«Жирона» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 09:50

ЖИРОНА

«Жирона» сейчас переживает явно не лучшие времена. Подопечные Эусебио Сакристана не выигрывают в общей сложности уже девять официальных поединков подряд, а в Ла Лиге безвыигрышная серия «жирондинцев» достигла семи матчей.

Вничью в Примере за это время «Жирона» сыграла с «Алавесом» (1:1), «Леванте» (2:2), «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (1:1). Проиграли «жирондинцы» «Атлетику» (0:1), «Севилье» (0:2) и «Бетису» (2:3) в минувшем туре. Из-за таких результатов из претендента на попадание в еврокубки «Жирона» скатилась на 12-ю строчку.

Дома «Жирона» в Ла Лиге не проигрывает пять матчей подряд, но четыре из них каталонцы сыграли вничью. Последняя домашняя победа «Жироны» в чемпионате датируется 27 октября.

Помочь команде в каталонском дерби не сможет целый ряд игроков. Это Борха Гарсия, Патрик Робертс, Адай Бенитес, Сейду Думбия и Карлес Планас.

БАРСЕЛОНА

«Барселона» сейчас, наоборот, идет так, как от нее этого ожидают. Разве что в Копа дель Рей «сине-гранатовые» испытывают трудности, на этой неделе проиграв «Севилье» в гостях (0:2). Однако в Ла Лиге «Барселона» выиграла семь последних матчей, полностью отвоевав себе первую строчку в таблице. Теперь ближайший преследователь отстает от команды Эрнесто Вальверде на пять очков, а «Реал» и вовсе на десять.

Дома каталонцы за этот период победили «Вильярреал» (2:0), «Сельту» (2:0), «Эйбар» (3:0) и «Леганес» (3:1). На выезде же «Барса» разгромила «Эспаньол» (4:0), «Леванте» (5:0) и обыграла «Хетафе» (2:1). То есть, как видим, Вальверде поправил игру «блаугранас» в защите. За эти семь матчей «Барса» пропустила только два мяча, хотя ранее у клуба в обороне были гораздо большие проблемы.

Перед каталонским дерби в «Барселоны» тоже есть потери. Это Рафинья Алькантара, Самуэль Юмтити и Усман Дембеле.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Жирона» не может выиграть уже девять официальных матчей подряд.

Безвыигрышная серия «жирондинцев» в Ла Лиге достигла семи поединков.

«Жирона» забила и пропустила во всех пяти предыдущих домашних встречах.

Победная серия «Барселоны» в Ла Лиге достигла семи матчей.

На выезде «сине-гранатовые» выиграли четыре из пяти последних поединков, не пропустив только в двух из них.

Первые два поединка между «Жироной» и «Барселоной» в Ла Лиге завершились более чем уверенными победами фаворита. «Барса» разгромила «Жирону» (3:0 и 6:1). Однако в этом сезоне «Жироне» удалось разжиться на «Камп Ноу» очками - 2:2.

Прогноз

Дерби есть дерби, но судя по тому, в каком состоянии сейчас находится «Барселона», а в каком «Жирона», команда Эрнесто Вальверде должна реабилитироваться перед болельщиками за неожиданную ничью в первом круге. Однако можно не сомневаться, что «Жирона» так просто очки не отдаст. Это должен быть достаточно результативный матч, в котором выиграют гости.

Наш прогноз – обе забьют за 1.80 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru