юнайтедом». Сначала была ничья на «Хиллсборо» - 1:1, а в переигровке на «Гудисон Парк» праздновали минимальную победу - 1:0. В итоге они победили в финале турнира «Лестер Сити» - 3:1, благодаря дублю Джесси Пая и голу Сэмми Смита, это стал первый трофей выигранный командой впервые с 1908 года. Также разделенным получился и суперкубок Англии сыграв вничью - 1:1 с чемпионом первого дивизиона «Портсмутом». А в 1950 году они станут серебряными призерами, уступив титул все тем же «помпеям».

Путь и долгожданное Чемпионство.

Затем у клуба начнется некий спад, в начале 50-х годов клуб проведет в середине таблицы во втором десятке, но к 53 году клуб начнет свой путь на вверх, Каллис создаст свой рецепт успеха. Он разработает собственную тренировку, команда должна показывать высокой темп, быть физически выносливой, постоянно прессинговать, и как можно чаще доставлять мяч в чужую оборону соперников. Чем больше таких подходов, тем больше возможность забить гол. Если раньше все придерживались определенной манеры игры, и каждый игрок персонально держал кого-то, то в его методике нужно было искать свободные зоны, и роль нападающих должна была перейти к полузащитникам, фланговым, которые могли хорошо держать мяч, и центральные, которые могли врываться в эти зоны на помощь игрокам атаки. Это всегда оборачивалось голевой феерией, в среднем его клуб забивал от 85 мячей до 100 и более голов за сезон, и это бывало даже не в чемпионские годы. В его методике были все признаки так сказать понятия «Бей-беги», который сейчас часто применяют ко всем клубам Англии, обычный незамысловатый футбол, но очень эффективный.

К звездам, которые уже играли в те годы в составе «Вулверхэмптон» - это Берт Уильямс, Билли Райт, Джимми Маллен, Джонни Хенкокс, Рой Свитбурн, Билл Шортхаус и Дэнис Уилшоу, присоединятся другие. В 1951 году клуб приобретет южно-африканского защитника Эдди Стюарта, правда практически первый чемпионский сезон он будет вынужден пропустить, из-за тропической болезни привезенной с родины, однако за пару месяц до конца чемпионата 1954 года он сыграет пару матчей, став в последствии основным игроком чемпионской команды на годы вперед. Затем в 51-ом за основу клуба будет заигран молодой и перспективный 17-летний парень Нормана Дили, который в 60 году забьет дубль «Блэкберну» в финале КА, сумев помочь «волкам» тогда завоевать единственный трофей из трех возможных. В том же году из тонущего в те времена «Брентфорда» перейдет сначала Питер Бродмент, их сотрудничество выльется в 14 лет, а в августе 1952 года оттуда же клуб приобретет Билла Слейтера. В том же 52-ом году будет приобретен крайний левый полузащитник Рон Флауерс, перешедший из фарм-клуба «Уот Уондерерс», их сотрудничество продлится целых 13 лет. Постепенно подбирался боевой костяк клуба, где хорошо сочетались опыт и молодость, которая уже в конце сезона 1952/1953 вернет клуб в тройку лучших клубов первого дивизиона.

В сезоне 1953/1954 команда Стэнна Каллиса соперничала с командой Вика Букингема тренировавшего тогда «Вест Бромвич Альбион». Между «волками» и «дроздами» существует «Дерби Черного Края», и в результате гонку выиграли подопечные Каллиса.

Начало сезона стартовали с провала, «Волки» были биты - 1:4 против «Бернли», и к третьему туру уже проиграли две игры, второе поражение нанес им «Сандерленд» - 2:3, и одну игру выиграли крупно разбив «Манчестер Сити» - 4:0. Конечно такой старт ничего хорошего не предвещает, но затем выдали 19-ти матчевую беспроигрышную серию, среди них была сокрушительная сентябрьская победа - 8:1 над Челси". Зимний период немного затормозил прыткость клуба, и команда чередовала отличные матчи с так себе, хотя по середине зимы в феврале был смят «Шеффилд Юнайтед» - 6:1, а в апреле на финише сезона «Чарльтон Атлетик» - 5:0. В том же году с ними будет вести борьбу и «Хаддерсфилд Таун» финишировавший третьим в чемпионате, разойдясь с ними домашними победами - 4:0 и 1:2, а благодаря также домашней победе в последнем туре на «Тоттенхэмом» - 2:0 оформят чемпионство.

В битве «Черного Края», который весь сезон будут наблюдать зрители, «Волки» опередят конкурента на четыре очка, во многом благодаря победам в личных матчах. «Вулверхэмптон» с одинаковым счетом - 1:0 дважды обыграли «Вест Бромвич», а по голу в двух матчах забивали лидеры тех лет Джимми Маллен и Рой Свинбурн. Но и «дрозды» не остались без трофея, взяв Кубок Англии 54 года, благодаря победе в финале над «Престоном» - 3:2. В матче за Суперкубок соперники подарили самое результативное дерби последних лет, финальный свисток зафиксировал - 4:4, голами отличились «волки» (дубль Рой Свинбурн, по голу Норман Дили и Джонни Хэнкокс) - «дрозды» (хет-трик сотворил лучший бомбардира тех лет Ронни Аллен и гол Рега Райана). Лучшим бомбардиром того сезона в составе чемпиона будет Денис Уилшоу наколотившего 25 голов в чемпионате и еще один в кубках.

Наконец Стэнн Каллис выиграл титул, ведь будучи еще игроком «волков» довольствовался лишь серебряными наградами в 1938-ом и в 1939-ом годах, и также осуществил давнюю мечту Фрэнка «Майора» Бакли под руководством, которого он играл, создать сильнейший клуб Англии, и выйти на международную арену.

Лучшая Команда Мира.

В том же году за клубом закрепилась репутация неуступчивого соперника в Европе. Чтобы вкус к победам не иссяк, «Вулверхэмптон» начинает так сказать европейское турне, где должны были сыграть с лучшими клубами тех лет Европейских чемпионатов. Главных еврокубков тогда еще не было, и как можно доказать свою силу, конечно пригласить некоторые клубы провести товарищеские матчи. После серии товарищеских матчей против шотландского «Селтика», австрийского «Ферст Вена», и «Маккаби» из Тель-Авива. Отдельно выделим эту встречу в октябре 1954 года на своей арене команда Стэнна Каллиса уничтожила серебряного призера, и пятикратного обладателя титула советского чемпионата московский «Спартак» Василия Соколова - 4:0, голы за победителей забивали (дубль Хэнкокс, и по голу отличились Уилшоу и Свинбурн). Ну и вишней на торте того года стала великолепная игра против «Гонведа» в которой будет играть Ференц Пушкаш, победив венгерский клуб со счетом - 3:2. «Волки» совершат камбек, проигрывая первый тайм 0:2, после перерыва забили три гола (с пенальти Хэнкокс и дубль на счету Свинбурна). Тем самым подсластив проигрыш национальной сборной от «золотой команды» венгров.

Конечно, как это часто бывает родоначальники футбола стали говорить, что английский футбол является «непобедимым, истинным, и лучшим на все времена». А пресса окрестила команду Стэнна Каллиса - лучшим клубом мира. Такой, пусть и неофициальный статус, еще нужно было заслужить. Многим конечно не понравилось такое изложение ситуации, и было предложено по инициативе французского спортивного журналиста Габриэля Ано, создать турнир лучших клубов Европы, которое получит название - «Кубок Европейских Чемпионов». Также «волки» после провели и товарищеские матчи с московским «Динамо», а также с «Реал Мадридом». Так что именно замысел Стэнна Каллиса в 1954 году, проводить матчи с лучшими клубами из Европы, можно считать новаторской идеей по созданию главного турнира европейских клубов КЕЧ , ныне это Лига Чемпионов.

Конечно на этом клуб не остановится и выиграет еще два титула в 1958-ом и 1959. А также в 1960 году будет вести борьбу сразу в трех турнирах, где в КЕЧ дойдут до четвертьфинала проиграв с общим счетом - 2:9 «Барселоне», а титул на одно очко уступят «Бернли», но все же тот сезон они возьмут один трофей КА, победив финале «Блэкберн Роверс» - 3:0. И да в 50-х годах «Вулверхэмптон» праздновал успех благодаря своему человеку - Стэнну Каллису, экс-игроку и лучшему тренеру всех времен. На стадионе его именем названа трибуна, а возле стадиона установлен памятник.

Вот, что сказал еще один легендарный британский тренер Билл Шенкли в своей автобиографии 1976 года, воздав должное Каллису: «Хотя Стэнн был хорошим и требовательным тренером, он никогда не ругался на своих подопечных. И он мог быть таким же мягким, как пюре. Он даст вам свою последнюю копейку. Каллис был на все 100 процентов „Вулвз“, его кровь была из чистого золота, он бы ради „Вулверхэмптона“ не пожалел бы жизнь. Прежде всего, Стэнн очень умный человек, который мог добиться успеха во всем. Когда он покинул „Вулверхэмптон“, я думаю, что его сердце было разбито, и он думал, что весь мир обрушился на него. Я не знаю ни одного тренера тех лет, который отличался таким прекрасным интеллектом, и мог бы с ним сравниться в классе и мастерстве тренерского ремесла.»