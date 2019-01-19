«Арсенал» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:39

АРСЕНАЛ

«Канониры» в прошлом туре потерпели снова неудачу. Играла команда Унаи Эмери на выезде против «Вест Хэма» и не сумела найти бреши в обороне соперника, минимально проиграв со счетом 0:1.

Для «Арсенала» эта неудача стала уже третьей за четыре последних турах, два из которых закончились поражениями. Кроме «молотобойцев» он разгромно тоже в гостях уступил «Ливерпулю» (1:5) и потреял очки в матче с «Брайтоном» (1:1).

В тоже время на родной арене «канониры» выглядят вполне убедительно. На «Эмирейтс» они одержали четыре победы подряд, обыграв «Тоттенхэм» (4:2), «Хаддерсфилд» (1:0), «Бернли» (3:1) и «Фулхэм» (4:1).

Турнирное положение остается у команды непростым. От четвертой строчки «Арсенал» отстает уже на шесть очков, и ближайший поединок самый реальный шанс сократить отставание наполовину.

В лазарете у команды находятся Генрих Мхитарян, Роб Холдинг, Дэнни Уэлбек и Смит Роув.

ЧЕЛСИ

Команда Маурицио Сарри пока держится в первой четверке. От «Ливерпуля» лондонцы отстают на десять очков, на шесть – от «Манчестер Сити», и на один балл – от «Тоттенхэма».

В последнем туре «Челси» обыграл на родной арене «Ньюкасл» со счетом 2:1. Это была пятая победа «аристократов» за семь последних туров. На выезде подопечные Сарри одержали три кряду победы. В числе побежденный не самые сильные соперники – «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилд».

У «Челси» из-за травм не сыграют Рубен Лофтус-Чик и Марко ван Гинкел.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Арсенал» выиграл дома 8 из 11 матчей чемпионата, проиграв всего раз.

«Челси» в гостях побеждал в трех последних матчах кряду.

В 8 из 11 последних очных встреч забивала только одна команда.

«Арсенал» обыграл «Челси» только в одном из 14 последних очных матчей в АПЛ .

. В первом круге «Челси» обыграл «Арсенал» на своем поле со счетом 3:2.

Прогноз

Мы считаем, что шансы «Арсенала» в этой встрече букмекеры недооценивают. «Канонирам» вполне по силам взять три очка в этой встрече. Однако мы подстрахуемся и поставим на то, что хозяева не проиграют.

Наш прогноз – Арсенал не проиграет за 1.66 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru