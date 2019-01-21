«Ювентус» - «Кьево»: Прогноз от экспертов

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Кубок Матч Премьер 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.25 3.1 3.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб РеймсРеймс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4:3 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
16:00 55’  Южная Корея 1:0  Бахрейн - - -
19:00 сегодня  Катар -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 2:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 3:1 Логотип футбольный клуб Дубница (Дубница-над-Вагом)Дубница - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:0 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 2:2 Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
16:00 55’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 56’ Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 0:0 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 60’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 3:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
16:30 36’ Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц - - -
17:00 6’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВайцВайц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория -:- Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шелбурн (Драмкондра)Шелбурн - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
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«Ювентус» - «Кьево»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:37

ЮВЕНТУС

«Ювентус» не знает себе равных в Серии А – команда Массимилиано Аллегри уверенно лидирует в таблице и по качеству футбола явно превосходит всех своих соперников. Единственной командой, которая пытается составить «старой синьоре» конкуренцию, является «Наполи», но «партенопейцам» явно не хватает стабильности и сейчас они уступают чемпиону шесть очков в таблице.

На прошлой неделе «Ювентус» играл в Суперкубке Италии с «Миланом» и смог одержать победу. Несмотря на многочисленные попытки, открыть счет в первом тайме «Юве» не удалось, да и на старте второй половины встречи «Милан» продолжал самоотверженно обороняться.

Выручил в такой ситуации «старую синьору» ее главный джокер – после передачи из глубины Криштиану Роналду избежал офсайда и поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Этот гол остался единственным в матче и помог «Ювентусу» разжиться очередным трофеем.

Дисквалифицирован на предстоящий матч Миралем Пьянич, не сыграют из-за травм Андреа Бардзальи и Марио Манджукич, под вопросом участие в матче Дугласа Косты и Родриго Бентанкура.

 

КЬЕВО

«Кьево» провалил старт сезона – команда в первых 11 турах потерпела девять поражений и руководство в попытке исправить ситуацию сменило двух наставников. В данный момент командой руководит Доменико Ди Карло, под его руководством игра «летающих осликов» немного стабилизировалась, постепенно пришли очки, но пока с последнего места вырваться не получается.

В последнем туре перед зимней паузой «Кьево» одержал долгожданную победу – дома команда Ди Карло обыграла «Фрозиноне» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Эммануэля Джаккерини на 76-й минуте матча. Таким образом пала серия из 16 матчей без побед, что наверняка сильно порадовало болельщиков.

В «Кальяри» перебрался Вальтер Бирса, больше «летающим осликам» он не помощник, также не сыграют Андреа Секулин и Федерико Барба.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних пяти матчей «Ювентусу» удалось обыграть «Кьево» с разницей более чем в два гола
  • Ни в одном из последних восьми матчей «Ювентус» не забивал более двух голов
  • Ни в одном из последних 11 матчей «Кьево» не пропускал более двух голов

 

Прогноз

«Ювентус» не испытал серьезных проблем с «Миланом» в Суперкубке, команда Аллегри играла с явным запасом сил и заслуженно победила. В этом сезоне «старая синьора» не изменяет своему стилю и не стремится к разгромным поражениям, часто чемпион удовлетворяется минимальными победами.

«Кьево» явно будет глубоко сидеть в обороне и игроки наверняка будут серьезно настроены на очки, поэтому вскрыть их без труда у «Юве» вряд ли получится. Очевидно, что фаворитом является «Ювентус», но разгрома в этом поединке вряд ли стоит ждать – «Кьево» умеет качественно обороняться и без боя победу не отдаст.

Мы считаем, что разгрома не случится. Прогноз – азиатская фора (+2.5) на «Кьево». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.80

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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