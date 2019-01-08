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«Тоттенхэм» – «Челси»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:08

Тоттенхэм

Команда Маурисио Почеттино подходит к поединку с «Челси» после более чем убедительной победы в Кубке Англии на скромным представителем четвертого по силе дивизиона – «Транмир Роверс». Класс есть класс. Поэтому 7:0 вряд ли должно вызывать удивление. Играли «шпоры» не основным составом, а свой уровень сумел продемонстрировать Фернандо Льоренте, который трижды расписался в воротах соперника.

«Тоттенхэм» сейчас в неплохой форме. Бывают иногда провалы, как в недавнем матче с «Вулверхэмптоном», однако в целом играют лондонцы стабильно и результативно. В четырех последних победных матчах они забивали по три и больше голов.

Кстати, поражение от «волков» является для «шпор» единственным за семь последних домашних поединков, шесть из которых «Тоттенхэм» выиграл.

В Кубке Лиги на пути к полуфиналу подопечные Почеттино прошли «Уотфорд» (2:2, пенальти), «Вест Хэм» (3:1) и «Арсенал» (2:0).

 

Челси

«Пенсионеры» тоже удачно сыграли на минувших выходных в Кубке Англии. Принимал лондонский клуб на «Стэмфорд Бридж» представителя Чемпионшипа «Ноттингем Форест», и, благодаря двум точным ударам Альваро Мораты, вышел в следующий круг соревнований.

«Челси» неплохо сыграл в последних гостевых матчах.  В рамках АПЛ подопечные Маурицио Сарри нанесли поражение «Брайтону» (2:1), «Уотфорду» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). В целом же за девять последних официальных поединков они проиграли только дома «Лестеру» (0:1), одержав шесть побед.

В Кубке Лиги «Челси» на пути к полуфиналу был сильнее «Ливерпуля» (2:1), «Дерби Каунти» (3:2) и «Борнмута» (1:0).

 

Статистика и личные встречи

  • «Тоттенхэм» выиграл дома шесть из семи последних домашних матчей.
  • «Челси» выиграл на выезде только три из шести предыдущих официальных поединков.
  • В конце ноября «Челси» в рамках АПЛ уступил на выезде «Тоттенхэму» со счетом 1:3.
  • В пяти из шести последних гостевых матчей «Челси» забивали обе команды.
  • Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в пяти из семи последних домашних официальных матчах «Тоттенхэма».
  • В десяти последних официальных матчах между «Тоттенхэмом» и «Челси» каждая команда одержала по четыре победы и еще дважды фиксировалась ничья.
  • В четырех последних очных поединках забивалось по три и больше голов за матч.

 

Прогноз

Поединки между соперниками в последнее время получались результативными. Причем в четырех последних регулярно забивали обе команды. Проблем в атаке сейчас нет ни у одной из команд. Вряд ли фактор поля сыграет решающую роль. Вполне можно ждать обмена точными ударами.

Наш прогноз – обе команды забьют за 1.70 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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