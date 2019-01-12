«Челси» – «Ньюкасл»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:05

ЧЕЛСИ

Команду Маурицио Сарри продолжает лихорадить. В последнем туре чемпионата «пенсионеры» довольно неожиданно не смогли дома обыграть одного из аутсайдеров Премьер-лиги «Саутгемптон», завершив матч нулевой ничьей. После этого «Челси» сыграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги с «Тоттенхэмом», в котором уступили со счетом 0:1.

Турнирная ситуация с каждой потерей очков для «Челси» накаляется. До третьего «Тоттенхэма» сейчас расстояние в четыре очка, а «Арсенал» сейчас отстает на три пункта. К тому же активизировавшийся «Манчестер Юнайтед» начал стремительно сокращать расстояние.

Покидает команду Сеск Фабрегас. Он перебирается в «Монако». В лазарете находится Рубен Лофтус-Чик, Дэниел Дринкуотер и Марко ван Гинкел. Под вопросом на матч Альваро Мората.

НЬЮКАСЛ

«Сороки» в последнем поединке чемпионата принимали дома «Манчестер Юнайтед» и уступили со счетом 0:2. Таким образом, серия без побед у «Ньюкасла» в чемпионате продлилась до четырех поединков кряду.

Турнирная ситуация у подопечных Рафаэля Бенитеса остается по-прежнему сложной. Команда с каждой новой потерей очков рискует свалиться в зону вылета. Сейчас «Ньюкасл» занимает 15-е место, однако от «красной линии» он отстает только на два очка.

Есть у «сорок» ряд серьезных потерей. Точно пропустят матч из-за травм Пол Дамметт, Джонджо Шелви, Ки Сон Ен и Карл Дарлоу. Под вопросом Мохамед Диаме.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Челси» уступил на родной арене всего в одном матче из 14 последних.

В двух последних домашних матчах «Челси» не забивал.

Ставка «тотал меньше 2.5» сыграла во всех пяти последних домашних матчах лондонского клуба.

«Ньюкасл» в четырех последних турах забил только гол.

«Ньюкасл» проиграл на выезде только один из шести последних матчей в чемпионате.

«Челси» обыгрывал «Ньюкасл» дома в шести последних матчах подряд.

В 8 последних очных матчах в рамках АПЛ ставка «тотал больше 2,5» сыграла 7 раз.

Прогноз

В первом круге нынешнего первенства лондонский клуб обыграл «Ньюкасл» на его поле со счетом 2:1. Дома же «Челси» регулярно обыгрывает «Сорок». Учитывая неудачи в последних матчах, мотивации у «Челси» будет не занимать. В тоже время «Ньюкасл» на выезде пропускает не так уж и много, только от «Ливерпуля» в последнее время пропустил больше трех голов.

Наш прогноз – победа Челси и тотал меньше 3.5 за 1.96 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru