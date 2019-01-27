«Лацио» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 09:57

ЛАЦИО

«Лацио» в первом круге не смог проявить себя с самой сильной стороны – команда Симоне Индзаги идет вне зоны Лиги Чемпионов и в целом выступает крайне нестабильно. Сейчас «орлы» располагаются на седьмой строчке в таблице с 32 очками в активе, однако отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет всего два очка.

В последних поединках «Лацио» откровенно провалился – сначала «орлы» не смогли ничего противопоставить «Торино», отыграв на «Олимпико» с ними ничью 1:1, затем в гостях случилось поражение 1:2 от «Наполи», который играл без половины основного состава, но переиграл римлян по всем статьям.

Кризисом эту серию пока назвать нельзя, но если «орлы» не начнут стабильно побеждать, Лига Чемпионов вновь будет недостижимой.

ЮВЕНТУС

«Ювентус» показывает в этом сезоне свой привычный мощный футбол – команда Массимилиано Аллегри не знает себе равных в Серии А, заработав за 20 туров преимущество в девять очков над ближайшим преследователем. «Наполи» полноценно создать конкуренцию «старой синьоре» пока не в состоянии, это подтвердила и очная встреча в Турине, где «Ювентус» доказал свое полное превосходство.

У сегодняшнего «Ювентуса» практически нет слабых мест, в чем легко убедиться, если обратиться к статистике – у «старой синьоры» вторая атака в Серии А, наколотившая 41 гол в ворота соперников, также чемпион имеет лучшую оборону, которая ошибалась лишь 11 раз. В последнем матче «Ювентус» дома легко расправился с «Кьево» со счетом 3:0, одержав 18 победу в сезоне.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Пять последних домашних матчей «Лацио» проиграл «Ювентусу»

Только в одном из последних 16 матчей «Лацио» не пропускал

Только в одном из последних пяти матчей «Ювентус» забивал менее двух голов

Прогноз

«Лацио» в последних поединках выглядел откровенно слабо, сказывается усталость и ограниченный кадровый потенциал. «Орлы» очень много допускают ошибок в обороне, что наверняка сильно тревожит Индзаги в преддверии поединка с «Ювентусом», атака которого ошибок не прощает.

«Старая синьора» является явным фаворитом встречи, в данный момент чемпион находится в отличной форме и имеет все шансы взять три балла в игре с не самым стабильным «Лацио», который уже пять матчей подряд на «Олимпико» не может взять против «Ювентуса» даже одного очка.

Очевидно, что большую часть матча «Лацио» проведет в обороне и не всегда медленные защитники «орлов» будут успевать за соперником, что обязательно приведет к предупреждениям. «Ювентус» также позволяет себе грубость в последних поединках, так что в такой принципиальной встреча есть смысл ждать большого количества желтых карточек.

По нашему мнению, хозяева будут результативно ошибаться. Прогноз – индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 мячей. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.91

Также мы считаем, что есть смысл ждать нервной и грубой игры, поэтому предлагаем еще такой прогноз – тотал больше 4.5 желтых карточек. Такой исход можно найти с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru