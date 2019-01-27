«Лацио» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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«Лацио» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 09:57

ЛАЦИО

«Лацио» в первом круге не смог проявить себя с самой сильной стороны – команда Симоне Индзаги идет вне зоны Лиги Чемпионов и в целом выступает крайне нестабильно. Сейчас «орлы» располагаются на седьмой строчке в таблице с 32 очками в активе, однако отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет всего два очка.

В последних поединках «Лацио» откровенно провалился – сначала «орлы» не смогли ничего противопоставить «Торино», отыграв на «Олимпико» с ними ничью 1:1, затем в гостях случилось поражение 1:2 от «Наполи», который играл без половины основного состава, но переиграл римлян по всем статьям.

Кризисом эту серию пока назвать нельзя, но если «орлы» не начнут стабильно побеждать, Лига Чемпионов вновь будет недостижимой.

 

ЮВЕНТУС

«Ювентус» показывает в этом сезоне свой привычный мощный футбол – команда Массимилиано Аллегри не знает себе равных в Серии А, заработав за 20 туров преимущество в девять очков над ближайшим преследователем. «Наполи» полноценно создать конкуренцию «старой синьоре» пока не в состоянии, это подтвердила и очная встреча в Турине, где «Ювентус» доказал свое полное превосходство.

У сегодняшнего «Ювентуса» практически нет слабых мест, в чем легко убедиться, если обратиться к статистике – у «старой синьоры» вторая атака в Серии А, наколотившая 41 гол в ворота соперников, также чемпион имеет лучшую оборону, которая ошибалась лишь 11 раз. В последнем матче «Ювентус» дома легко расправился с «Кьево» со счетом 3:0, одержав 18 победу в сезоне.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Пять последних домашних матчей «Лацио» проиграл «Ювентусу»
  • Только в одном из последних 16 матчей «Лацио» не пропускал
  • Только в одном из последних пяти матчей «Ювентус» забивал менее двух голов

 

Прогноз

«Лацио» в последних поединках выглядел откровенно слабо, сказывается усталость и ограниченный кадровый потенциал. «Орлы» очень много допускают ошибок в обороне, что наверняка сильно тревожит Индзаги в преддверии поединка с «Ювентусом», атака которого ошибок не прощает.

«Старая синьора» является явным фаворитом встречи, в данный момент чемпион находится в отличной форме и имеет все шансы взять три балла в игре с не самым стабильным «Лацио», который уже пять матчей подряд на «Олимпико» не может взять против «Ювентуса» даже одного очка.

Очевидно, что большую часть матча «Лацио» проведет в обороне и не всегда медленные защитники «орлов» будут успевать за соперником, что обязательно приведет к предупреждениям. «Ювентус» также позволяет себе грубость в последних поединках, так что в такой принципиальной встреча есть смысл ждать большого количества желтых карточек.

По нашему мнению, хозяева будут результативно ошибаться. Прогноз – индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 мячей. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.91

Также мы считаем, что есть смысл ждать нервной и грубой игры, поэтому предлагаем еще такой прогноз – тотал больше 4.5 желтых карточек. Такой исход можно найти с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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