«Хоффенхайм» - «Бавария»:

вчера, 13:11

ХОФФЕНХАЙМ

Бронзовый призер Бундеслиги-2017/18 пока далек от своей прошлогодней итоговой позиции. Команда Юлиана Нагельсманна занимает седьмое место с 25 очками в активе. Общая статистика «деревенских» выглядит следующим образом: шесть побед, семь ничьих и четыре поражения, соотношение забитых-пропущенных мячей – 32:23.

Хозяева последний раз проиграли в самом начале октября, уступив «Айнтрахту» со счетом 1:2. Далее они выиграли четыре раза подряд, в том числе с разгромным счетом 4:1 у «Байера». Затем шесть поединков кряду завершили вничью. Перед уходом на Рождественские каникулы успех в матче со скромным «Майнцем» был очевиден и ожидаем. Однако, гол Керена Демирбая был единственным со стороны «Хоффе», а «карнавальщик» - Жан-Филипп Матета сравнял счет через пять минут.

Осенью «Хоффенхайм» дебютировал в групповом этапе Лиги Чемпионов, занял в квартете последнюю строчку и покинул турнир. Ориентировочный состав: Baumann – Bicakcic, Vogt (c), Hübner – Kaderabek, Bittencourt, Grillitsch, Demirbay, Schulz – Joelinton, Kramaric.

БАВАРИЯ

«Бавария» переживает смутные времена. Многократный и действующий чемпион Германии занимает непривычное второе место. После первого круга его отставание от лидера – «Боруссии» Дортмунд составило шесть очков. Общая статистика команды Нико Ковача такова: 11 побед, по три ничьи и поражения.

ФК «Голливуд» на определенном этапе опускался на шестую позицию. Однако, ближе к холодному сезону немецкий футбольный тяжеловес взял себя в руки и выдал отменную победную серию. Голкипер клуба – Мануэль Нойер отстоял четыре поединка «на ноль». «Красные» прогнозируемо прошли в плей-офф Лиги Чемпионов.

Ориентировочный состав: Neuer (c) – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Хоффенхайм» не проигрывал в десяти последних поединках.

«Бавария» не пропускала в четырех последних матчах.

«Бавария» не выигрывала и не забивала на поле «Хоффе» в двух последних личных встречах.

Прогноз

«Бавария» ударно провела серию зимних матчей. Сегодня она – явный фаворит. Ожидаем, что в этом поединке прервутся сразу несколько серий. «Хоффе» проиграет, но забьет.

Прогнозируем победу вторых с коэффициентом 1.65 в БК Winline. А также выигрыш гостей с обе забьют(да) с коэффициентом 2.37 в той же БК.

Источник: www.vseprosport.ru