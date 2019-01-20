«Наполи» - «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 14:09

НАПОЛИ

«Наполи» отчаянно стремится навязать борьбу «Ювентусу», но класса команде Карло Анчелотти явно не хватает для этого – пока «старая синьора» на девять очков впереди и шансов догнать ее у «партенопейцев» не так много.

В последних поединках у наставника неаполитанцев появилась масса головной боли, в первую очередь, это дисквалификации – по этой причине не смогут сыграть Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Аллан, да еще и поломались Марек Гамшик и Симоне Верди.

В последнем туре «Наполи» с огромным трудом обыграл дома «Болонью» со счетом 3:2 – соперник очень удачно играл при стандартах и три балла хозяевам пришлось буквально вырывать. После паузы «партенопейцы» без проблем обыграли дома «Сассуоло» со счетом 2:0 в Кубке Италии, добыв путевку в четвертьфинал.

ЛАЦИО

«Лацио» ведет борьбу за место в Лиге Чемпионов, на более амбициозные цели команда Симоне Индзаги пока претендовать не в состоянии. До этого тура римляне удерживали четвертую строчку, но «Рома» свой матч играла раньше и смогла его у «Торино» выиграть, опустив таким образом «орлов» на пятое место.

На неделе «Лацио» играл дома в Кубке Италии с «Новарой», но борьбы не получилось – хозяева усилиями Луиса Альберто, Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича к перерыву сделали счет 4:0 в свою пользу, убив всякую интригу. Во второй половине встречи гостям удалось ответить голом престижа с пенальти, большего «орлы» им не позволили.

У «Лацио» дисквалифицирован Адам Марушич, из-за травм не сыграют Фелипе Кайседо и Сенад Лулич.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних пяти матчей команды не обменивались голами

«Наполи» в 19 матчах забил 37 голов, по этому показателю он уступает только «Ювентусу»

«Наполи» дома сыграл 14 матчей в этом сезоне во всех турнирах и только в одном из них не смог забить

Только в одном из последних восьми матчей «Лацио» не забивал

Прогноз

«Наполи» в предстоящем поединке будет значительно ослаблен дисквалификациями и травмами, но «партенопейцы» явно настроены только на победу и поборются за нее, выхода другого у них нет – «Ювентус» уже имеет девять очков преимущества.

Обе команды заточены на атаку и не слишком любят обороняться, особенно это касается «Лацио», который пропускает практически в каждом матче, но римляне компенсируют этот недостаток мощной игрой в атаке, где традиционно силен Чиро Иммобиле.

Ни одна из команд не захочет терять очки, оба коллектива имеют классных исполнителей в передней линии, поэтому есть смысл ждать от сегодняшней встречи голов в большом количестве.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70.

Источник: www.vseprosport.ru