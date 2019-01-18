Неверкузен. «Байер» Кристофа Даума. Сезон-1999/2000

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Лестер Сити 2.25 3.23 3.35
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Бернли 1.63 3.98 5.3
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Кардифф 1.97 3.3 4.15
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Брайтон энд Хоув 1.3 5.45 10
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Кристал Пэлас - - -
18:00 сегодня  Борнмут -:-  Вест Хэм 2.35 3.65 2.82
20:30 сегодня  Арсенал -:-  Челси - - -
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня  Реал -:-  Севилья 1.72 4.25 4.7
20:30 сегодня  Уэска -:-  Атлетико М 5.8 3.45 1.7
22:45 сегодня  Сельта -:-  Валенсия 2.92 3.27 2.47
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Рома -:-  Торино 1.6 4.1 5.3
20:00 сегодня  Удинезе -:-  Парма 2.05 3.17 3.95
22:30 сегодня  Интер -:-  Сассуоло 1.42 4.7 7.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Фрайбург 1.62 4.2 5
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Майнц 2.35 3.2 3.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Боруссия М 2 3.7 3.5
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Вердер 3 3.5 2.3
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Фортуна 1.9 3.6 4
20:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Боруссия Д 2.55 3.35 2.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Генгам 1.07 12 25.5
22:00 сегодня  Монако -:-  Страсбур 1.87 3.77 3.9
22:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
22:00 сегодня  Реймс -:-  Ницца 2.2 3.2 3.45
22:00 сегодня  Ним -:-  Тулуза 2.02 3.47 3.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.95 3.6 3.6
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.3 2.85
Англия. Лига Два 2018/2019, 29 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.57 3.72 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.35 3.23 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 1.67 3.87 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб БериБери 2.75 3.32 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.45 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.82 3.55 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.45 3.35 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.3 3.3 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.23 3.25 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.37 3.12 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 4.07 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.67 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.15 3.2 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.72 3.9 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.4 3.32 2.82
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.12 3.3 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.85 3.55 3.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.25 3.3 3.07
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 4.05 3.27 1.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.72 3.4 5.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.97 3.52 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.82 3.35 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.45 3.12 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.45 3.2 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.8 3.3 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.65 3.72 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.85 3.37 2.37
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1.53 4.5 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2.37 3.4 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.85 3.6 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 2.55 3.55 2.55
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 7 4.2 1.45
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 2.2 3.1 3.3
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.17 6.5 16.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.52 2.75 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.65 2.97 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.48 3.85 7.2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 4.25 3.7 1.77
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.6 3 2.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.45 2.9 3.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.25 2.92 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.25 2.92 3.4
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 6 3.75 1.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.65 3.6 5.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 8.5 5.3 1.3
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХиллеродХиллерод - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Сорокшар СК (Будапешт)Сорокшар СК - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Медимурье ЧаковецМедимурье Чаковец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Усти-над-ЛабемУсти-над-Лабем -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Варта ПознаньВарта Познань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Элана (Торун)Элана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Подбескидзе (Бельско-Бяла)Подбескидзе -:- Логотип футбольный клуб Энергетык РОВ РыбникЭнергетык РОВ Рыбник - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КатовицаКатовица -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Розвуй КатовицеРозвуй Катовице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбергер АК 2Вольфсбергер АК 2 -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб Виктория ОтроковицеВиктория Отроковице - - -
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор -:- Логотип футбольный клуб АБ КопенгагенАБ Копенгаген - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ВарнсдорфВарнсдорф - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Ганацка (Кромержиж)Ганацка - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб ПопрадПопрад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96 2Ганновер-96 2 -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛахтиЛахти -:- Логотип футбольный клуб КТПКТП - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НестведНествед -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТринецТринец -:- Логотип футбольный клуб ХлукинХлукин - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТистедТистед -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашаш (Будапешт)Вашаш -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теннис Боруссия (Берлин)Теннис Боруссия -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб НитраНитра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК -:- Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс (Ален)Рот-Вайсс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Норрбю (Бурос)Норрбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник СоколовБаник Соколов -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (Берлин)Динамо -:- Логотип футбольный клуб НойстрелицНойстрелиц - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФрейФрей -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария II (Мюнхен)Бавария II -:- Логотип футбольный клуб ГархингГархинг - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб Фрем (Копенгаген)Фрем - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т -:- Логотип футбольный клуб СалПа (Сало)СалПа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильВиль -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХюртХюрт -:- Логотип футбольный клуб ТВ ХеркенратТВ Херкенрат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб РавенсбургРавенсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Интер Лей (Лейпциг)Интер Лей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГлайсдорфГлайсдорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДьермотДьермот -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашаш (Будапешт)Вашаш -:- Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Киккерс Оф (Оффенбах-на-Майне)Киккерс Оф -:- Логотип футбольный клуб Спортфреундле ЗигенСпортфреундле Зиген - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ХрудимХрудим - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФерльФерль -:- Логотип футбольный клуб Шварц-Вайсс (Реден)Шварц-Вайсс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УльмУльм -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Броммапойкарна (Стокгольм)Броммапойкарна -:- Логотип футбольный клуб СоллентунаСоллентуна - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виденбрюк (Реда-Виденбрюк)Виденбрюк -:- Логотип футбольный клуб Вестфалия Ринерн (Хамм)Вестфалия Ринерн - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Ворматия ВормсВорматия Вормс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Женесс (Эш)Женесс - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Яро (Якобстад)Яро -:- Логотип футбольный клуб СИК (Сейняйоки)СИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Коб РамблерсКоб Рамблерс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уэксфорд Ютс (Дублин)Уэксфорд Ютс -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэй УондерерсБрэй Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-МартинСент-Мартин -:- Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ЛимерикЛимерик - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариехамнМариехамн -:- Логотип футбольный клуб Экенас СК (Расеборг)Экенас СК - - -
22:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 1.85 3.8 3.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.88 3.6 3.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 5.15 4.2 1.58
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.15 3.6 3.1
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:15 19’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.4 3.85
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.39 4.55 7.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.35 3.2 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.27 5.5 10
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 5 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик -:- Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 5 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 1.55 3.65 6.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.95 2.87 2.55
ГлавнаяБлогиЭто было недавно, это было давно

Неверкузен. «Байер» Кристофа Даума. Сезон-1999/2000

вчера, 09:37

Как «аспириновые» должны были стать чемпионами, но не стали ими - в рассказе «Соккер.ру».

Леверкузенский «Байер», ворвавшийся в элиту западногерманского футбола в 1979-м, довольно быстро освоился в высшем обществе. «Аспириновые» не только могли обыграть кого угодно. Они довольно быстро привыкали ко всему новому - и к тактике, и к векторам развития. «Байер» был одним из первых, кто начал привозить в Бундеслигу бразильцев. После поглощения ГДР Западной Германией леверкузенцы активно привлекали футболистов с востока.

Дважды вторые

Вот только с трофеями у «Байера» было туго. В 1988-м «аптекари» выиграли Кубок УЕФА, обыграв в серии пенальти «Эспаньол», а в 1993 году они взяли Кубок Германии. Если б не взяли, то покрыли бы себя позором, ибо в финале им противостояли резервисты «Герты» (первая команда была выбита в 1/8 финала тем же «Байером»). Но с тех пор как отрезало. В конце девяностых леверкузенцы дважды приходили на финиш вторыми, лишь немного уступая то «Баварии», то выскочившему из второй Бундеслиги «Кайзерслаутерну». Но «аптекари» не унывали, и в 1999-м начали новый поход за серебряной салатницей.

Тренер Кристоф Даум работал в Леверкузене четвёртый год. Три предыдущих были весьма успешны – два вторых места и третье. Обладатель подстриженных рыжих усов мечтал о большем. Причём это большее не было каким-то прекрасным далёко. Хорошо укомплектованному «Байеру» было вполне по силам бороться с «Баварией», не говоря о дортмундской «Боруссии», переживавшей кризис после ухода Оттмара Хитцфельда.

Футболистом Кристоф Даум был неказистым, играл за второй состав «Кёльна» и не более того. Но тренером стал первоклассным. Выжимал максимум из начинавшего ослабевать родного клуба, сделал чемпионом «Штутгарт», опередив на флажке дортмундцев. Потом он выиграл всё, что выигрывается в Турции с «Бешикташем». А потом вернулся в Германию и сделал «Байер» не просто сильным клубом, а одним из ведущих в Бундеслиге. Команда Даума играла красиво, быстро, с активным использованием флангов. Тренер любил порядок и дисциплину, но при этом позволял игрокам импровизировать. Неслучайно наставник «Байера» считался потенциальным преемником Эриха Риббека в сборной страны.

И хотя сам Кристоф Даум был отнюдь не послушным следователем режима (скандал, связанный с обнаружением следов кокаина в усах тренера грянул через год после описываемых событий), он оставался требовательным к игрокам. Так по инициативе Даума «Байер» вывел из основы вратаря Дирка Хайнена.

Бригада «аптекарей»

Пора перейти к знакомству с личным составом. После опалы Хайнена на пост основного вратаря был приглашён из «Гютерсло» опытный поляк Адам Матысек. Его были готовы подменить либо Дирк Хайнен, либо австралиец Фрэнк Юрич. Оставался в строю и легенда клуба Рюдигер Фольборн, один из тех, кто выиграл Кубок УЕФА. Даум обычно использовал трёх центральных защитников, а забота об обороне флангов ложилась на крайних полузащитников. Обычно тройку составляли капитан команды Йенс Новотны, Роберт Ковач и Борис Живкович, – немец с чешскими корнями, выросший в Берлине сын югославских (хорватских) гастарбайтеров и боснийский хорват. Часто выходили на поле Торбен Гоффманн и Маркус Хаппе, реже Петар Мамич.

Предметом особой гордости Даума была средняя линия, укомплектованная первоклассными футболистами. Левую бровку бороздил бразилец Зе Роберто, правую Бернд Шнайдер, прозванный за технику «немецким бразильцем». На самом деле Бернд не имел отношения к самой большой стране Южной Америки, но немецкий бразилец в команде был. О нём чуточку позже. Опорной зоной заведовал высокий блондин Карстен Рамелов. Ближе к линии атаки располагался напротив брюнет Михаэль Баллак, пришедший из «Кайзерслаутерна». При необходимости Рамелову помогал трудолюбивый вице-чемпион мира бразилец Эмерсон. А еще Даум мог использовать атакующих полузащитников Штефана Байнлиха, Робсона Понте, опорника Йорга Рееба и фланговых игроков - американца Фрэнки Хейдука и словака Вратислава Грешко. Такой полузащите могла позавидовать и «Бавария».

Мощно выглядело и нападение. Невысокого крепыша Ульфа Кирстена сравнивали с легендарным Гердом Мюллером еще когда он играл в чемпионате ГДР за дрезденское «Динамо». Став игроком «Байера», Ульф продолжал штамповать голы. За девять проведенных к тому времени сезонов в Леверкузене Кирстен лишь однажды недотянул до отметки в десять голов, остановившись на восьми. Трижды гэдээровец покорял планку в 20 забитых мячей. Его напарник Оливер Нойвиль выглядел хрупким, даже тщедушным. Но этот футболист отличался поразительной работоспособностью. Успевал и в средней линии, куда частенько отходил, и у чужих ворот. Репатриант из Швейцарии был приглашён из «Ганзы», где немало записал на свой счет. Сначала Даума упрекали за использование двух однотипных форвардов. Но потом выяснилось, что Ульф и Оливер отлично дополняют друг друга. Смуглый Пауло Роберто Ринк был тем самым немецким бразильцем, заигранным за Манншафт. С приходом Нойвиля Ринк присел на лавку. Но был всегда готов войти в игру, когда ситуация требовала присутствия рослого, таранного форварда. Похожие функции выполнял и Томас Брдарич. Имелся в распоряжении и собственный воспитанник Томас Райхенбергер. С таким составом можно было подвинуть «Баварию» с чемпионского трона, даром что мюнхенцев тренировал Оттмар Хитцфельд.

К Кубку лиги «Байер» отнёсся без особого пиетета. Обыграв в первой встрече «Кайзерслаутерн» 3:1, в полуфинале «аспириновые» сошли, уступив «Вердеру». Даум решил не стремиться объять необъятное, а сосредоточиться на выигрыше серебряной салатницы, - трофея, вручаемого победителю Бундеслиги.

Железная воля

Старт оказался несколько смазанным. В гостевой игре с «Дуйсбургом» Борису Живковичу хватило четырёх минут, чтоб заработать красную карточку. В меньшинстве леверкузенцы не смогли переиграть весьма слабеньких в ту пору «зебр» и довольствовались нулевой ничьей. Зато «Бавария» во втором туре была обыграна красиво. Вымотав мюнхенцев, «Байер» дожал чемпиона в концовке благодаря голам Кирстена и Нойвилля. В предыдущем первенстве баварцы дважды обыграли «аптекарей», а в итоговой таблице оторвались на 15 очков. Теперь «Байер» частично расплатился с «Байерном».

После выигрыша у чемпиона «аспириновые» обыграли в гостях «Штутгарт», даром большую часть второго тайма играли в меньшинстве после удаления Матысека. Хайнен не подвёл, а Байнлих вогнал в ворота хозяев со штрафного победный мяч – 2:1. Тяжелая, волевая победа над «Шальке» 3:2 на «Бай Арене». Ничья в Берлине вывела команду Даума в единоличные лидеры. Обыгран дома «Кайзерслаутерн». В групповом этапе Лиги чемпионов пока относительно неплохо. Ничья 1:1 дома с очень сильным «Лацио», гостевые 2:0 в игре с «Марибором», мир (1:1) с киевским «Динамо» в Леверкузене.

Некий спад наметился в октябре. Первый проигрыш в чемпионате «Вольфсбургу» 1:3. Вылет из Кубка Германии от скромного «Вальдхофа», 2:4 в Киеве. Порадовала только крупная победа 4:1 над «Ульмом». Вперёд тем временем вырвалась «Боруссия». дортмундская, ибо мёнхенгладбахская в том сезоне сражалась во второй Бундеслиге. «Байер» с «Гамбургом» делили второе-третье места. В десятом туре «Байер» поделили очки с «Мюнхеном 1860», а «Гамбург» с «Боруссией» также разошлись со счётом 1:1. Этим воспользовалась «Бавария», впервые в сезоне вырвавшаяся в лидеры. Ничья в Дортмунде оставила «Байер» четвёртым. А в Лиге чемпионов «аптекари» завершили первый групповой этап третьими и отправились играть в Кубок УЕФА.  Вскоре европейская кампания завершилась играми с «Удинезе». 1:0 в Удине, 1:2 в Леверкузене, дальше по турнирной сетке отправился итальянский клуб.

Ничья в Ростоке и уже отставание от баварцев выросло до пяти очков. Конец интриги. Но «Бавария» вдруг проиграла в мюнхенском дерби, а «Байер» взял три очка у «Арминии». Чемпионы не справились в Мюнхене с «Боруссией» 1:1, и нет больше отставания. Ведь «Байер» дожал бременский «Вердер» 3:2. Победу на 86-й минуте принёс Эмерсон. Должны были «аспириновые» побеждать «Гамбург», но всё испортил капитан Новотны, срезавший мяч в свои ворота. Получилось 2:2, и снова отставание от команды Хитцфельда. На промежуточный финиш - конец первого круга и последовавший за ним зимний перерыв - «Байер» добрался вторым.

«Бавария» во втором круге была беспощадна с «аспириновыми» - 4:1.  Снова три очка отрыва. А потом и все пять. Но баварцы снова позволили к себе сначала приблизиться, а потом догнать. Команда Даума не оставила камня на камне от «Ульма» 9:1, а чемпионы потеряли два очка в Берлине. Через две недели «Байер» вышел на первое место. Но и он не смог убежать. Дополнительные показатели были лучше, чем у баварцев, что давало им преимущество при равенстве очков.

За четыре тура до финиша «1860 Мюнхен» во второй раз за сезон обыграл своих титулованных земляков. Львы сделали «аспириновым» истинно царский подарок, - отрыв +3. Команде Даума оставалось самой не оплошать. И они одолели в Бремене «Вердер» 3:1, потом в гостях «Гамбург» 2:0, и, наконец, «Айнтрахт» у себя со счётом 4:1. И пусть «Бавария» не теряла очков, отрыв в три очка сохранялся после 33-го тура.

Чёртовы отпускники

Чтобы впервые стать чемпионом, «Байеру» оставалось сделать самую малость – сыграть вничью с «Унтерхахингом». Пусть в гостях, но что такое скромный баварский клуб, обезопасивший себя от вылета. «Унтерхахингу» уже ничего не надо, он почти в отпуске. С ним можно было делать то же, что и с «Ульмом».

Но Михаэля Баллака угораздило срезать мяч в свои ворота, и «Хахинг» повёл 1:0. «Бавария» уже к 16-й минуте отправила три мяча в ворота «Вердера». На помощь бременцев «аптекари» могли не рассчитывать. Но у них оставалось 70 минут, чтобы забить один-единственный гол. Однако ворота Герхарда Треммеля выглядели какими-то заколдованными.

Даум пошёл ва-банк. Убрал Живковича и Баллака, бросив в бой сначала Ринка, затем Брдарича. Не помогло. Более того, на 72-й минуте обескровленная оборона не уследила за полузащитником «Хахинга» Маркусом Оберляйтнером, и теперь нужно было забивать уже три гола.

Но четыре нападающих и брошенный им на помощь Робсон Понте не забили ничего. Только мешали друг другу. «Унтерхахинг» выиграл 2:0. Как был десятым, так десятым и остался. Зато помог соседям. Вместо исторической победы «Байера» вышло дежурное чемпионство «Баварии». Команды пришли на финиш с одинаковым количеством очков. Но разница мячей у «Байерна» составила +45 (73:28) против +38 (74:36) у «Байера». Она и решила судьбу серебряной салатницы.

А в немецкой газете впервые появился заголовок «Неверкузен», намекнувший на неспособность «Байера» выиграть титул. Но это слово, а также его синоним «Вицекузен», станут популярными через два года. Когда возглавляемый Клаусом Топмёллером коллектив будет претендовать на покорение трёх вершин – победы в чемпионате, выигрыша Лиги чемпионов и обладание Кубком Германии. Но «Байер» всюду остался вторым. Однако этому сезону «аспириновых» будет посвящён отдельный рассказ.

Поделиться
Другие материалы по теме
Шальной удачи дети. «Верона» Освальдо Баньоли. Сезон-1984/85.
17 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
+1. Все командные трофеи Криштиану Роналду 
17 январяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии8
Студенты из Литвы. «Жальгирис» Беньяминаса Зелькявичюса. Сезон-1987
16 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии2
Дорога в облака. «Марсель» Жерара Банида. Сезон-1986/87
15 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Награда за смелость. «Ноттингем Форест» Брайана Клафа. Сезон-1978/79
14 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии21
Сорока-белобока кашу варила. «Ньюкасл» Кевина Кигана. Сезон-1995/96
13 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nick86
nick86 ответил Юлианна Сердюк
   552 / 742
вчера в 22:13
Ага, помню тот сезон. Сначала все восхищались Хоффенхаймом, его соперничество с Баварией за зимнее чемпионство, а потом волки как вылезли во второй половине и давай всех крушить!
nick86
nick86 ответил DXTK
   552 / 742
вчера в 22:10
С Тоттенхемом очень точно подмечено. Команда давно в верхах, но выиграть ничего не может. Последний раз Кубок лиги 2009,кажется.
Юлианна Сердюк
Юлианна Сердюк
   611 / 742
вчера в 20:54
Вольфсбург Феликса Магата
DXTK
DXTK
   288 / 742
вчера в 15:55
в начале 2000 в футболе были яркие команды, как в бундеслиге Байер -04....

Леверкузен показывал какой-то яркий футбол и с таких футболистами как Кирстен, Баллак, Зе Роберто , хоть ничего и не выиграли, но всегда были симпатичны. Интересная команда была у Даума, конечно больше помниться НеверТребл 2002 года.....

Депортиво-Ла Корунья - Хавьера Ируеты с Макаем, Тристаном, Валероном, о которой тоже следует напомнить и написать, это второй клуб в испании, которому я симпатизировал, после Барселоны............ еще была валенсия купера в Испании, но Депор был более яркой на мой взгляд.

в Англии это был Лидс Юнайтед - Дэвида ОЛири, дерзкая и классная команда с Видукой и Смитом. Которая как и Байер в то время ничего не выиграли, хоть и дошли до полуфиналов УЕФА и ЛЧ, но оставили яркий след в памяти.

Сейчас из них наверно только Байер играет более стабильно попадая в еврокубки, Депор и Лидс пропали так сказать с карт футбола, даже не всегда могут играть в элите своих чемпионатов.

PS Да Байер бился бился, но так ничего и не добился бывает и такое. например в Англии Щас Тоттенхэм играет вот в такой футбол, который показывали эти команды яркий борьба за все трофеи, но также ничего не могут выиграть, как многие о них шутят "И до верши не до брались и на самое дно не опускаются".
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил neverwin
   52 / 742
вчера в 12:31
Да они тогда Европу потрясли нормально так, с трудом но грандов прошли в ЛЧ целую кучу, если брать в учет что тогда было два групповых этапа(если память не подводит) да и игроки крутые там были Зе Роберто, молодой Баллак, Лусио. Но в финише их не пёрло хоть ты убей. Но их переплюнула Валенсия с двумя финалами ЛЧ под ряд...
Это чуть позже, уже с Топмеллером в сезоне 2001/02
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил DVL
   52 / 742
вчера в 12:19
Можно статью про Бенфику Гутмана, Аякс Михэлса, Валенсия Купера, Депор Ируреты, Вердер Шафа. Будет интересно
Спасибо. Всё будет.
DVL
DVL
   256 / 742
вчера в 11:51
Можно статью про Бенфику Гутмана, Аякс Михэлса, Валенсия Купера, Депор Ируреты, Вердер Шафа. Будет интересно
neverwin
neverwin
   109 / 742
вчера в 10:02
Да они тогда Европу потрясли нормально так, с трудом но грандов прошли в ЛЧ целую кучу, если брать в учет что тогда было два групповых этапа(если память не подводит) да и игроки крутые там были Зе Роберто, молодой Баллак, Лусио.
Но в финише их не пёрло хоть ты убей. Но их переплюнула Валенсия с двумя финалами ЛЧ под ряд...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100