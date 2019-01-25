«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: Прогноз от экспертов

вчера, 09:21

АРСЕНАЛ

«Арсенал» в последнем туре чемпионата Англии доказал, что его рано еще списывать со счетов. В очень принципиальном матче «канониры» на родной арене обыграли «Челси», обострив тем самым борьбу за первую четверку. Сейчас команда Унаи Эмери отстает от «пенсионеров», которые идут четвертыми, всего на три очка.

В целом для «Арсенала» победа над «Челси» стала уже третьей за четыре предыдущих матча. Причем в каждом из выигранных «канониры» забивали не меньше двух голов за матч. В том числе за этот период был обыгран в Кубке Англии на выезде «Блэкпул» (0:3).

Из-за травм точно не сыграют в матче Эктор Бельерин, Генрих Мхитарян, Роб Холдинг и Дэнни Уэлбек.

МАНЧЕСТЕР ЮН

«Красные дьяволы» в последних матчах сполна оправдали свое прозвище. После появления на тренерском мостике Уле Гуннара Сульшера игра команды заметно преобразилась. «Манчестер Юнайтед» выиграл уже семь кряду поединков.

Причем, если первые победы манкунианцев списывали на слабость соперников, то недавняя победа МЮ на выезде над «Тоттенхэмом» со счетом 1:0, подчеркнула, что с «дьяволами» снова придется считаться. Отметим, что матч со «шпорами» является единственным за этот период, в котором «Юнайтед» забил меньше двух голов за матч.

В Кубке Англии на предыдущем этапе подопечные Сульшера обыграли «Рединг» со счетом 2:0.

В лазарете у «дьяволов» находятся Маруан Феллайни и Маркос Рохо.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В 17 последних домашних матчах «Арсенал» одержал 13 побед, проиграв лишь раз.

В 11 из последних 17 поединков дома «Арсенал» забивал минимум два гола.

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних поединков подряд.

В шести из семи последних матчей МЮ забивал по два и больше голов за игру.

забивал по два и больше голов за игру. В нынешнем сезоне соперники сыграли в матче первого круга на поле МЮ вничью 2:2.

вничью 2:2. В восьми из десяти последних матчей между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» забивали обе команды.

Прогноз

У соперников шансы на успех равны. «Арсенал» успешно играет на родной арене, а «Манчестер Юнайтед» вообще на хорошем ходу. Обе команды регулярно забивают, и вряд ли какая-то из них будет играть от обороны. Поэтому, мы ставим на результативный матч.

Наш прогноз – тотал больше 2.5 за 1.68 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru