«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»:Прогноз от экспертов

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 2.3 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.25 3.35 3.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.45 4.2 7.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 3.05 3 2.55
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1.23 6.1 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Анже -:-  Бордо 2.5 3.1 3
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.2 3.75 2
Англия. Лига Два 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Палестина -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Австралия -:-  Сирия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Челик (Зеница)Челик - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Годонин-ШардицеГодонин-Шардице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Ст. ЭндрюСт. Эндрю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МурсияМурсия -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб БельтинчиБельтинчи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрайкирхенТрайкирхен -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Падерборн 2Падерборн 2 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаннсвортМаннсворт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Вейгмал)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Гэлвей Юнайтед Гэлвей Юнайтед - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.6 3.5 1.72
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.9 5.2 1.27
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.55 6.5
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«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»:Прогноз от экспертов

вчера, 13:32

МАНЧЕСТЕР СИТИ

Подопечные Хосепа Гвардиолы очень весело порезвились в кубковых поединках, которыми был заполнен тот небольшой зимний перерыв в чемпионате. Команда подтвердила свой высокий уровень в матчах против откровенно слабых соперников, несмотря на то, что играла экспериментальными составами.

Сначала в Кубке Англии «горожане» отправили в глубокий нокаут «Ротерхэм» со счетом 7:0, а затем дали показательный урок футбола «Бертону» в полуфинале Кубка Лиги – 9:0.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» свой последний поединок дома играл с «Ливерпулем». Игра получилась непростой, однако о важности победы в ней говорить не стоит. Манкунианцы выиграли 2:1, вернув тем самым интригу в борьбе за чемпионский титул. На данный момент они отстают от первой позиции на четыре очка. «Ливерпуль» свой матч в этом туре уже выиграл, поэтому права на ошибку у команды Гвардиолы нет.

Точно не сыграет из-за травмы Бенжамен Менди. Также в лазарете Клаудио Браво, Эльяким Мангала, но они в нынешнем сезоне на поле еще не появлялись. Под вопросом Венсан Компани.

 

ВУЛВЕРХЭМПТОН

«Волки» тоже не отдыхали все десять дней. В Кубке Лиги команда не играла, а вот в Кубке Англии продемонстрировала неплохой уровень футбола. «Вулверхэмптон» принимал лидера АПЛ «Ливерпуль» и оставил последнего за бортом тура, обыграв дома со счетом 2:1.

В чемпионате Англии «волки» тоже выбрались из кризиса. За семь последних туров они одержали четыре победы, уступив лишь дважды – «Ливерпулю» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:2). Оба поражения команда потерпела дома. А вот на выезде в трех предыдущих поединках «Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» (2:1) и «Тоттенхэм» (3:1), а также завершил вничью матч с «Фулхэмом» (1:1).

Кадровых потерь в составе у «волков» нет.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Дома «Манчестер Сити» выиграл 11 из 12 предыдущих поединков.
  • «Манчестер Сити» забивал дома в 8 из 12 этих матчей по три и больше голов.
  • За семь последних туров «Вулверхэмптон» потерпел только два поражения.
  • В пяти последних его матчах «Вулверхэмптона» на выезде забивали обе команды.
  • В первом круге очный матч соперников завершился вничью со счетом 1:1.
  • В пяти из семи последних матчей между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» забивали обе команды.
  • «Манчестер Сити» обыгрывал «волков» в четырех из пяти последних очных матчей.

 

Прогноз

«Манчестер Сити» получил возможность достать в турнирной таблице «Ливерпуль». Четыре очка отставания - не так уж и много, учитывая, что играть еще приличную дистанцию чемпионата. Сейчас манкунианцы в хорошей форме, играют дома. В двух кубковых матчах они не пропускали, однако «волки» способны найти брешь в обороне хозяев. Свой гол гости должны забить, хотя для общего успеха его явно не хватит.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и обе забьют за 2.75 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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