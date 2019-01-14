«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»:Прогноз от экспертов

вчера, 13:32

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Подопечные Хосепа Гвардиолы очень весело порезвились в кубковых поединках, которыми был заполнен тот небольшой зимний перерыв в чемпионате. Команда подтвердила свой высокий уровень в матчах против откровенно слабых соперников, несмотря на то, что играла экспериментальными составами.

Сначала в Кубке Англии «горожане» отправили в глубокий нокаут «Ротерхэм» со счетом 7:0, а затем дали показательный урок футбола «Бертону» в полуфинале Кубка Лиги – 9:0.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» свой последний поединок дома играл с «Ливерпулем». Игра получилась непростой, однако о важности победы в ней говорить не стоит. Манкунианцы выиграли 2:1, вернув тем самым интригу в борьбе за чемпионский титул. На данный момент они отстают от первой позиции на четыре очка. «Ливерпуль» свой матч в этом туре уже выиграл, поэтому права на ошибку у команды Гвардиолы нет.

Точно не сыграет из-за травмы Бенжамен Менди. Также в лазарете Клаудио Браво, Эльяким Мангала, но они в нынешнем сезоне на поле еще не появлялись. Под вопросом Венсан Компани.

ВУЛВЕРХЭМПТОН

«Волки» тоже не отдыхали все десять дней. В Кубке Лиги команда не играла, а вот в Кубке Англии продемонстрировала неплохой уровень футбола. «Вулверхэмптон» принимал лидера АПЛ «Ливерпуль» и оставил последнего за бортом тура, обыграв дома со счетом 2:1.

В чемпионате Англии «волки» тоже выбрались из кризиса. За семь последних туров они одержали четыре победы, уступив лишь дважды – «Ливерпулю» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:2). Оба поражения команда потерпела дома. А вот на выезде в трех предыдущих поединках «Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» (2:1) и «Тоттенхэм» (3:1), а также завершил вничью матч с «Фулхэмом» (1:1).

Кадровых потерь в составе у «волков» нет.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Дома «Манчестер Сити» выиграл 11 из 12 предыдущих поединков.

«Манчестер Сити» забивал дома в 8 из 12 этих матчей по три и больше голов.

За семь последних туров «Вулверхэмптон» потерпел только два поражения.

В пяти последних его матчах «Вулверхэмптона» на выезде забивали обе команды.

В первом круге очный матч соперников завершился вничью со счетом 1:1.

В пяти из семи последних матчей между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» забивали обе команды.

«Манчестер Сити» обыгрывал «волков» в четырех из пяти последних очных матчей.

Прогноз

«Манчестер Сити» получил возможность достать в турнирной таблице «Ливерпуль». Четыре очка отставания - не так уж и много, учитывая, что играть еще приличную дистанцию чемпионата. Сейчас манкунианцы в хорошей форме, играют дома. В двух кубковых матчах они не пропускали, однако «волки» способны найти брешь в обороне хозяев. Свой гол гости должны забить, хотя для общего успеха его явно не хватит.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и обе забьют за 2.75 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru