«Севилья» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:49

СЕВИЛЬЯ

Севильский клуб сейчас переживает не самый лучший период в нынешнем сезоне. «Нервионцы» в последнем туре не смогли навязать борьбу мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», потерпев поражение 0:2. Оно заметно осложнило турнирное положение команды в чемпионате Испании.

«Севилья» опустилась на четвертую строчку в таблице, отставая от «сливочных» на три очка. Правда, на пятки уже наседают «Алавес» и «Хетафе». Они расположились на расстоянии всего одного-двух пунктов.

Поражение от «Реала» стало для «Севильи» уже третьим кряду в официальных матчах. Ранее «нервионцы» дважды подряд проиграли «Атлетику» Бильбао – в Примере 0:2 и Кубке 0:1.

У «Севильи» травмированы Максим Гоналон и Мануэль Нолито. Появление остальных футболистов зависит от решения тренерского штаба.

БАРСЕЛОНА

Каталонский клуб, напротив, свой поединок минувшего тура Примеры закончил победой над «Леганесом» со счетом 3:1. Она позволила «Барселоне» сохранить гандикап в пять очков над «Атлетико».

Для «сине-гранатовых» этот успел стал уже третьим кряду, причем все три победы «Барса» добыла дома. В чемпионате они ранее обыграли со счетом 3:0 «Эйбар», а в Кубке Испании – «Леганес». Именно уверенная победа дома позволила каталонцам пройти в четвертьфинал, ведь на поле «Леганеса» они уступили со счетом 1:2.

В лазарете находятся Самуэль Умтити и Рафинья Алькантара.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Севилья» проиграла три последних официальных матча подряд, не забив в них ни гола.

Дома «Севилья» побеждала в десяти из 12 последних официальных матчей.

В пяти из шести последних домашних поединках «Севильи» забивала только одна команда.

«Барселона» выиграла 10 из 12 последних официальных матчей.

На выезде «Барселона» проиграла только один из 11 предыдущих официальных поединков.

«Барселона» побеждала «Севилью» в 10 из 11 последних очных матчей.

Прогноз

«Севилья» имеет перед матчем огромную мотивацию. Весной «нервионцы» были опозорены в финале Кубка Испании, уступив «Барсе» 0:5, после чего проиграли матч за Суперкубок (1:2) и поединок в первом круге Примеры на выезде – 2:4. Букмекеры снова небезосновательно считают «Барселону» фаворитом. Она сейчас на ходу, тогда как «Севилья» немного забуксовала.

В тоже время дома «нервионцы» в нынешнем сезоне смотрятся довольно уверенно. Поэтому, считаем, что хозяева вполне способны хотя бы крупно не проиграть, да и наверняка соперники порадуют голами.

Наш прогноз – победа Севильи с форой (+1) за 1.60 в БК 1хСтавка.

Второй прогноз – обе команды забьют по 2 и более голов за 4.22 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru