«Милан» - «Наполи»: Прогноз от экспертов

вчера, 12:09

МИЛАН

«Милан», несмотря на все трудности, продолжает борьбу за место в Лиге Чемпионов – команда Дженнаро Гаттузо идет на четвертой строчке с 34 очками в активе, отставая от третьего «Интера» на шесть баллов. Сзади «россонери» «прессингуют» «Рома» и «Лацио», да и «Аталанту» уже можно причислять к претендентам на попадание в первую четверку.

На неделе Гонсало Игуаин осуществил все-таки свой переход в «Челси», а на замену ему у «Дженоа» был куплен Кшиштоф Пентек, уже проявивший себя в этом сезоне в составе «грифонов».

В понедельник «Милан» встречался в гостях с «Дженоа» и смог взять три балла. В первом тайме «грифоны» имели несколько убойных моментов, но Джанлуиджи Доннарумма был безупречен. Во второй половине встречи «Милан» прибавил в активности, за что и был вознагражден на 72-й минуте – Фабио Борини замкнул фланговый прострел.

Спустя 11 минут Сусо удвоил преимущество «россонери» бильярдным дальним ударом, переместив таким образом команду в зону Лиги Чемпионов.

НАПОЛИ

«Наполи» продолжает погоню за «Ювентусом», но пока полноценным конкурентом чемпиону команда Карло Анчелотти не стала – «старая синьора» впереди на девять очков. Тем не менее, «партенопейцы» ждут своего шанса подобраться поближе к своему главному конкуренту и наращивают преимущество над соседями снизу – третий «Интер» уже отстал от неаполитанцев на семь баллов.

В прошлом туре «Наполи» без ряда ключевых игроков встречался с «Лацио» дома и не без труда, но взял три очка. К 37-й минуте благодаря голам Хосе Кальехона и Аркадиуша Милика команда Анчелотти вела со счетом 2:0, но во втором тайме «орлы» прибавили и ответили одни точным ударом.

На большее в тот вечер «Лацио» не хватило – неаполитанцы забрали победу и продемонстрировали, что даже без большинства ключевых футболистов они остаются серьезным соперником.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В последний раз на «Джузеппе Меацца» команды сыграли вничью 0:0

Только в одном из последних пяти домашних матчей «Милан» проигрывал

«Наполи» проиграл два из последних трех выездных матчей

Прогноз

«Милан» не показал в прошлом туре качественного футбола, но смог взять три очка, победа получилась тяжелой и нельзя сказать, что «Дженоа» в том поединке заслужил такой итог. Тем не менее, «россонери» показали отличную работоспособность, команда ждала терпеливо своего шанса и позволяла «грифонам» владеть мячом, в итоге реализовав свой план на игру.

В поединке с «Наполи» команда Гаттузо наверняка пойдет по тому же пути – постарается сыграть надежно в обороне и реализовать свои моменты. Шансы у «Милана» определенно есть – «Наполи» довольно часто ошибается в обороне, чем легко могут воспользоваться Пентек и компания.

Мы считаем, что гости выиграть не смогут. Прогноз – победа «Милана» или ничья. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.89

Источник: www.vseprosport.ru