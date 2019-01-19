«Реал» Мадрид – «Севилья»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:49

РЕАЛ МАДРИД

«Королевский клуб» продолжает лихорадить в нынешнем сезоне. На этой неделе он уступил на выезде в Кубке Короля «Леганесу» со счетом 0:1, хотя домашнего гандикапа хватило для того, чтобы пройти в следующий круг турнира.

В последнем туре «Реал» тоже играл на выезде против «Бетиса», которого с трудом одолел со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте. Точным ударом отличился Дани Себальос. Этот успех прервал серию из двух матчей без побед . До этого подопечные Сантьяго Солари уступили дома «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2 и завершили вничью поединок с «Вильярреалом».

В турнирной таблице «королевский клуб» занимает четвертое место, уступая «Сельте» лишь по дополнительным показателям. От «Атлетико» он отстает на пять очков и на десять от «Барселоны».

В лазарете у «Реала» обосновались Тони Кроос, Мариано Диас и Маркос Льоренте. Под вопросом Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Тибо Куртуа.

СЕВИЛЬЯ

У «нервионцев» мотивация на матч не меньше. «Севилья» не оставляет попыток догнать ушедший вперед дуэт «Атлетико» и «Барселоны». По очкам она отстает на столько же, как и «Реал».

В прошлом туре подопечные Пабло Мачина потерпела выездное поражение от «матрасников» со счетом 0:2. Эта неудача прервала беспроигрышную серию «Севильи», которая насчитывала девять матчей кряду. В том числе не проигрывали «нервионцы» до поражения от мадридцев четыре матча на выезде.

Дисквалификацию будет отбывать Роке Меса. Травмированы Максим Гоналон и Мануэль Нолито.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Севилья» не выигрывала в чемпионате уже шесть матчей на выезде.

Четыре из шести последних гостевых матчей «Севильи» завершились вничью 1:1.

Из 15 последних поединков на выезде «Севилья» выиграла всего три.

«Реал» побеждал в шести из девяти последних матчей в Примере.

В девяти последних очных встречах в Примере на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл девять раз.

В первом круге «Севилья» разгромила «Реал» на своем поле со счетом 3:0.

Прогноз

Эти команды идут на соседних позиция в турнирной таблице, набрав одинаковое число очков. Этот поединок – отличная возможность для каждого из клубов оторваться от преследователя. Поединки между соперниками зачастую богаты на голы, но общий тотал матча редко превышает пять голов. В тоже время забивают соперники друг другу часто – в 10 из 15 последних очных матчей.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 5.5 за 1.82 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru