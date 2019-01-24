«Челси» – «Тоттенхэм»: Прогноз от экспертов

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Герта -:-  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Марсель -:-  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Южная Корея -:-  Катар - - -
19:00 сегодня  ОАЭ -:-  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомарноКомарно -:- Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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«Челси» – «Тоттенхэм»: Прогноз от экспертов

вчера, 08:22

ЧЕЛСИ

«Челси» переживает сейчас довольно сложный период. Если на старте сезона «пенсионеры» боролись с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за лидерство в Премьер-лиге, то сейчас «синие» близки к тому, чтобы потерять место в зоне Лиги Чемпионов.

В последних пяти официальных матчах подопечные Маурицио Сарри добыли только две победы. В Кубке Англии «Челси» обыграл «Ноттингем» (2:0), а в чемпионате «пенсионеры» одолели «Ньюкасл» (2:1). Однако в домашнем поединке АПЛ «синие» также не сумели дожать «Саутгемптон» (0:0),  а в гостях в предыдущие выходные проиграли «Арсеналу» (0:2). «Тоттенхэм», напомним, победил «Челси» в Кубке Лиги (1:0).

Впрочем, дома «Челси» проиграл только раз в этом сезоне. Команда Сарри как раз в недавнем матче уступила на «Стэмфорде» «Лестеру» (0:1). В других официальных встречах «Челси» добыл 13 побед и четырежды сыграл вничью. Да и с командами топ-шестерки на своей арене «синие» играли хорошо. «Пенсионеры» победили дома «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2), с «Ливерпулем» сыграли вничью (1:1), а с МЮ (2:2).

В Кубке Лиги «Челси» и вовсе победил «Ливерпуль» (2:1), обыграл «Дерби» (3:2) и «Борнмут» (1:0).

Травмированных на данный момент в «Челси» практически нет. Под вопросом участие Рубена Лофтуса-Чика и Альваро Мораты, отсутствие которого связывают с переходом в «Атлетико».

 

ТОТТЕНХЭМ

У «Тоттенхэма» проблем с составом гораздо больше. Травмированы Харри Кейн, Делле Алли, Мусса Сиссоко и Виктор Ваньяма, а Сон Хын Мин играет за сборную на Кубке Азии. Победить «Фулхэм» на выезде «Тоттенхэм» как-то сумел, но в команде был Делле Алли, забивший один из мячей. Сейчас у Почеттино все еще хуже. Единственное, чему могут порадоваться болельщики «шпор», так это тому, что вся защитная линия клуба в полном порядке.

До победы над «Фулхэмом» «Тоттенхэм» выиграл семь из девяти поединков, сумев за этот период обыграть на выезде «Арсенал» (2:0), разгромить «Эвертон» (6:2), «Борнмут» (5:0), и «Кардифф» (3:0), поиздеваться над «Транмером» в Кубке Англии (7:0), а также минимально обыграть «Бернли» (1:0) и «Челси» (1:0).

Однако добились всего этого подопечные Почеттино с полноценным составом. Кроме того, за указанный отрезок «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону» дома (1:3) и в недавнем поединке уступил МЮ (0:1), владея полным территориальным преимуществом.

Впрочем, к поединку с «Челси» «Тоттенхэм» подходит с пятиматчевой победной серией в гостях. За весь сезон на выезде «шпоры» проиграли только два раза: «Уотфорду» (1:2) и «Арсеналу» (2:4).

В Кубке Лиги по дороге к полуфиналу «шпоры» прошли «Уотфорд» по пенальти (2:2 основное время), «Вест Хэм» (3:1) и «Арсенал» (2:0).

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Челси» выиграл только четыре из восьми последних официальных поединков.
  • В шести из этих встреч сыграла ставка «тотал меньше 2,5».
  • «Тоттенхэм» победил в семи из девяти предыдущих официальных матчей.
  • Победная гостевая серия «шпор» достигла пяти официальных встреч.
  • Только в одном из этих пяти матчей сыграла ставка «тотал меньше 2,5».
  • «Тоттенхэм» обыграл «Челси» во всех трех последних очных поединках. В текущем сезоне «шпоры» одолели «пенсионеров» дома (3:1), и точно с таким же счетом команда Почеттино выиграла на «Стэмфорд Бридж» в минувшем чемпионате.

 

Прогноз

Поскольку практически вся атака «Тоттенхэма» по разным причинам не сможет сыграть в этом матче, Маурисио Почеттино ничего не остается, кроме как сделать акцент на оборону и постараться удержать добытое преимущество.

«Тоттенхэм» играет в достаточно результативный футбол, но сейчас «шпорам» как раз на руку подстроиться под игру «Челси», в шести из восьми последних встреч которых сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

Наш прогноз – Челси не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.66 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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