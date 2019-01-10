«Леванте» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:45

ЛЕВАНТЕ

Левантийский клуб в нынешнем сезоне не отличается стабильными результатами. «Лягушки» являются одной из самых результативных команд чемпионата, но часто теряют очки из-за слабой игры на последнем рубеже. В последнем туре чемпионата команда Пако Лопеса не смогла снова одержать победу.

«Леванте» сыграл вничью дома с «Жироной» (2:2), и продолжает держаться в середине турнирной таблицы Примеры на десятом месте, а вот перед этим ничейным результатом он и проиграл как раз «Барселоне» дома со счетом 0:5.

В 1/16 финала Кубка Испании «Леванте» по сумме двух матчей прошел «Луго» - 1:1 на выезде и 2:0 дома.

БАРСЕЛОНА

Каталонский клуб, обыграв в минувшем на выезде «Хетафе» со счетом 2:1, только укрепил свое лидерство в национальном чемпионате, так как его ближайшие преследователи в очном поединке сыграли вничью. На данный момент «Барселона» увеличила отрыв от второго места до пяти очков. «Сине-гранатовые» в отличной сейчас форме. Они выиграли пять последних матчей подряд, а в четырех из них даже не пропускали.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» дважды обыграла «Леонесу» - 1:0 и 4:1.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В рамках Примеры «Барселона» в гостях обыграла в нынешнем сезоне «Леванте» со счетом 5:0.

«Барселона» обыгрывала «Леванте» в восьми из десяти последних очных поединков.

В шести последних матчах на внутренней арене «Барса» забивала не меньше двух голов.

Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в семи из восьми последних матчей «Леванте».

Прогноз

Обе команды в нынешнем сезоне демонстрируют неплохую результативность. В тоже время, особо выкладываться в этой встрече нет особого резона. Левантийцам через пару дней играть непростой матч с мадридским «Атлетико», а «Барселоне» - дома с «Эйбаром». Команды вполне могут обменяться голами, но особо много их ждать не стоит.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.96 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru