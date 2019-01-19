«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:44

МАНЧЕСТЕР ЮН

Назначение Уле Гуннара Сульшер вдохнуло новую жизнь в футболистов «Манчестер Юнайтед». Причем «красные дьяволы» показывают настолько успешные результаты, что норвежцу удалось побить рекорд клуба по количеству побед после назначения на пост наставника. Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Басби.

До предыдущего тура «Манчестер Юнайтед» с Сульшером побеждал середняков и аутсайдеров, но делал это уверенно. «Красные дьяволы» разгромили «Кардифф» (5:1) и «Борнмут» (4:1), обыграли «Хаддерсфилд» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0), а в Кубке Англии одолели «Рединг» (2:0). Однако в минувшие выходные МЮ предстояло пройти проверку «Тоттенхэмом», и манкунианцы справились с этой задачей.

«Манчестер Юнайтед» победил на выезде (1:0), а Де Хеа отразил целых 11 ударов в створ. Самое интересное, что норвежец наладил даже игру в обороне. МЮ не пропускает уже три матча подряд, чего с командой в этом сезоне еще не случалось.

На «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» выиграл пять из семи предыдущих поединков, потеряв очки в матчах с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Арсеналом» (2:2). Победить, кроме «Хаддерсфилда» и «Борнмута», манкунианцам за этот отрезок удалось «Фулхэм» (4:1), «Эвертон» (2:1) и «Ньюкасл» (3:2).

Травмированы у МЮ теперь уже только Маркос Рохо, Крис Смоллинг и Маруан Феллайни. Под вопросом также участие в матче Алексиса Санчеса.

БРАЙТОН

Одна победа в семи минувших поединках чемпионата привела к тому, что «Брайтон» обосновался на 13-й строчке, а гандикап над зоной вылета сократился до восьми очков. Тем не менее, команду Криса Хьютона сложно упрекнуть в некачественной игре. «Чайки» до сих пор не проигрывали крупно.

Даже в указанный отрезок провалом с натяжкой можно назвать выездное поражение от «Бернли» (0:1). В других матчах «Брайтон» дома проиграл «Челси» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1), сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграл «Эвертон» (1:0), а на выезде отобрал очки у «Вест Хэма» (2:2) и уступил «Борнмуту» (0:2).

В матчах с командами топ-шестерки «Брайтон» в текущем сезоне заработал четыре очка, сумев победить как раз «Манчестер Юнайтед» (3:2). «Тоттенхэму» «чайки» проиграли (1:2), а «Манчестер Сити» (0:2).

Главной потерей клуба является основной вратарь Мэтью Райан. Также «Брайтону» на «Олд Траффорд» не смогут помочь Бернардо, Алиреза Яханбакш, Хосе Искьердо, под вопросом Ив Биссума.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Манчестер Юнайтед» выиграл все шесть предыдущих официальных поединков.

Беспроигрышная домашняя серия «красных дьяволов» в АПЛ равна восьми матчам, и не пропустили манкунианцы только в одном из них.

равна восьми матчам, и не пропустили манкунианцы только в одном из них. «Брайтон» выиграл лишь один из семи предыдущих поединков в Премьер-лиге.

«Брайтон» не пропустил только в одном из 11 гостевых матчей в текущем чемпионате.

В семи из этих поединков «чайки» пропускали более одного гола, но только раз получили в свои ворота три.

В очных «чайки» обыграли «красных дьяволов» в двух из четырех минувших очных матчей. Правда, оба раза «Брайтон» сделал это дома. На «Олд Траффорд» в АПЛ команда Хьютона проиграла (0:1), а в Кубке Англии (0:2).

Прогноз

Из всех представителей топ-шестерки победить «Брайтон» с разницей более чем в один мяч удалось только «Манчестер Сити». В то, что «чайки» смогут отобрать очки в воспрянувших манкунианцев верится слабо. Но проблемы «Брайтон» хозяевам должен создать.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед в первом тайме и матче за 1.82 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru