«Леванте» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.57 4 5.15
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.75 3.7 4.4
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Сельта 2.45 3.4 2.85
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.2 2.85 3.6
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Палестина -:-  Австралия - - -
16:30 сегодня  Филиппины -:-  Китай - - -
19:00 сегодня  Кыргызстан -:-  Южная Корея - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Кан -:-  Лилль - - -
22:45 сегодня  Лион -:-  Реймс 1.4 4.75 7.7
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.57 3.7 5.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.65 3.4 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 3.3 3 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.35 3.05 3.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 4 3.15 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.65 2.85 2.85
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«Леванте» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:45

ЛЕВАНТЕ

Левантийский клуб в нынешнем сезоне не отличается стабильными результатами. «Лягушки» являются одной из самых результативных команд чемпионата, но часто теряют очки из-за слабой игры на последнем рубеже. В последнем туре чемпионата команда Пако Лопеса не смогла снова одержать победу.

«Леванте» сыграл вничью дома с «Жироной» (2:2), и продолжает держаться в середине турнирной таблицы Примеры на десятом месте, а вот перед этим ничейным результатом он и проиграл как раз «Барселоне» дома со счетом 0:5.

В 1/16 финала Кубка Испании «Леванте» по сумме двух матчей прошел «Луго» - 1:1 на выезде и 2:0 дома.

 

БАРСЕЛОНА

Каталонский клуб, обыграв в минувшем на выезде «Хетафе» со счетом 2:1, только укрепил свое лидерство в национальном чемпионате, так как его ближайшие преследователи в очном поединке сыграли вничью. На данный момент «Барселона» увеличила отрыв от второго места до пяти очков. «Сине-гранатовые» в отличной сейчас форме. Они выиграли пять последних матчей подряд, а в четырех из них даже не пропускали.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» дважды обыграла «Леонесу» - 1:0 и 4:1.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В рамках Примеры «Барселона» в гостях обыграла в нынешнем сезоне «Леванте»  со счетом 5:0.
  • «Барселона» обыгрывала «Леванте» в восьми из десяти последних очных поединков.
  • В шести последних матчах на внутренней арене «Барса» забивала не меньше двух голов.
  • Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в семи из восьми последних матчей «Леванте».

 

Прогноз

Обе команды в нынешнем сезоне демонстрируют неплохую результативность. В тоже время, особо выкладываться в этой встрече нет особого резона. Левантийцам через пару дней играть непростой матч с мадридским «Атлетико», а «Барселоне» - дома с «Эйбаром». Команды вполне могут обменяться голами, но особо много их ждать не стоит.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.96 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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