«Лейпциг» - «Боруссия»Д: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 13:55

ЛЕЙПЦИГ

«Лейпциг» проводит в Бундеслиге третий сезон. После первого круга команда Ральфа Рангника занимает четвертое место с активом в 31 очко, что на два меньше, чем у третьей «Боруссии»М и на три больше, чем у пятого «Вольфсбурга». Хозяева пока далеки от показателей своего дебютного года. Вместе с тем идут с опережением графика 2017/18. Девять побед, четыре ничьи и столько же поражений – так выглядит их основная статистика.

«Красные быки» давно не играют вничью. В послужном списке отсутствуют проигрыши на «Ред Булл Арене». В результатах хозяев прослеживается четкая тенденция – успехи на своем поле и провалы – на чужом. В таком режиме они выступают с конца осени. Экс-вице-чемпион Германии бесславно и даже странно покинул Лигу Европы.

Ориентировочный состав:Gulacsi – Klostermann, Konate, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Demme (c), Kampl – Sabitzer, Poulsen, Werner

БОРУССИЯ Д

«Боруссия» наконец-то вышла из тени вечного чемпиона Германии – «Баварии». В этом немалая заслуга главного тренера – Люсьена Фавра. Швейцарец уже имел довольно успешный опыт работы в Бундеслиге, руководя одноклубниками из Менхенгладбаха. Со «шмелями» он может достичь значительно большего – стать победителем турнира.

Его команда давно возглавляет немецкий караван. После первого круга в ее активе 42 очка, что на шесть пунктов больше, чем у ФК «Голливуд». «Черно-желтые» долгое время были непобедимы, но все-таки срезались в поединке с дебютантом – «Фортуной». Однако, яркие игры с «Байером», «Шальке» и упомянутой выше «Баварией» помогают забыть о ситуативном провале. Гости – участники плей-офф Лиги Чемпионов.

Ориентировочный состав:Bürki – Piszczek, Zagadou, Diallo, Hakimi – Witsel, Delaney – Sancho, Reus (c), Bruun Larsen – Götze

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Лейпциг» еще не проигрывал дома.

«Боруссия» проиграла в последнем гостевом поединке.

В 13 матчах «Боруссия» пробивала ИТ Б(1,5).

«Лейпциг» пропускал в четырех последних поединках.

Личная встреча первого круга в Дортмунде завершилась со счетом 4:1.

Прогноз

Букмекеры не определились с фаворитом центрального матча. Их котировки предполагают равную и результативную игру. Ожидаем, что хозяева наконец-то потеряют очки на «Ред Булл Арене», а гости пробьют и свой, и общий тоталы.

Прогнозируем тотал вторых больше 1,5 с коэффициентом 2.07 в БК 1хСтавка. А также, что «шмели» не проиграют с тоталом больше 2,5 в той же БК.

Источник: www.vseprosport.ru