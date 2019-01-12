«Челси» – «Ньюкасл»: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:15 сегодня  Эвертон -:-  Борнмут - - -
19:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ман Юнайтед 2.15 3.7 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Атлетико М -:-  Леванте 1.25 5.8 12.5
18:15 сегодня  Атлетик Б -:-  Севилья 2.78 3.3 2.55
20:30 сегодня  Барселона -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Реал 3.45 3.65 2.05
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.4 3.4 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1.2 7.1 12.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 1.38 5.1 7.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Ренн 2.55 3.25 2.8
19:00 сегодня  Тулуза -:-  Страсбур 2.4 3.15 3.1
19:00 сегодня  Дижон -:-  Монпелье 3.5 3.2 2.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Монако 1.63 4.15 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.85 3.6 4
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.55 4.1 5.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 8.5 4.2 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.45 3.95 7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3.7 3.03 2.15
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.5 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.95 2.9 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 2.75 3 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 2.12 2.95 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 1.5 3.8 6.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.37 4.3 8.5
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  КНДР -:-  Катар - - -
16:30 сегодня  Оман -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Туркменистан -:-  Узбекистан - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.1 3.2 3.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.95 3.35 3.7
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«Челси» – «Ньюкасл»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:05

ЧЕЛСИ

Команду Маурицио Сарри продолжает лихорадить. В последнем туре чемпионата «пенсионеры» довольно неожиданно не смогли дома обыграть одного из аутсайдеров Премьер-лиги «Саутгемптон», завершив матч нулевой ничьей. После этого «Челси» сыграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги с «Тоттенхэмом», в котором уступили со счетом 0:1.

Турнирная ситуация с каждой потерей очков для «Челси» накаляется. До третьего «Тоттенхэма» сейчас расстояние в четыре очка, а «Арсенал» сейчас отстает на три пункта. К тому же активизировавшийся «Манчестер Юнайтед» начал стремительно сокращать расстояние.

Покидает команду Сеск Фабрегас. Он перебирается в «Монако». В лазарете находится Рубен Лофтус-Чик, Дэниел Дринкуотер и Марко ван Гинкел. Под вопросом на матч Альваро Мората.

 

НЬЮКАСЛ

«Сороки» в последнем поединке чемпионата принимали дома «Манчестер Юнайтед» и уступили со счетом 0:2. Таким образом, серия без побед у «Ньюкасла» в чемпионате продлилась до четырех поединков кряду.

Турнирная ситуация у подопечных Рафаэля Бенитеса остается по-прежнему сложной. Команда с каждой новой потерей очков рискует свалиться в зону вылета. Сейчас «Ньюкасл» занимает 15-е место, однако от «красной линии» он отстает только на два очка.

Есть у «сорок» ряд серьезных потерей. Точно пропустят матч из-за травм Пол Дамметт, Джонджо Шелви, Ки Сон Ен и Карл Дарлоу. Под вопросом Мохамед Диаме.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Челси» уступил на родной арене всего в одном матче из 14 последних.
  • В двух последних домашних матчах «Челси» не забивал.
  • Ставка «тотал меньше 2.5» сыграла во всех пяти последних домашних матчах лондонского клуба.
  • «Ньюкасл» в четырех последних турах забил только гол.
  • «Ньюкасл» проиграл на выезде только один из шести последних матчей в чемпионате.
  • «Челси» обыгрывал «Ньюкасл» дома в шести последних матчах подряд.
  • В 8 последних очных матчах в рамках АПЛ ставка «тотал больше 2,5» сыграла 7 раз.

 

Прогноз

В первом круге нынешнего первенства лондонский клуб обыграл «Ньюкасл» на его поле со счетом 2:1. Дома же «Челси» регулярно обыгрывает «Сорок». Учитывая неудачи в последних матчах, мотивации у «Челси» будет не занимать. В тоже время «Ньюкасл» на выезде пропускает не так уж и много, только от «Ливерпуля» в последнее время пропустил больше трех голов.

Наш прогноз – победа Челси и тотал меньше 3.5 за 1.96 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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