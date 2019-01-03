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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:36

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Для «Манчестер Сити» последний отрезок чемпионата вряд ли можно записать в актив. Манкуниацы теряли очки в тех поединках, в которых, казалось бы, проблем не должно быть. Так, в пяти последних турах «горожане» потерпели три поражения. И если неудачу в матче с «Челси» (0:2) можно еще списать на силу соперника, то поражения от «Кристал Пэлас» (2:3) дома и «Лестера» (1:2) можно расценивать как явный провал.

Отметим, что в поединках со «стекольщиками» и «лисами» подопечные Хосепа Гвардиолы первыми открывали счет, но в итоге терпели неудачи. Если говорить о результативности «Манчестер Сити» на родной арене, то она довольно высока. До поражения от «Кристал Пэлас» манкунианцы выиграли дома десять кряду поединков.

Причем в 11 последних матчах дома в рамках чемпионата «горожане» отличились не меньше, чем двумя голами, а в восьми из них забивали по три и больше мячей.

Травма полузащитника Кевина Де Брёйне не серьезная, но тренерский штаб не знает, будет ли готов бельгиец к встрече с «Ливерпулем». Под вопросом также Илкай Гюндоган. Из-за травм точно не сыграют Бенжамен Менди, Клаудио Браво и Эльяким Мангала. Дисквалификацию отбывает Фабиан Делф.

 

ЛИВЕРПУЛЬ

Для «Ливерпуля» в турнирной таблице ситуация сложилась следующим образом. Мерсисайдский клуб пока лидирует в чемпионате. Особых провалов не было. Ближайшего преследователя, которым является как раз «Манчестер Сити», они опережают на семь очков и в случае успеха в матче могут серьезно уйти в отрыв от конкурентов.

В последнем туре «Ливерпуль» обыграл дома «Арсенал» (5:1). Это была уже девятая победа кряду для подопечных Юргена Клоппа. Отметим, что «Ливер» пока не проиграл ни одного матча в чемпионате, а в 18 из них он одержал победы. За десять гостевых встреч в нынешнем чемпионате мерсисайдцы дважды сыграли вничью, как раз с командами из лидирующей группы – «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

В лазарете команды находятся защитники Джозеф Гомес, Жоэль Матип. Алекс Окслейд-Чемберлен и Доминик Соланке на поле в нынешнем сезоне еще не появлялись. Готовность к матчу Джеймса Милнера врачи определят перед встречей.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Манчестер Сити» выиграл дома 9 из 10 матчей чемпионата.
  • Ставка «обе забьют» сыграла в семи из 10 последних поединках «горожан» дома в АПЛ.
  • В 8 из 11 предыдущих домашних матчей в АПЛ «Манчестер Сити» забил по три и больше голов.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 21 матч, 18 из которых он выиграл.
  • В прошлом сезоне в чемпионате «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись домашними победами.
  • В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.
  • В 13 из 17 последних очных матчей будущих соперников было забито больше двух голов, а в восьми поединках – больше трех голов.

 

Прогноз

Очень принципиальный в турнирном плане матч, в котором очень высока цены ошибки. Несмотря на высокую результативность соперников в чемпионате, голов в поединке может оказаться и немного. Учитывая высокую мотивацию хозяев, а также фактор родной арены, считаем, что «Манчестер Сити» как минимум не проиграет, а если и победит, то минимально.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в один мяч или ничья за 2.02 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
allemz
allemz ответил Великий Князь
   6 / 657
вчера в 21:36
В этом матче мне проще всех. Обгадится ливер буду с них угорать. Обгадится сити - буду угорать с каталонского физрука. Я спокоен. Вывести из равновесия меня можно, но в интернете эта вероятность стремится к нулю, хотя бывало и такое.)
Сейчас жестко хайпят Ливер.
Мне нравится, что все считают Ливер фаворитом. Это мотивирует каталонского физрука и мне кажется, он приготовил сюрприз для всех "экспертов". Вера в лысого у меня откуда-то появилась)
Великий Князь
Великий Князь ответил заDOOMчивый
   1 / 657
вчера в 20:58
Вряд ли «канониры» настолько слабы, что не сумеют дать бой «Ливерпулю». Да и беспроигрышная серия последнего уже затянулась. Мы же поставим на то, что гости как минимум крупно не проиграют. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087231 я так понимаю крупно это Аргентина- Ямайка или Ливерпуль - Спартак?!))))) учитывая прогнозы этих псевдоэкспертов, хозяева не должны будут выиграть.
Очень скоро ты сядешь в лужу. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   1 / 657
вчера в 20:57
Лан, не обижайся) За Ливер в этом матче?)
В этом матче мне проще всех.
Обгадится ливер буду с них угорать. Обгадится сити - буду угорать с каталонского физрука.

Я спокоен. Вывести из равновесия меня можно, но в интернете эта вероятность стремится к нулю, хотя бывало и такое.)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   44 / 657
вчера в 19:57
Вряд ли «канониры» настолько слабы, что не сумеют дать бой «Ливерпулю». Да и беспроигрышная серия последнего уже затянулась. Мы же поставим на то, что гости как минимум крупно не проиграют.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087231
я так понимаю крупно это Аргентина- Ямайка или Ливерпуль - Спартак?!)))))
учитывая прогнозы этих псевдоэкспертов, хозяева не должны будут выиграть.
allemz
allemz ответил Великий Князь
   6 / 657
вчера в 18:57
Да у тебя имён больше чем у Кришны)
Лан, не обижайся)
За Ливер в этом матче?)
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   1 / 657
вчера в 18:37
Стрелочник)
Да у тебя имён больше чем у Кришны)
allemz
allemz ответил Великий Князь
   6 / 657
вчера в 16:56
Кто же тебя обидел, крошка? Аха-ха)
Стрелочник)
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   1 / 657
вчера в 16:33
Обиженка) Хаха
Кто же тебя обидел, крошка? Аха-ха)
allemz
allemz ответил Великий Князь
   6 / 657
вчера в 16:21
По составу должно быть 5:0 в пользу сити, но у сквозеров есть тренер, а у голубого мешка лишь каталонский шарлатан) Так что ХЗ что будет. Если игроки сити сыграют от себя, то Ливер получит полную авоську) Если свинка пепа начнёт включать тренера и давать установки, то проиграют)
Обиженка) Хаха
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 657
вчера в 14:10
По составу должно быть 5:0 в пользу сити, но у сквозеров есть тренер, а у голубого мешка лишь каталонский шарлатан)
Так что ХЗ что будет.
Если игроки сити сыграют от себя, то Ливер получит полную авоську)
Если свинка пепа начнёт включать тренера и давать установки, то проиграют)
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