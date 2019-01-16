«Ювентус» - «Милан»: Прогноз от экспертов

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2.18 3.45 3.3
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Оман -:-  Туркменистан - - -
16:30 сегодня  Япония -:-  Узбекистан - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  КНДР - - -
19:00 сегодня  Сауд. Аравия -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск -:- Логотип футбольный клуб АтырауАтырау - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КомоКомо -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб ГалантаГаланта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
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«Ювентус» - «Милан»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:53

ЮВЕНТУС

«Ювентус» в нынешнем сезоне вновь не оставляет конкурентам шансов – после первого круга команда Массимилиано Аллегри занимает первое место в таблице и опережает ближайшего соперника в лице «Наполи» на девять баллов. Отлично проявляет себя Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов в чемпионате, да и в целом «старая синьора» смотрится просто убийственно.

На прошлой неделе «Ювентус» полурезервным составом съездил в гости к «Болонье» на поединок Кубка Италии. Уже на девятой минуте Федерико Бернардески открыл счет, а в самом начале второго тайма молодой талант «старой синьоры» Мойзе Кин забил второй гол, который означал конец всякой интриге. Счет так и остался в итоге 2:0 в пользу «Ювентуса», хозяева так и не смогли ничего противопоставить чемпиону.

 

МИЛАН

«Милан» в нынешнем сезоне пытается зацепиться за место в Лиге Чемпионов, но пока дела складываются у команды Дженнаро Гаттузо не лучшим образом – после первого круга «россонери» лишь пятые, но отставание от четвертого «Лацио» составляет всего один балл.

Ко всем проблемам «Милана» добавилось еще желание Гонсало Игуаина перебраться в «Челси» - в прессе появились слухи, что трансфер вот-вот состоится и на матч Суперкубка Пипита не выйдет.

На прошлой неделе «Милан» в гостях встречался с «Сампдорией» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и встретил со стороны хозяев ожесточенное сопротивление. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в дополнительные 30 минут Патрик Кутроне оформил дубль и принес своей команде выход в четвертьфинал.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Команды уже пересекались в Суперкубке Италии в 2016 году – тогда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в серии пенальти был сильнее «Милан»
  • «Ювентус» в этом сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах и в каждом из них забивал
  • Только в одном из последних трех матчей «Ювентус» не пропускал

 

Прогноз

«Ювентус» подходит к Суперкубку в отличном настроении и в отличной форме, чего нельзя сказать о его сопернике, который показывает не самый лучший футбол. Тем не менее, в Серии А «россонери» удалось дать отпор чемпиону, и если бы Игуаин реализовал пенальти в первом тайме, исход того матча мог бы быть совсем другим.

«Милан» уже обыгрывал «Ювентус» в Суперкубке не так давно и явно настроен повторить результат, трофеи Гаттузо нужный сейчас, как воздух. Оборона «Ювентуса» в последнее время играет не слишком уверенно, и у «Милана» есть возможность отомстить чемпиону за поражение в Серии А.

По нашему мнению, «Милан» без боя не сдастся. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.17

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   69 / 733
вчера в 15:02
Милан играет очень слабо,Ювентус тут явно на голову выше.
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