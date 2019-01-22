«Зенит» - «Локомотив»: Прогноз от экспертов

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 17 9.7 1.11
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Анже - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 1:1 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Металац ГМ (Горни-Милановац)Металац ГМ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Похрони (Жьяр-над-Гроном)Похрони - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Сталь Сталёва-ВоляСталь Сталёва-Воля - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Радник СесветеРадник Сесвете - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ -:- Логотип футбольный клуб Славой Вышеград (Прага)Славой Вышеград - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрабрандБрабранд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Шкупи (Скопье)Шкупи - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб Славой ТребишовСлавой Требишов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб МТЕ (Будапешт)МТЕ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб РВ ЭссенРВ Эссен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб КомарноКомарно - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг -:- Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрауАрау -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хибернианс (Паола)Хибернианс -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КрайКрай -:- Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морлаутерн (Кайзерслаутерн)Морлаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бабельсберг 03Бабельсберг 03 -:- Логотип футбольный клуб КФК ГертаКФК Герта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асториа (Уоллдорф)Асториа -:- Логотип футбольный клуб Арминия ЛюдвигшафенАрминия Людвигшафен - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛакенвалдЛакенвалд -:- Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн Киль 2Хольштайн Киль 2 -:- Логотип футбольный клуб Бармбек-Уленхорст (Гамбург)Бармбек-Уленхорст - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Германия РатГермания Рат -:- Логотип футбольный клуб ВуппертальВупперталь - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гамбург-2Гамбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Ниндорфер ТСВ (Гамбург)Ниндорфер ТСВ - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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«Зенит» - «Локомотив»: Прогноз от экспертов

вчера, 13:38

ЗЕНИТ

«Зенит» первую часть сезона может занести себе в актив – под руководством Сергея Семака команда ушла на зимний перерыв лидером Премьер-Лиги, да и в Лиге Европы заняла первое место. В начале февраля «Зениту» предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче», поэтому «сине-бело-голубые» явно будут форсировать подготовку и предстоящий турнир будет отличной возможностью для Семака привести команду в порядок после отпуска.

 

ЛОКОМОТИВ

«Локомотив» провально начал сезон, но сумел вовремя исправить ситуацию – на перерыв команда Юрия Семина ушла на пятой строчке в таблице. До зоны Лиги Чемпионов «железнодорожникам» не хватает всего двух баллов, так что в борьбе за третью строчку они поучаствуют обязательно.

Пока «Локомотив» не проявляет активности на трансферном рынке, Семин наверняка постарается укрепить игровые связи между теми игроками, кто уже есть под рукой, предстоящий поединок с «Зенитом» именно этому и будет посвящен.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В Премьер-Лиге «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3
  • Только в одном из последних шести матчей «Зенит» не забивал
  • «Локомотив» не выигрывал в последних четырех выездных матчах – три поражения и ничья

 

Прогноз

«Зенит» ушел на зимний перерыв не в самом лучшем настроении – в Премьер-Лиге команда Семака проиграла дважды, позволив второму «Краснодару» приблизиться к себе на расстояние одного очка. Тем не менее, горевать «„сине-бело-голубым“ некогда – до первого матча с „Фенербахче“ остались считанные недели, поэтому на предстоящем турнире играть „спустя рукава“ Семак команде не позволит.

„Локомотив“ наверняка разбавит состав молодежью, Семин даст шанс резервистам и посмотрит, что из этого выйдет, поэтому яркого футбола от „железнодорожников“ ждать не стоит.

По нашему мнению, „Локомотиву“ рассчитывать не на что. Прогноз – победа „Зенита“. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.28

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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