Неверкузен. «Байер» Кристофа Даума. Сезон-1999/2000

вчера, 09:37

Как «аспириновые» должны были стать чемпионами, но не стали ими - в рассказе «Соккер.ру».

Леверкузенский «Байер», ворвавшийся в элиту западногерманского футбола в 1979-м, довольно быстро освоился в высшем обществе. «Аспириновые» не только могли обыграть кого угодно. Они довольно быстро привыкали ко всему новому - и к тактике, и к векторам развития. «Байер» был одним из первых, кто начал привозить в Бундеслигу бразильцев. После поглощения ГДР Западной Германией леверкузенцы активно привлекали футболистов с востока.

Дважды вторые

Вот только с трофеями у «Байера» было туго. В 1988-м «аптекари» выиграли Кубок УЕФА , обыграв в серии пенальти «Эспаньол», а в 1993 году они взяли Кубок Германии. Если б не взяли, то покрыли бы себя позором, ибо в финале им противостояли резервисты «Герты» (первая команда была выбита в 1/8 финала тем же «Байером»). Но с тех пор как отрезало. В конце девяностых леверкузенцы дважды приходили на финиш вторыми, лишь немного уступая то «Баварии», то выскочившему из второй Бундеслиги «Кайзерслаутерну». Но «аптекари» не унывали, и в 1999-м начали новый поход за серебряной салатницей.

Тренер Кристоф Даум работал в Леверкузене четвёртый год. Три предыдущих были весьма успешны – два вторых места и третье. Обладатель подстриженных рыжих усов мечтал о большем. Причём это большее не было каким-то прекрасным далёко. Хорошо укомплектованному «Байеру» было вполне по силам бороться с «Баварией», не говоря о дортмундской «Боруссии», переживавшей кризис после ухода Оттмара Хитцфельда.

Футболистом Кристоф Даум был неказистым, играл за второй состав «Кёльна» и не более того. Но тренером стал первоклассным. Выжимал максимум из начинавшего ослабевать родного клуба, сделал чемпионом «Штутгарт», опередив на флажке дортмундцев. Потом он выиграл всё, что выигрывается в Турции с «Бешикташем». А потом вернулся в Германию и сделал «Байер» не просто сильным клубом, а одним из ведущих в Бундеслиге. Команда Даума играла красиво, быстро, с активным использованием флангов. Тренер любил порядок и дисциплину, но при этом позволял игрокам импровизировать. Неслучайно наставник «Байера» считался потенциальным преемником Эриха Риббека в сборной страны.

И хотя сам Кристоф Даум был отнюдь не послушным следователем режима (скандал, связанный с обнаружением следов кокаина в усах тренера грянул через год после описываемых событий), он оставался требовательным к игрокам. Так по инициативе Даума «Байер» вывел из основы вратаря Дирка Хайнена.

Бригада «аптекарей»

Пора перейти к знакомству с личным составом. После опалы Хайнена на пост основного вратаря был приглашён из «Гютерсло» опытный поляк Адам Матысек. Его были готовы подменить либо Дирк Хайнен, либо австралиец Фрэнк Юрич. Оставался в строю и легенда клуба Рюдигер Фольборн, один из тех, кто выиграл Кубок УЕФА . Даум обычно использовал трёх центральных защитников, а забота об обороне флангов ложилась на крайних полузащитников. Обычно тройку составляли капитан команды Йенс Новотны, Роберт Ковач и Борис Живкович, – немец с чешскими корнями, выросший в Берлине сын югославских (хорватских) гастарбайтеров и боснийский хорват. Часто выходили на поле Торбен Гоффманн и Маркус Хаппе, реже Петар Мамич.

Предметом особой гордости Даума была средняя линия, укомплектованная первоклассными футболистами. Левую бровку бороздил бразилец Зе Роберто, правую Бернд Шнайдер, прозванный за технику «немецким бразильцем». На самом деле Бернд не имел отношения к самой большой стране Южной Америки, но немецкий бразилец в команде был. О нём чуточку позже. Опорной зоной заведовал высокий блондин Карстен Рамелов. Ближе к линии атаки располагался напротив брюнет Михаэль Баллак, пришедший из «Кайзерслаутерна». При необходимости Рамелову помогал трудолюбивый вице-чемпион мира бразилец Эмерсон. А еще Даум мог использовать атакующих полузащитников Штефана Байнлиха, Робсона Понте, опорника Йорга Рееба и фланговых игроков - американца Фрэнки Хейдука и словака Вратислава Грешко. Такой полузащите могла позавидовать и «Бавария».

Мощно выглядело и нападение. Невысокого крепыша Ульфа Кирстена сравнивали с легендарным Гердом Мюллером еще когда он играл в чемпионате ГДР за дрезденское «Динамо». Став игроком «Байера», Ульф продолжал штамповать голы. За девять проведенных к тому времени сезонов в Леверкузене Кирстен лишь однажды недотянул до отметки в десять голов, остановившись на восьми. Трижды гэдээровец покорял планку в 20 забитых мячей. Его напарник Оливер Нойвиль выглядел хрупким, даже тщедушным. Но этот футболист отличался поразительной работоспособностью. Успевал и в средней линии, куда частенько отходил, и у чужих ворот. Репатриант из Швейцарии был приглашён из «Ганзы», где немало записал на свой счет. Сначала Даума упрекали за использование двух однотипных форвардов. Но потом выяснилось, что Ульф и Оливер отлично дополняют друг друга. Смуглый Пауло Роберто Ринк был тем самым немецким бразильцем, заигранным за Манншафт. С приходом Нойвиля Ринк присел на лавку. Но был всегда готов войти в игру, когда ситуация требовала присутствия рослого, таранного форварда. Похожие функции выполнял и Томас Брдарич. Имелся в распоряжении и собственный воспитанник Томас Райхенбергер. С таким составом можно было подвинуть «Баварию» с чемпионского трона, даром что мюнхенцев тренировал Оттмар Хитцфельд.

К Кубку лиги «Байер» отнёсся без особого пиетета. Обыграв в первой встрече «Кайзерслаутерн» 3:1, в полуфинале «аспириновые» сошли, уступив «Вердеру». Даум решил не стремиться объять необъятное, а сосредоточиться на выигрыше серебряной салатницы, - трофея, вручаемого победителю Бундеслиги.

Железная воля

Старт оказался несколько смазанным. В гостевой игре с «Дуйсбургом» Борису Живковичу хватило четырёх минут, чтоб заработать красную карточку. В меньшинстве леверкузенцы не смогли переиграть весьма слабеньких в ту пору «зебр» и довольствовались нулевой ничьей. Зато «Бавария» во втором туре была обыграна красиво. Вымотав мюнхенцев, «Байер» дожал чемпиона в концовке благодаря голам Кирстена и Нойвилля. В предыдущем первенстве баварцы дважды обыграли «аптекарей», а в итоговой таблице оторвались на 15 очков. Теперь «Байер» частично расплатился с «Байерном».

После выигрыша у чемпиона «аспириновые» обыграли в гостях «Штутгарт», даром большую часть второго тайма играли в меньшинстве после удаления Матысека. Хайнен не подвёл, а Байнлих вогнал в ворота хозяев со штрафного победный мяч – 2:1. Тяжелая, волевая победа над «Шальке» 3:2 на «Бай Арене». Ничья в Берлине вывела команду Даума в единоличные лидеры. Обыгран дома «Кайзерслаутерн». В групповом этапе Лиги чемпионов пока относительно неплохо. Ничья 1:1 дома с очень сильным «Лацио», гостевые 2:0 в игре с «Марибором», мир (1:1) с киевским «Динамо» в Леверкузене.

Некий спад наметился в октябре. Первый проигрыш в чемпионате «Вольфсбургу» 1:3. Вылет из Кубка Германии от скромного «Вальдхофа», 2:4 в Киеве. Порадовала только крупная победа 4:1 над «Ульмом». Вперёд тем временем вырвалась «Боруссия». дортмундская, ибо мёнхенгладбахская в том сезоне сражалась во второй Бундеслиге. «Байер» с «Гамбургом» делили второе-третье места. В десятом туре «Байер» поделили очки с «Мюнхеном 1860», а «Гамбург» с «Боруссией» также разошлись со счётом 1:1. Этим воспользовалась «Бавария», впервые в сезоне вырвавшаяся в лидеры. Ничья в Дортмунде оставила «Байер» четвёртым. А в Лиге чемпионов «аптекари» завершили первый групповой этап третьими и отправились играть в Кубок УЕФА . Вскоре европейская кампания завершилась играми с «Удинезе». 1:0 в Удине, 1:2 в Леверкузене, дальше по турнирной сетке отправился итальянский клуб.

Ничья в Ростоке и уже отставание от баварцев выросло до пяти очков. Конец интриги. Но «Бавария» вдруг проиграла в мюнхенском дерби, а «Байер» взял три очка у «Арминии». Чемпионы не справились в Мюнхене с «Боруссией» 1:1, и нет больше отставания. Ведь «Байер» дожал бременский «Вердер» 3:2. Победу на 86-й минуте принёс Эмерсон. Должны были «аспириновые» побеждать «Гамбург», но всё испортил капитан Новотны, срезавший мяч в свои ворота. Получилось 2:2, и снова отставание от команды Хитцфельда. На промежуточный финиш - конец первого круга и последовавший за ним зимний перерыв - «Байер» добрался вторым.

«Бавария» во втором круге была беспощадна с «аспириновыми» - 4:1. Снова три очка отрыва. А потом и все пять. Но баварцы снова позволили к себе сначала приблизиться, а потом догнать. Команда Даума не оставила камня на камне от «Ульма» 9:1, а чемпионы потеряли два очка в Берлине. Через две недели «Байер» вышел на первое место. Но и он не смог убежать. Дополнительные показатели были лучше, чем у баварцев, что давало им преимущество при равенстве очков.

За четыре тура до финиша «1860 Мюнхен» во второй раз за сезон обыграл своих титулованных земляков. Львы сделали «аспириновым» истинно царский подарок, - отрыв +3. Команде Даума оставалось самой не оплошать. И они одолели в Бремене «Вердер» 3:1, потом в гостях «Гамбург» 2:0, и, наконец, «Айнтрахт» у себя со счётом 4:1. И пусть «Бавария» не теряла очков, отрыв в три очка сохранялся после 33-го тура.

Чёртовы отпускники

Чтобы впервые стать чемпионом, «Байеру» оставалось сделать самую малость – сыграть вничью с «Унтерхахингом». Пусть в гостях, но что такое скромный баварский клуб, обезопасивший себя от вылета. «Унтерхахингу» уже ничего не надо, он почти в отпуске. С ним можно было делать то же, что и с «Ульмом».

Но Михаэля Баллака угораздило срезать мяч в свои ворота, и «Хахинг» повёл 1:0. «Бавария» уже к 16-й минуте отправила три мяча в ворота «Вердера». На помощь бременцев «аптекари» могли не рассчитывать. Но у них оставалось 70 минут, чтобы забить один-единственный гол. Однако ворота Герхарда Треммеля выглядели какими-то заколдованными.

Даум пошёл ва-банк. Убрал Живковича и Баллака, бросив в бой сначала Ринка, затем Брдарича. Не помогло. Более того, на 72-й минуте обескровленная оборона не уследила за полузащитником «Хахинга» Маркусом Оберляйтнером, и теперь нужно было забивать уже три гола.

Но четыре нападающих и брошенный им на помощь Робсон Понте не забили ничего. Только мешали друг другу. «Унтерхахинг» выиграл 2:0. Как был десятым, так десятым и остался. Зато помог соседям. Вместо исторической победы «Байера» вышло дежурное чемпионство «Баварии». Команды пришли на финиш с одинаковым количеством очков. Но разница мячей у «Байерна» составила +45 (73:28) против +38 (74:36) у «Байера». Она и решила судьбу серебряной салатницы.

А в немецкой газете впервые появился заголовок «Неверкузен», намекнувший на неспособность «Байера» выиграть титул. Но это слово, а также его синоним «Вицекузен», станут популярными через два года. Когда возглавляемый Клаусом Топмёллером коллектив будет претендовать на покорение трёх вершин – победы в чемпионате, выигрыша Лиги чемпионов и обладание Кубком Германии. Но «Байер» всюду остался вторым. Однако этому сезону «аспириновых» будет посвящён отдельный рассказ.