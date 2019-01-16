«Ювентус» - «Милан»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:53

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в нынешнем сезоне вновь не оставляет конкурентам шансов – после первого круга команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в таблице и опережает ближайшего соперника в лице «Наполи» на девять баллов. Отлично проявляет себя Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов в чемпионате, да и в целом «старая синьора» смотрится просто убийственно.

На прошлой неделе «Ювентус» полурезервным составом съездил в гости к «Болонье» на поединок Кубка Италии. Уже на девятой минуте Федерико Бернардески открыл счет, а в самом начале второго тайма молодой талант «старой синьоры» Мойзе Кин забил второй гол, который означал конец всякой интриге. Счет так и остался в итоге 2:0 в пользу «Ювентуса», хозяева так и не смогли ничего противопоставить чемпиону.

МИЛАН

«Милан» в нынешнем сезоне пытается зацепиться за место в Лиге Чемпионов, но пока дела складываются у команды Дженнаро Гаттузо не лучшим образом – после первого круга «россонери» лишь пятые, но отставание от четвертого «Лацио» составляет всего один балл.

Ко всем проблемам «Милана» добавилось еще желание Гонсало Игуаина перебраться в «Челси» - в прессе появились слухи, что трансфер вот-вот состоится и на матч Суперкубка Пипита не выйдет.

На прошлой неделе «Милан» в гостях встречался с «Сампдорией» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и встретил со стороны хозяев ожесточенное сопротивление. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в дополнительные 30 минут Патрик Кутроне оформил дубль и принес своей команде выход в четвертьфинал.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды уже пересекались в Суперкубке Италии в 2016 году – тогда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти был сильнее «Милан»

«Ювентус» в этом сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах и в каждом из них забивал

Только в одном из последних трех матчей «Ювентус» не пропускал

Прогноз

«Ювентус» подходит к Суперкубку в отличном настроении и в отличной форме, чего нельзя сказать о его сопернике, который показывает не самый лучший футбол. Тем не менее, в Серии А «россонери» удалось дать отпор чемпиону, и если бы Игуаин реализовал пенальти в первом тайме, исход того матча мог бы быть совсем другим.

«Милан» уже обыгрывал «Ювентус» в Суперкубке не так давно и явно настроен повторить результат, трофеи Гаттузо нужный сейчас, как воздух. Оборона «Ювентуса» в последнее время играет не слишком уверенно, и у «Милана» есть возможность отомстить чемпиону за поражение в Серии А.

По нашему мнению, «Милан» без боя не сдастся. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.17

Источник: www.vseprosport.ru