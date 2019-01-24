«Челси» – «Тоттенхэм»: Прогноз от экспертов

вчера, 08:22

ЧЕЛСИ

«Челси» переживает сейчас довольно сложный период. Если на старте сезона «пенсионеры» боролись с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за лидерство в Премьер-лиге, то сейчас «синие» близки к тому, чтобы потерять место в зоне Лиги Чемпионов.

В последних пяти официальных матчах подопечные Маурицио Сарри добыли только две победы. В Кубке Англии «Челси» обыграл «Ноттингем» (2:0), а в чемпионате «пенсионеры» одолели «Ньюкасл» (2:1). Однако в домашнем поединке АПЛ «синие» также не сумели дожать «Саутгемптон» (0:0), а в гостях в предыдущие выходные проиграли «Арсеналу» (0:2). «Тоттенхэм», напомним, победил «Челси» в Кубке Лиги (1:0).

Впрочем, дома «Челси» проиграл только раз в этом сезоне. Команда Сарри как раз в недавнем матче уступила на «Стэмфорде» «Лестеру» (0:1). В других официальных встречах «Челси» добыл 13 побед и четырежды сыграл вничью. Да и с командами топ-шестерки на своей арене «синие» играли хорошо. «Пенсионеры» победили дома «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2), с «Ливерпулем» сыграли вничью (1:1), а с МЮ (2:2).

В Кубке Лиги «Челси» и вовсе победил «Ливерпуль» (2:1), обыграл «Дерби» (3:2) и «Борнмут» (1:0).

Травмированных на данный момент в «Челси» практически нет. Под вопросом участие Рубена Лофтуса-Чика и Альваро Мораты, отсутствие которого связывают с переходом в «Атлетико».

ТОТТЕНХЭМ

У «Тоттенхэма» проблем с составом гораздо больше. Травмированы Харри Кейн, Делле Алли, Мусса Сиссоко и Виктор Ваньяма, а Сон Хын Мин играет за сборную на Кубке Азии. Победить «Фулхэм» на выезде «Тоттенхэм» как-то сумел, но в команде был Делле Алли, забивший один из мячей. Сейчас у Почеттино все еще хуже. Единственное, чему могут порадоваться болельщики «шпор», так это тому, что вся защитная линия клуба в полном порядке.

До победы над «Фулхэмом» «Тоттенхэм» выиграл семь из девяти поединков, сумев за этот период обыграть на выезде «Арсенал» (2:0), разгромить «Эвертон» (6:2), «Борнмут» (5:0), и «Кардифф» (3:0), поиздеваться над «Транмером» в Кубке Англии (7:0), а также минимально обыграть «Бернли» (1:0) и «Челси» (1:0).

Однако добились всего этого подопечные Почеттино с полноценным составом. Кроме того, за указанный отрезок «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» дома (1:3) и в недавнем поединке уступил МЮ (0:1), владея полным территориальным преимуществом.

Впрочем, к поединку с «Челси» «Тоттенхэм» подходит с пятиматчевой победной серией в гостях. За весь сезон на выезде «шпоры» проиграли только два раза: «Уотфорду» (1:2) и «Арсеналу» (2:4).

В Кубке Лиги по дороге к полуфиналу «шпоры» прошли «Уотфорд» по пенальти (2:2 основное время), «Вест Хэм» (3:1) и «Арсенал» (2:0).

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Челси» выиграл только четыре из восьми последних официальных поединков.

В шести из этих встреч сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Тоттенхэм» победил в семи из девяти предыдущих официальных матчей.

Победная гостевая серия «шпор» достигла пяти официальных встреч.

Только в одном из этих пяти матчей сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» во всех трех последних очных поединках. В текущем сезоне «шпоры» одолели «пенсионеров» дома (3:1), и точно с таким же счетом команда Почеттино выиграла на «Стэмфорд Бридж» в минувшем чемпионате.

Прогноз

Поскольку практически вся атака «Тоттенхэма» по разным причинам не сможет сыграть в этом матче, Маурисио Почеттино ничего не остается, кроме как сделать акцент на оборону и постараться удержать добытое преимущество.

«Тоттенхэм» играет в достаточно результативный футбол, но сейчас «шпорам» как раз на руку подстроиться под игру «Челси», в шести из восьми последних встреч которых сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

Наш прогноз – Челси не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.66 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru