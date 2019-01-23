«Севилья» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1.74 4.05 4.4
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.35 5.3 8.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:2 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 7:1 Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 4:4 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 1:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1:1 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:0 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 2:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:0 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 2:2 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 2:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Вьетнам -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Китай -:-  Иран - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Телеоптик (Земун)Телеоптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 2:2 Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
14:00 86’ Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 6:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
14:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб РедингхаузенРедингхаузен -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
15:00 43’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг 1:2 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб Врховина (Нова Место на Мораве)Врховина - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бальцан (Бальзан)Бальцан -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав - - -
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Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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«Севилья» – «Барселона»: Прогноз от экспертов

вчера, 11:49

СЕВИЛЬЯ

Севильский клуб сейчас переживает не самый лучший период в нынешнем сезоне. «Нервионцы» в последнем туре не смогли навязать борьбу мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», потерпев поражение 0:2. Оно заметно осложнило турнирное положение команды в чемпионате Испании.

«Севилья» опустилась на четвертую строчку в таблице, отставая от «сливочных» на три очка. Правда, на пятки уже наседают «Алавес» и «Хетафе». Они расположились на расстоянии всего одного-двух пунктов.

Поражение от «Реала» стало для «Севильи» уже третьим кряду в официальных матчах. Ранее «нервионцы» дважды подряд проиграли «Атлетику» Бильбао – в Примере 0:2 и Кубке 0:1.

У «Севильи» травмированы Максим Гоналон и Мануэль Нолито. Появление остальных футболистов зависит от решения тренерского штаба.

 

БАРСЕЛОНА

Каталонский клуб, напротив, свой поединок минувшего тура Примеры закончил победой над «Леганесом» со счетом 3:1. Она позволила «Барселоне» сохранить гандикап в пять очков над «Атлетико».

Для «сине-гранатовых» этот успел стал уже третьим кряду, причем все три победы «Барса» добыла дома. В чемпионате они ранее обыграли со счетом 3:0 «Эйбар», а в Кубке Испании – «Леганес». Именно уверенная победа дома позволила каталонцам пройти в четвертьфинал, ведь на поле «Леганеса» они уступили со счетом 1:2.

В лазарете находятся Самуэль Умтити и Рафинья Алькантара.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Севилья» проиграла три последних официальных матча подряд, не забив в них ни гола.
  • Дома «Севилья» побеждала в десяти из 12 последних официальных матчей.
  • В пяти из шести последних домашних поединках «Севильи» забивала только одна команда.
  • «Барселона» выиграла 10 из 12 последних официальных матчей.
  • На выезде «Барселона» проиграла только один из 11 предыдущих официальных поединков.
  • «Барселона» побеждала «Севилью» в 10 из 11 последних очных матчей.

 

Прогноз

«Севилья» имеет перед матчем огромную мотивацию. Весной «нервионцы» были опозорены в финале Кубка Испании, уступив «Барсе» 0:5, после чего проиграли матч за Суперкубок (1:2) и поединок в первом круге Примеры на выезде – 2:4. Букмекеры снова небезосновательно считают «Барселону» фаворитом. Она сейчас на ходу, тогда как «Севилья» немного забуксовала.

В тоже время дома «нервионцы» в нынешнем сезоне смотрятся довольно уверенно. Поэтому, считаем, что хозяева вполне способны хотя бы крупно не проиграть, да и наверняка соперники порадуют голами.

Наш прогноз – победа Севильи с форой (+1) за 1.60 в БК 1хСтавка.

Второй прогноз – обе команды забьют по 2 и более голов за 4.22 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   45 / 747
вчера в 16:01
Вполне возможно,а почему собственно нет?
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