«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:38

ТОТТЕНХЭМ

Лондонский клуб который сезон кряду пытается составить конкуренцию другим топовым соперникам в борьбе за чемпионский титул. Перед предстоящей встречей «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице чемпионата третье место, заработав сейчас 48 очков. «Шпоры» отстают на два пункта от «Манчестер Сити» и на шесть – от «Ливерпуля». «Челси» расположился снизу на расстоянии четырех очков.

В последнем туре чемпионата команда Маурисио Почеттино без особых проблем расправилась на выезде с «Кардифф Сити», отправив в ворота валлийцев три безответных гола. Для лондонского клуба эта победа стала уже шестой за семь предыдущих матчей. Единственное поражение за этот период «Тоттенхэм» довольно неожиданно потерпел дома от «Вулверхэмптона» - 1:3.

В лазарете у «шпор» находятся Эрик Дайер и Виктор Ваньяма. Под вопросом на игру Ян Вертонген, Лукас Моура и Мусса Дембеле.

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Красные дьяволы» в после смены рулевого заметно ожили. Этому во многом поспособствовал и удобный календарь, который позволил манкуанцам вернуть уверенность в своих силах. Уле Гуннару Сульшеру во главе «Манчестер Юнайтед» удалось выиграть четыре последних матча подряд, пропустив за этот период только три гола.

«Красные дьяволы» сумели обыграть «Кардифф Сити» (5:1), «Хаддерсфилд» (3:1), «Борнмут» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0). А также справились полурервным составом в Кубке Англии с «Редингом» (2:0).

В турнирном плане подопечным Сульшера удалось сократить отставание от «Арсенала» до трех очков, а от четвертого «Челси» - до шести.

Будет отбывать дисквалификацию Эрик Байи. Под вопросом на игру Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Поль Погба.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Тоттенхэм» ни разу за 25 последних матчей чемпионата не сыграл вничью, одержав 19 побед.

На родной арене «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ .

. Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в семи из девяти последних матчей «Тоттенхэма» в АПЛ .

. МЮ выиграл пять последних официальных матчей подряд.

выиграл пять последних официальных матчей подряд. Ставка «тотал больше 2.5» сыграла в 13 из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» в АПЛ .

. «Тоттенхэм» не проигрывал МЮ дома уже шесть очных матчей подряд – три победы и три ничьи.

дома уже шесть очных матчей подряд – три победы и три ничьи. В первом круге текущего розыгрыша чемпионата «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0.

Прогноз

Обе команды сейчас хороши, прежде всего, в атаке. Вряд ли от этой тактики соперники отойдут и в этой встрече. Сложно судить о победителе. Вполне возможно, что шансы МЮ в этой встрече недооценены. Вполне можно ожидать голов с обеих сторон и результативного матча.

Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.66 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru