 Сладкие мандарины - «Блэкпул» Джо Смита 1952/1953

вчера, 17:52

Сегодня вечером в 3-раунде кубка Англии сыграет «Блэкпул» против «Арсенала». Совсем недавно «Приморцы» выступали в АПЛ под руководством Иана Холловея, но ограничились всего одним сезоном пребывания в элите. Сейчас клуб барахтается в низших дивизионах, и как всегда единственный шанс для них заявить о себе это кубок Англии. Понятно, «пушкари» из лондона фавориты, и одни из лидеров по победам в нем, но кубок Англии это турнир для особенных. По этому я решил вспомнить «особенную команду» 1953 года, которые выиграли национальный трофей, при этом выбив на пути сегодняшнего соперника. Речь пойдет о команде Джо Смита.

Заложение фундамента и покупка главных творцов.

Джо Смит пришел в клуб в 1935 году сменив Сэнди Макферлена отправленного в отставку. С этого времени он начал активно покупать игроков и строить команду, однако полностью осуществить задуманное ему помешала вторая мировая война. В 1947 году в команду из «Сток Сити» пришел Стэнли Мэтьюз, здесь уже играл Стен Мортенсен, автор первого гола Англии на ЧМ . В команде выступали и ветераны клуба, которые выступали за клуб еще до войны - это Джордж Фэрроу, Вилли Бучан, Эрик Хэйвард и Генри «Гарри» Джонстон и Хьюи Келли. Еще в 1946 году в команду пришел за 7 тысяч фунтов из «Шеффилда Юнайтед» правый защитник Эдди Шимуэлл, потом был приобретен центральный защитник Джеки Райт из «Моссли», пришли защитники Юэн Фентон и Томми Гаррэт. В 1947 году в команду пришел шотландец Джеки Муди, был подписан еще один шотландец, вратарь из «Хиберниана» Джордж Фарм, атакующий полузащитник, а также иногда игравший в нападении Алан Браун, в 51-ом за 25 тысяч фунтов был подписан из «Ньюкасла» Эрни Тэйлор, левый атакующий Билл Перри, защитник Сирил Робинсон и Дэйв Дюри.

Основной силой той команды конечно были такие футболисты, и такая наигранная связка Стэнли Мэтьюз и Стен Мортенсен. Мэтьюза нужно было постоянно снабжать мячом, который всегда умело мог придумать продолжение атаки, Мортенсен завершал задуманное. Их активно поддерживал на левом фланге Билл Перри, а также из глубины в подыгрыше находились Эрни Тейлор и Джеки Муди. В обороне играл капитан Гарри Джонстон, как то он заметил «мы часто играем в кавалирийский футбол, бежим вперед не думая об обороне», может по этому они забивая много голов, умудрялись пропустить не меньше забитых. «Мандарины» постоянно считались в числе фаворитов сезона, однако сил, чтобы всерьез претендовать на золотые медали, у них не было (так скажем в сезоне 1950/1951 клуб занял третье место вслед за чемпионом «Тоттенхэмом» и серебряными призерами «Манчестер Юнайтед»). Зато игры в кубках имели значение (в том же 51-ом году клуб дошел до финала, где проиграл - 0:2 «Ньюкаслу»). Кто-то даже считал, что турнир кубок Англии, это самый серьезный турнир, а завоевать кубок это, как вишня на торте.

Все дороги ведут на «Уэмбли».

В чемпионате сезона 1952/1953 «оранжевые» выступали не слишком уверено, уже по середине зимы скатились в середину таблицы, однако отчаянные попытки исправить ситуацию не увенчались успехом «Блэкпул» финишировал только на седьмой строчке. Единственный шанс для подопечных Джо Смита, был как всегда кубок Англии. Это получался третий поход за заветным плодом.

«Блэкпул» Джо Смита после войны участвовал в двух финалах кубка Англии 48-го и 51-го гг., но в обеих случаях они были биты (в первом проиграли - 2:4 «Манчестер Юнайтед», а во втором - 0:2 «Ньюкаслу Юнайтед». На этот раз Смита ждал его бывший клуб - «Болтон Уондерерс» руководимый Биллом Реддингом. Матчи этих соперников в лиге завершились победами с обеих сторон, при чем крупными - 30 августа 1952 года «Блэкпул» на своем стадионе «Блумфилд Роуд» смял соперника - 3:0, 3 января 1953 сразу после нового года «Болтон» не остался в долгу, и размотал уже на своей арене «Бернден Парк» - 0:4. Так что финал Кубка Англии это была решающая игра команд, и принципиальная дуэль тренеров.

Путь подопечных Смита был тяжелым, и команда проходила дальше буквально со скрипом, кое-как добиваясь нужного результата. В третьем раунде кое-как прошли одного из аутсайдеров чудом спасшихся от вылета «Шеффилд Уэнсдей» благодаря двум мячам - 2:1, в четвертом раунде был обыгран благодаря курьезному голу «Хаддерсфилд Таун», после навеса защитника Томми Гаррета, мяч посланный им с фланга каким-то чудом оказался в сетке - 1:0. В пятом раунде в матче с клубом низшего дивизиона «Саутгемптоном», который в свою очередь попрощался со второй лигой, понадобилось две игры, первая закончилась миром - 1:1, в переигровке сумели забить на один больше, проскочив дальше - 2:1.

В четвертьфинале на их пути встал впоследствии чемпион «Арсенал», и только в самом конце умудрились нанести им поражение - 2:1, но тогда «канониры» думали больше о титуле в борьбе с «Престоном». К полуфиналу в состав после травмы вернулся Стен Мортенсен, который заменил в атаке Алана Брауна. В этом раунде их ожидал также недавний чемпион Англии «Тоттенхэм», но из-за оплошности защитника «шпор» Альфа Рэмзи (именно он в 66 году тренируя национальную команду выиграет на родном ЧМ , но пока вернемся в 53 год), футболист всегда отличался надежной игрой, умудрился привезти атаку на свои ворота. В самом конце зачем-то Рэмзи отдал кривой пас обратно, чем воспользовался Джекки Муди и снова - 2:1. Да, в юркости и прыткости в этом розыгрыше было у «оранжевых» не отнять.

Так кратенько пробегусь по их сопернику. «Странники» до финала выбили в 3 раунде «Фулхэм» без шанса для «дачников» - 1:4, дальше только с третьей попытки одолели один из старейших клубов Англии «Ноттс Каунти» - 0:1, затем с минимальным счетом переиграли «Лутон Таун», в четвертьфинале они играли против любительского клуба «Гетхед», который был расформирован в 73 году, и кое-как прошли их минимально - 0:1, в полуфинале была результативная перестрелка с «Эвертоном» - 3:4.

Сладкий и заветный плод.

2 мая 1953 года Финал Кубка Англии. Матч начался так: игрок и легенда «Болтона» Нэт Лофтхаус открыл счет в этом матче, забив на 1-й минуте игры (Нэт на том турнире забивал в каждом раунде за свою команду). На 35-й минуте Стен Мортенсен сравнял счёт, но уже спустя четыре минуты «Болтон» вновь вышел вперёд благодаря стараниям Вилли Мойера. На перерыв команды ушли при счете - 1:2 в пользу подопечных Билла Риддинга. Во время перерыва Смит решил поменять тактику, от обороны перейти к быстрым действиям в атаке, и сказал, своим подопечным, чтобы те снабжали Мэтьюза при любом удобном случаи мячом. Как заметил тренер он был хорош в тот вечер.

После перерыва Эрни Тэйлор попробовал забить, но вместо этого «Болтон» поймал их на контратаке, смог еще раз забить - на этот раз отличился Эрик Бэлл, который ударом головой на исходе часа игры сделал счет уже - 1:3. Однако после этого активизировался Стэнли Мэтьюз, который стал совершать проходы, и навешивать на своих партнеров. И на 68-й минуте очередной его прострел достиг цели: подачу Мэтьюза с правого фланга замкнул Стен Мортенсен, который оформил дубль - 2:3, началась настоящая битва. И в одном из эпизодов матча защитник Гаррет получил рассечение головы после столкновения с Лофтхаусом, но продолжил играть. Ведь еще до старта игры клуб потерял несколько игроков обороны, выбыл центральный защитник Кросланд, его заменил Фентон, и Келли, его заменил Робинсон на левом фланге. А на 89-й минуте все тот же Мортенсен сделал хет-трик в матче ударом со штрафного (это единственный финал Кубка Англии на «Уэмбли», в котором был сделан хет-трик) - 3:3. Затем окончательный счет установил в компенсированное арбитром времени Билл Перри - 4:3, а решающий пас ему выдал все тот же Мэтьюз.

Наконец сэр Стэнли Мэтьюз выиграл Кубок Англии (после двух предыдущих неудачных попыток), при этом он выполнил свое обещание данное своему отцу, до конца своей карьеры он таки возьмет долгожданный трофей. Сам матч впоследствии стал известен как «Финал Мэтьюза», хотя сам игрок не одобрял подобное название, указывая на то, что это была командная победа, и особо отмечая вклад Стена Мортенсена. Также это был первый футбольный матч, который посетила Королева Великобритании Елизавета II. В феврале 2010 года бутсы, которые на этот матч надевал Стэнли Мэтьюз, были проданы на аукционе Bonhams в Честере за 38 400 фунтов стерлингов. После этого матча сам сэр Мэтьюз еще несколько лет активно играл, в 1956-ом году он стал вице-чемпионом страны, его признавали игроком года в Англии, а также является первым футболистом в истории получившего Золотой мяч от «Франс футбола», еще футболист известен своим джентельменским поведением - за всю карьеру не получил не одного предупреждения. А Мортенсену установлен памятник после выигранного кубка.

Сам Джо Смит обыграл свой бывший клуб, за который выступал в качестве игрока. И с третий попытки его игроки наконец получили заветный плод. Подопечные Билла Риддинга проиграли в самом результативном, и в самом напряженном финале. Однако свой финал его ребята выиграют в 58-ом году победив «Манчестер Юнайтед» - 2:0, благодаря дублю Нэта Лофтхауса, а также и суперкубок обыграв - 4:1 чемпиона «Вулверхэмптон» Стэна Каллиса. Матче за супер кубок 53 года «Блэкпул» проиграет - 1:3 «Арсеналу», хотя первыми забьют гол «мандарины», единственный мяч положит Стен Мортенсен, но «канониры» ответят тремя голам, тем самым взяв реванш за вылет из КА в четвертьфинале.