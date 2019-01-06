«Севилья» – «Атлетико»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 12:51

СЕВИЛЬЯ

«Нервионцы» перед грядущим матчем занимают в турнирной таблице Примеры третье место. Они набрали 32 очка и отстают от будущего соперника на три пункта, а от лидирующей «Барселоны» на пять.

В последнем туре «Севилья» играла на выезде против «Леганеса», матч с которым сумела завершить вничью 1:1. Игра получилась непростой. Второй тайм играли «нервионцы» в меньшинстве, но, тем не менее, сумели отыграться.

Для команды Пабло Мачина эта ничья стала уже третьей за четыре последних тура. Хотя все три состоялись на выезде. На родной арене «Севилья» играет намного успешнее. Дома андалузский клуб выиграл шесть последних поединков подряд, пропустив в них только три гола.

Есть у «Севилья» ряд кадровых потерь. Из-за дисквалификации не сыграют в матче Франко Васкес и Габриэль Меркадо. Травмирован Максим Гоналон. Под вопросом Симон Кьяер и Хесус Навас.

АТЛЕТИКО МАДРИД

Мадридский клуб в нынешнем сезоне снова пытается бороться за «золото» чемпионата. Причем шансы неплохие. «Реал» серьезно штормит. «Барселона» тоже не отличается стабильными результатами. Сейчас «матрасники» на второй позиции. От каталонского клуба они отстают на два очка и очень важно не дать расстоянию увеличиться.

В прошлом туре подопечные Диего Симеоне нанесли поражение на родной арене «Эспаньолу» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол с пенальти себе в актив записал Антуан Гризманн. Для «Атлетико» победа стала уже третьей кряду. В предыдущих турах «матрасники» обыграли также «Алавес» (3:0) и «Вальядолид» (3:2).

Точно не сыграет из-за травмы Диего Коста. Не ясно пока смогут ли сыграть Филипе Луис, Лукас Эрнандес, Хосе Мария Хименес и Желсон Мартинш.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В 13 последних домашних матчах «Севилья» одержала девять побед, уступив лишь раз.

«Севилья» выиграла дома шесть последних матчей подряд.

«Атлетико» не проиграл ни одного из 14 последних матчей в чемпионате, одержав в них восемь побед.

В четырех из пяти последних гостевых встречах «Атлетико» сыграл вничью.

В прошлом чемпионате «Атлетико» выиграл у «Севильи» оба матча — 2:0 дома и 5:2 на выезде.

«Севилья» обыгрывала «Атлетико» в двух из трех последних официальных поединках – 3:1 в Кубке и 1:0 в чемпионате.

Прогноз

На наш взгляд, шансы «Севильи» в этой встрече букмекеры недооценивают. «Нервионцы» отлично сейчас играют дома, тогда как «Атлетико» не очень впечатляет в гостях, много играет вничью. Считаем, что ставка на хозяев с нулевой форой является неплохим вариантом.

Наш прогноз – победа Севильи с форой (0) за 2.06 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru