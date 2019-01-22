«Зенит» - «Локомотив»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:38

ЗЕНИТ

«Зенит» первую часть сезона может занести себе в актив – под руководством Сергея Семака команда ушла на зимний перерыв лидером Премьер-Лиги, да и в Лиге Европы заняла первое место. В начале февраля «Зениту» предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче», поэтому «сине-бело-голубые» явно будут форсировать подготовку и предстоящий турнир будет отличной возможностью для Семака привести команду в порядок после отпуска.

ЛОКОМОТИВ

«Локомотив» провально начал сезон, но сумел вовремя исправить ситуацию – на перерыв команда Юрия Семина ушла на пятой строчке в таблице. До зоны Лиги Чемпионов «железнодорожникам» не хватает всего двух баллов, так что в борьбе за третью строчку они поучаствуют обязательно.

Пока «Локомотив» не проявляет активности на трансферном рынке, Семин наверняка постарается укрепить игровые связи между теми игроками, кто уже есть под рукой, предстоящий поединок с «Зенитом» именно этому и будет посвящен.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В Премьер-Лиге «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3

Только в одном из последних шести матчей «Зенит» не забивал

«Локомотив» не выигрывал в последних четырех выездных матчах – три поражения и ничья

Прогноз

«Зенит» ушел на зимний перерыв не в самом лучшем настроении – в Премьер-Лиге команда Семака проиграла дважды, позволив второму «Краснодару» приблизиться к себе на расстояние одного очка. Тем не менее, горевать «„сине-бело-голубым“ некогда – до первого матча с „Фенербахче“ остались считанные недели, поэтому на предстоящем турнире играть „спустя рукава“ Семак команде не позволит.

„Локомотив“ наверняка разбавит состав молодежью, Семин даст шанс резервистам и посмотрит, что из этого выйдет, поэтому яркого футбола от „железнодорожников“ ждать не стоит.

По нашему мнению, „Локомотиву“ рассчитывать не на что. Прогноз – победа „Зенита“. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.28

Источник: www.vseprosport.ru