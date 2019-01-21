«Ювентус» - «Кьево»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:37

ЮВЕНТУС

«Ювентус» не знает себе равных в Серии А – команда Массимилиано Аллегри уверенно лидирует в таблице и по качеству футбола явно превосходит всех своих соперников. Единственной командой, которая пытается составить «старой синьоре» конкуренцию, является «Наполи», но «партенопейцам» явно не хватает стабильности и сейчас они уступают чемпиону шесть очков в таблице.

На прошлой неделе «Ювентус» играл в Суперкубке Италии с «Миланом» и смог одержать победу. Несмотря на многочисленные попытки, открыть счет в первом тайме «Юве» не удалось, да и на старте второй половины встречи «Милан» продолжал самоотверженно обороняться.

Выручил в такой ситуации «старую синьору» ее главный джокер – после передачи из глубины Криштиану Роналду избежал офсайда и поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Этот гол остался единственным в матче и помог «Ювентусу» разжиться очередным трофеем.

Дисквалифицирован на предстоящий матч Миралем Пьянич, не сыграют из-за травм Андреа Бардзальи и Марио Манджукич, под вопросом участие в матче Дугласа Косты и Родриго Бентанкура.

КЬЕВО

«Кьево» провалил старт сезона – команда в первых 11 турах потерпела девять поражений и руководство в попытке исправить ситуацию сменило двух наставников. В данный момент командой руководит Доменико Ди Карло, под его руководством игра «летающих осликов» немного стабилизировалась, постепенно пришли очки, но пока с последнего места вырваться не получается.

В последнем туре перед зимней паузой «Кьево» одержал долгожданную победу – дома команда Ди Карло обыграла «Фрозиноне» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Эммануэля Джаккерини на 76-й минуте матча. Таким образом пала серия из 16 матчей без побед, что наверняка сильно порадовало болельщиков.

В «Кальяри» перебрался Вальтер Бирса, больше «летающим осликам» он не помощник, также не сыграют Андреа Секулин и Федерико Барба.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних пяти матчей «Ювентусу» удалось обыграть «Кьево» с разницей более чем в два гола

Ни в одном из последних восьми матчей «Ювентус» не забивал более двух голов

Ни в одном из последних 11 матчей «Кьево» не пропускал более двух голов

Прогноз

«Ювентус» не испытал серьезных проблем с «Миланом» в Суперкубке, команда Аллегри играла с явным запасом сил и заслуженно победила. В этом сезоне «старая синьора» не изменяет своему стилю и не стремится к разгромным поражениям, часто чемпион удовлетворяется минимальными победами.

«Кьево» явно будет глубоко сидеть в обороне и игроки наверняка будут серьезно настроены на очки, поэтому вскрыть их без труда у «Юве» вряд ли получится. Очевидно, что фаворитом является «Ювентус», но разгрома в этом поединке вряд ли стоит ждать – «Кьево» умеет качественно обороняться и без боя победу не отдаст.

Мы считаем, что разгрома не случится. Прогноз – азиатская фора (+2.5) на «Кьево». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru