«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:36

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Для «Манчестер Сити» последний отрезок чемпионата вряд ли можно записать в актив. Манкуниацы теряли очки в тех поединках, в которых, казалось бы, проблем не должно быть. Так, в пяти последних турах «горожане» потерпели три поражения. И если неудачу в матче с «Челси» (0:2) можно еще списать на силу соперника, то поражения от «Кристал Пэлас» (2:3) дома и «Лестера» (1:2) можно расценивать как явный провал.

Отметим, что в поединках со «стекольщиками» и «лисами» подопечные Хосепа Гвардиолы первыми открывали счет, но в итоге терпели неудачи. Если говорить о результативности «Манчестер Сити» на родной арене, то она довольно высока. До поражения от «Кристал Пэлас» манкунианцы выиграли дома десять кряду поединков.

Причем в 11 последних матчах дома в рамках чемпионата «горожане» отличились не меньше, чем двумя голами, а в восьми из них забивали по три и больше мячей.

Травма полузащитника Кевина Де Брёйне не серьезная, но тренерский штаб не знает, будет ли готов бельгиец к встрече с «Ливерпулем». Под вопросом также Илкай Гюндоган. Из-за травм точно не сыграют Бенжамен Менди, Клаудио Браво и Эльяким Мангала. Дисквалификацию отбывает Фабиан Делф.

ЛИВЕРПУЛЬ

Для «Ливерпуля» в турнирной таблице ситуация сложилась следующим образом. Мерсисайдский клуб пока лидирует в чемпионате. Особых провалов не было. Ближайшего преследователя, которым является как раз «Манчестер Сити», они опережают на семь очков и в случае успеха в матче могут серьезно уйти в отрыв от конкурентов.

В последнем туре «Ливерпуль» обыграл дома «Арсенал» (5:1). Это была уже девятая победа кряду для подопечных Юргена Клоппа. Отметим, что «Ливер» пока не проиграл ни одного матча в чемпионате, а в 18 из них он одержал победы. За десять гостевых встреч в нынешнем чемпионате мерсисайдцы дважды сыграли вничью, как раз с командами из лидирующей группы – «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

В лазарете команды находятся защитники Джозеф Гомес, Жоэль Матип. Алекс Окслейд-Чемберлен и Доминик Соланке на поле в нынешнем сезоне еще не появлялись. Готовность к матчу Джеймса Милнера врачи определят перед встречей.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Сити» выиграл дома 9 из 10 матчей чемпионата.

Ставка «обе забьют» сыграла в семи из 10 последних поединках «горожан» дома в АПЛ .

. В 8 из 11 предыдущих домашних матчей в АПЛ «Манчестер Сити» забил по три и больше голов.

«Манчестер Сити» забил по три и больше голов. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 21 матч, 18 из которых он выиграл.

В прошлом сезоне в чемпионате «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обменялись домашними победами.

В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.

В 13 из 17 последних очных матчей будущих соперников было забито больше двух голов, а в восьми поединках – больше трех голов.

Прогноз

Очень принципиальный в турнирном плане матч, в котором очень высока цены ошибки. Несмотря на высокую результативность соперников в чемпионате, голов в поединке может оказаться и немного. Учитывая высокую мотивацию хозяев, а также фактор родной арены, считаем, что «Манчестер Сити» как минимум не проиграет, а если и победит, то минимально.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в один мяч или ничья за 2.02 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru