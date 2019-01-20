«Наполи» - «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Кубок Матч Премьер 2019 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.48 - 2.45
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Эспаньол 2.1 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Дженоа 0:2  Милан 3.6 3.2 2.15
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Кьево - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.9 3.45 1.73
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 0:2 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 2:3 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.1 2.9 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
21:00 63’ Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА - - -
22:00 23’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1.6 3.5 6.2
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.83 3.1 4.75
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 0:5 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.1 3.3 2.2
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 4:4 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:3 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 Матч завершен  Япония 1:0  Сауд. Аравия - - -
17:00 Закончился после серии пенальти  Австралия 0:0
(4:2 п.) 		 Узбекистан - - -
20:00 Первый тайм доп. времени, 115’  ОАЭ 3:2  Кыргызстан - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Тэджон Ситизен Тэджон Ситизен - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Синделич БелградСинделич Белград - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 1:0 Логотип футбольный клуб РоскилдеРоскилде - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб КапошварКапошвар - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрноБрно 3:0 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:2 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
17:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 5:0 Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува 3:1 Логотип футбольный клуб Метта/ЛУ (Рига)Метта/ЛУ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 3:2 Логотип футбольный клуб Серветт (Женева)Серветт - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:3 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 1:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 0:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1:1 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.3 3.2 2.2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 0:1 Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1.6 4.2 4.8
Франция. Лига 2 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.75 2.83 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.6 3.4 6.2
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«Наполи» - «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 14:09

НАПОЛИ

«Наполи» отчаянно стремится навязать борьбу «Ювентусу», но класса команде Карло Анчелотти явно не хватает для этого – пока «старая синьора» на девять очков впереди и шансов догнать ее у «партенопейцев» не так много.

В последних поединках у наставника неаполитанцев появилась масса головной боли, в первую очередь, это дисквалификации – по этой причине не смогут сыграть Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали и Аллан, да еще и поломались Марек Гамшик и Симоне Верди.

В последнем туре «Наполи» с огромным трудом обыграл дома «Болонью» со счетом 3:2 – соперник очень удачно играл при стандартах и три балла хозяевам пришлось буквально вырывать. После паузы «партенопейцы» без проблем обыграли дома «Сассуоло» со счетом 2:0 в Кубке Италии, добыв путевку в четвертьфинал.

 

ЛАЦИО

«Лацио» ведет борьбу за место в Лиге Чемпионов, на более амбициозные цели команда Симоне Индзаги пока претендовать не в состоянии. До этого тура римляне удерживали четвертую строчку, но «Рома» свой матч играла раньше и смогла его у «Торино» выиграть, опустив таким образом «орлов» на пятое место.

На неделе «Лацио» играл дома в Кубке Италии с «Новарой», но борьбы не получилось – хозяева усилиями Луиса Альберто, Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича к перерыву сделали счет 4:0 в свою пользу, убив всякую интригу. Во второй половине встречи гостям удалось ответить голом престижа с пенальти, большего «орлы» им не позволили.

У «Лацио» дисквалифицирован Адам Марушич, из-за травм не сыграют Фелипе Кайседо и Сенад Лулич.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних пяти матчей команды не обменивались голами
  • «Наполи» в 19 матчах забил 37 голов, по этому показателю он уступает только «Ювентусу»
  • «Наполи» дома сыграл 14 матчей в этом сезоне во всех турнирах и только в одном из них не смог забить
  • Только в одном из последних восьми матчей «Лацио» не забивал

 

Прогноз

«Наполи» в предстоящем поединке будет значительно ослаблен дисквалификациями и травмами, но «партенопейцы» явно настроены только на победу и поборются за нее, выхода другого у них нет – «Ювентус» уже имеет девять очков преимущества.

Обе команды заточены на атаку и не слишком любят обороняться, особенно это касается «Лацио», который пропускает практически в каждом матче, но римляне компенсируют этот недостаток мощной игрой в атаке, где традиционно силен Чиро Иммобиле.

Ни одна из команд не захочет терять очки, оба коллектива имеют классных исполнителей в передней линии, поэтому есть смысл ждать от сегодняшней встречи голов в большом количестве.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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