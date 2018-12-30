«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:15

МАНЧЕСТЕР ЮН

После смены на тренерском мостике «красные дьяволы» прибавили в результативности. С появлением у руля команды Уле Гуннара Сульшера «Манчестер Юнайтед» разгромил на выезде «Кардифф Сити» со счетом 5:1, после чего взял убедительную победу дома над «Хаддерсфилдом» - 3:1.

Восемь забитых голов за два матча лишь подтвердили, что атакующий потенциал у манкунианцев огромен. Тем не менее, норвежскому специалисту придется поработать над игрой своих подопечных в обороне. Ведь даже от аутсайдеров МЮ пропускал. В целом же за 19 матчей в Премьер-лиге лишь дважды «красным дьяволам» удалось сохранить свои ворота на замке.

Две победы кряду позволили «Манчестер Юнайтед» сохранить отставание восемь очков от первой четверки, хотя отыграть его будет непросто. Сейчас команда на шестой позиции.

Точно не сыграет в матче только травмированный Крис Смоллинг. Под вопросом Маттео Дармиан, Маркос Рохо и Скотт Мактоминей.

БОРНМУТ

«Вишни» в минувшем туре побывали в очередном нокауте. Играла команда Эдди Хау на выезде с одним из лидеров – «Тоттенхэмом», и потерпела разгромное поражение 0:5. Оборона «Борнмута» в последних матчах напоминала проходной двор. Кроме «Тоттенхэма» он уступил со счетом 0:4 «Ливерпулю» и 0:2 «Вулверхэмптону», разбавив эти неудачи лишь домашней победой над «Брайтоном» (2:0).

В целом на выеде команда Эдди Хау проиграла четыре последних матча подряд, а три из них с разницей больше, чем в один мяч. В каждом из проигранных матчей она пропускала не меньше двух голов.

Есть у «Борнмута» серьезные кадровые потери. Сразу четыре ключевых игрока оказались в лазарете. Это полузащитники Дэниел Гослинг и Льюис Кук, а также защитники Саймон Фрэнсис и Адам Смит.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Юнайтед» выиграл в чемпионате дома пять из девяти матчей, уступив лишь раз.

«Борнмут» проиграл на выезде четыре последних поединка кряду.

В каждом из четырех предыдущих матчах «Борнмута» в гостях пробивался тотал больше 2.5.

В шести последних матчах МЮ в Премьер-лиге было забито не меньше четырех голов за игру.

в Премьер-лиге было забито не меньше четырех голов за игру. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» на выезде со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Борнмут» в пяти из шести последних очных поединков.

Прогноз

Алексис Санчес, Антони Марсьяль, Ромелу Лукаку и Луис Антонио Валенсия выбор в атаке у МЮ большой. Учитывая, как слабо выглядела оборона «Борнмута» в последних матчах, вполне можно ожидать не менее двух голов от хозяев. В тоже время в обороне «дьяволы» тоже регулярно допускают ошибки. Считаем, что хозяева выиграют матч, в котором будет забито больше двух голов.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 за 1.84 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru