«Ростов» - «Зенит»: Прогноз от экспертов

вчера, 10:29

РОСТОВ

«Ростов» провел на турнире уже два матча и оба завершились для «трактористов» не слишком удачно. В первом поединке команда Валерия Карпина потерпела обидное поражение от «Спартака» - при счете 1:1 «Ростов» не реализовал пенальти и в следующей же атаке пропустил. Во второй встрече ростовский клуб сыграл вничью 1:1 с «Локомотивом», но в серии пенальти сильнее были «железнодорожники».

ЗЕНИТ

«Зенит» очень слабо играет на Кубке Матч-Премьер – в двух матчах команда Сергея Семака потерпела два поражения. В первом туре «Локомотив» не оставил шансов «сине-бело-голубым» - к 50-й минуте «железнодорожники» вели со счетом 3:0, «Зенит» смог лишь провести гол престижа. Во втором матче питерский клуб 0:3 проиграл «Спартаку», показав очень слабый футбол.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Ростов» пропускал в каждом из предыдущих двух матчей турнира

В шести последних матчах «Зенит» всего раз проиграл «Ростову»

Пять последних матчей «Зенит» проиграл

Прогноз

«Зенит» очень слабо провел предыдущих два матча, поэтому есть смысл ждать от него более активных действий в игре с «Ростовом». «Ростов» не показал на турнире ничего сверхъестественного – команда Карпина допускала массу ошибок в обороне, но умело использовала контратаки. «Зенит» по подбору игроков явно превосходит своего соперника, да и серия из поражений его уже слишком затянулась, наверняка в этом поединке с ней будет покончено.

Мы считаем, что «Ростову» рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Зенита». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.06

Источник: www.vseprosport.ru