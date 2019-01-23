«Севилья» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

СЕВИЛЬЯ
Севильский клуб сейчас переживает не самый лучший период в нынешнем сезоне. «Нервионцы» в последнем туре не смогли навязать борьбу мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», потерпев поражение 0:2. Оно заметно осложнило турнирное положение команды в чемпионате Испании.
«Севилья» опустилась на четвертую строчку в таблице, отставая от «сливочных» на три очка. Правда, на пятки уже наседают «Алавес» и «Хетафе». Они расположились на расстоянии всего одного-двух пунктов.
Поражение от «Реала» стало для «Севильи» уже третьим кряду в официальных матчах. Ранее «нервионцы» дважды подряд проиграли «Атлетику» Бильбао – в Примере 0:2 и Кубке 0:1.
У «Севильи» травмированы Максим Гоналон и Мануэль Нолито. Появление остальных футболистов зависит от решения тренерского штаба.
БАРСЕЛОНА
Каталонский клуб, напротив, свой поединок минувшего тура Примеры закончил победой над «Леганесом» со счетом 3:1. Она позволила «Барселоне» сохранить гандикап в пять очков над «Атлетико».
Для «сине-гранатовых» этот успел стал уже третьим кряду, причем все три победы «Барса» добыла дома. В чемпионате они ранее обыграли со счетом 3:0 «Эйбар», а в Кубке Испании – «Леганес». Именно уверенная победа дома позволила каталонцам пройти в четвертьфинал, ведь на поле «Леганеса» они уступили со счетом 1:2.
В лазарете находятся Самуэль Умтити и Рафинья Алькантара.
СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
- «Севилья» проиграла три последних официальных матча подряд, не забив в них ни гола.
- Дома «Севилья» побеждала в десяти из 12 последних официальных матчей.
- В пяти из шести последних домашних поединках «Севильи» забивала только одна команда.
- «Барселона» выиграла 10 из 12 последних официальных матчей.
- На выезде «Барселона» проиграла только один из 11 предыдущих официальных поединков.
- «Барселона» побеждала «Севилью» в 10 из 11 последних очных матчей.
Прогноз
«Севилья» имеет перед матчем огромную мотивацию. Весной «нервионцы» были опозорены в финале Кубка Испании, уступив «Барсе» 0:5, после чего проиграли матч за Суперкубок (1:2) и поединок в первом круге Примеры на выезде – 2:4. Букмекеры снова небезосновательно считают «Барселону» фаворитом. Она сейчас на ходу, тогда как «Севилья» немного забуксовала.
В тоже время дома «нервионцы» в нынешнем сезоне смотрятся довольно уверенно. Поэтому, считаем, что хозяева вполне способны хотя бы крупно не проиграть, да и наверняка соперники порадуют голами.
Наш прогноз – победа Севильи с форой (+1) за 1.60 в БК 1хСтавка.
Второй прогноз – обе команды забьют по 2 и более голов за 4.22 в БК 1хСтавка
Источник: www.vseprosport.ru