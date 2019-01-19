Охотники за результатом разрушают тренды (выпуск №13)

вчера, 13:59

На прошлой неделе мы вновь остановились в шаге от вершины. Тоттенхэм в энный раз не сыграл вничью, хотя имел 100%-е моменты для взятия ворот Давида де Хеа. В остальных парах все прошло, как по маслу. Арсенал, Ницца, Атлетико и их соперники приложили максимум усилий для прерывания затянувшихся серий.

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Источник: www.vseprosport.ru