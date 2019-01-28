Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Идет второй тайм, 71’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:3 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 67’ Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 64’ Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 60’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 2:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 64’ Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 63’ Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 24’ Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 25’ Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

сегодня, 19:04

В Европе играют сотни южноамериканцев, но знакомы ли с их происхождением? Сегодня «Соккер.ру» расскажет, что связывает Роналдиньо и Педро Рошу. «Гремио» превыше всего!

И ведь действительно, мы знаем десятки, а то и сотни южноамериканских игроков, но мало кто интересуется, откуда они вышли и что делали до приезда в Европу. Сейчас разговор о парнях, которые в последние двадцать лет прославляли (или просто представляли) «Гремио» в Старом Свете.

Вратарь. Лишь парочка вратарей перебралась в Европу из «Гремио» за последние два десятка лет. Карьера Кассио Рамоса даже толком не успела стартовать в родном клубе, как этого 195-сантиметрового детину пригласил ПСВ, заплативший 1 миллион евро. За пять лет в Нидерландах бразилец принял участие в 20 матчах, включая игры за ротердамскую «Спарту» на правах аренды. После этого Кассио вернулся домой, присоединился к «Коринтиансу» и там он из года в год номер один. Прямо сейчас за португальский клуб «Риу Аве» на правах аренды из «Гремио» выступает голкипер Лео. Парень сходу стал основным и наверняка останется в Европе после окончания арендного соглашения.

Центральные защитники. Звездных центрбеков «Гремио» не родил, но были выгодные для клуба продажи. Некто Рафаэль Шейдт обошелся «Селтику» в 7.2 млн евро и оказался одним из худших трансферов в истории шотландского клуба (сыграл три матча за сезон, потом катался по арендам и ушел свободным агентом). «Вольфсбург» в 2010-м потратил 5 миллионов на Ревера, но уже через полгода продал его за 3 в другой бразильский клуб. Никак себя не проявил и трехмиллионный Неутон, проданный в «Удинезе». Центрбека пробовали во всех клубах империи Поццо – «Удинезе», «Уотфорд», «Гранада», но он везде провалился. В общем, «Гремио» - далеко не самое лучше место для приобретения центрального защитника. 

Крайние защитники. Противоположная ситуация с крайними защитниками атакующего плана: «Гремио» воспитал и продал европейским клубам трех игроков, которые продолжили прогрессировать за океаном, а один даже нашел себе сборную взамен бразильской. Да-да, Марио Фернандес – парень из «Гремио», в 2012-м он перешел в ЦСКА за 10.5 млн евро, а сейчас «Трансфермаркт» оценивает армейца в 26 миллионов. 

Два других парня с левой бровки, оба уходили за суммы в районе 6-6.5 млн евро, но сейчас стоят значительно дороже. Алекс Теллес изначально присоединился к «Галатасараю», провел сезон в «Интере», но максимального прогресса добился в «Порту». Венделл уже почти пять лет защищает цвета «Байера», к нему есть стабильный интерес со стороны топ-клубов. Левый защитник – позиция дефицитная, а «Гремио» выпустил двух погодок (Теллес 1992 года, Вендел – 1993-го). 

Полузащитники. Экс-капитан сборной Бразилии Эмерсон, поигравший за «Рому», «Ювентус» и «Реал», начинал профессиональную карьеру в Порту-Аллегри. Лукас Лейва уже 12 лет играет в Европе за «Ливерпуль» и «Лацио», а начинал он в «Гремио». И, конечно, сегодняшняя гордость академии «бессмертных» - Артур, проданный в «Барселону» прошедшим летом за 31 миллион евро и уже успевший произвести впечатление на новом месте работы. В Бундеслиге выступает хавбек Уолас (переходил в «Гамбург», сейчас представляет «Ганновер»), этот парень – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Добавим сюда Андерсона, который выиграл десяток трофеев с «Манчестер Юнайтед». Симпатичная получается компания.

Игроки атаки. Дуглас Коста уехал в «Шахтер» после всего лишь двух сезонов в составе «Гремио», в составе «горняков» прошел огранку, после чего перебрался сначала в «Баварию», а потом в «Ювентус». Любители футбола постарше вспомнят шикарного форварда Марио Жардела, забивавшего в промышленных масштабах за «Порту», «Галатасарай» и «Спортинг». Марио становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и дважды брал «Золотую бутсу». Он не воспитанник «Гремио», но в Европу приехал именно из этого клуба. Добавим в эту компанию Жонаса, который до «Гремио» играл за другие бразильские клубы, но раскрылся именно в Порту-Аллегри. Сначала опытный форвард не растерялся в «Валенсии», а уж в «Бенфике» так и вовсе стал звездой и главным действующим лицом в атаке. Жонас дважды завоевывал «Золотую бутсу» чемпионата Португалии и дважды становился лучшим снайпером турнира.  

Звезда №1. Роналдиньо. Один из любимейших футболистов поколения, погрузившегося в футбол в начале XXI века, завершил свое футбольное образование и начал взрослую карьеру в «Гремио». Потом был переход в ПСЖ в 2001 году, а после двух сезонов в Париже Роналдиньо оказался в «Барселоне», где и провел лучшее время в своей карьере. Наигравшись в Европе (после «Барсы» был еще «Милан») Ронни вернулся на родину, но за «Гремио» больше не играл. 

Парни из «Гремио» в РПЛ. Наберется с полдесятка, причем уже упомянутый Марио Фернандес, а также Фернандо и Педро Роша из «Спартака» в свое время становились самыми дорогими продажами в истории «Гремио», а сейчас уступают только Артуру. Роша был куплен «Спартаком» за 12 миллионов евро и пока не оправдал ожиданий, Фернандо переходил в «Шахтер», а в Москве оказался транзитом через Геную. Незабвенный Рафаэль Кариока тоже переходил в «Спартак» из «Гремио», а Карлос Эдуардо, за которого «Рубин» отвалил 20 миллионов евро, занимался в академии «бессмертных» с 14-ти лет. Правда, казанцы отправили вознаграждения в «Хоффенхайм», который потратил на приобретение бразильца 7 миллионов евро. Помимо этих ребят, вспомним Адилсона Варкена, игравшего за «Ахмат» на протяжении пяти лет. 

Символическая сборная лучших игроков «Гремио» в Европе: Лео – Фернандес, Эмерсон, Лейва, Теллес/Венделл – Артур, Андерсон, Роналдиньо – Дуглас Коста, Жонас, Жардел.  

Команда выходцев из «Гремио», выступающих в Европе сейчас: Лео – Теллес, Фернандес, Лейва, Венделл – Уолас, Фернандо, Артур – Педро Роша, Дуглас Коста, Жонас.

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Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил parallels
   599 / 787
сегодня в 20:37
жулиано забыли.
Жулиано намеренно не включил. Он воспитанник Параны, а в Европу впервые из Интернасьонала приехал, Гремио был перевалочным клубом между Днепром и Зенитом.
DAD81
DAD81 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   431 / 787
сегодня в 20:16
Фернандес играет за сборную России с 2017 года. Как он мог совершать привозы на Евро-2016?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   65 / 787
сегодня в 19:49
Гремио фабрика звёзд!
parallels
parallels ответил time out
   11 / 787
сегодня в 19:36
вот это коммент! представляю, как тебе пришлось тужиться, чтобы родить такое! спартачей, да ты интеллект 😆
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
   21 / 787
сегодня в 19:29
К чему упомянули лузера Педру?
а баклажана с проекта нет((аххаха
time out
time out ответил parallels
   85 / 787
сегодня в 19:28
жулиано забыли.
О тех, кто побывал в Зените, не вспоминают, а скорбно молчат.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   444 / 787
сегодня в 19:28
педрошу рядом с рональдиньо упоминать несколько зашкварно
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   22 / 787
сегодня в 19:27
Марио Фернандес, говорят они.)))))
Ещё один проэкт гинеровцев для обдурения широких масс, который на самом деле не представляет собой ничего совершенно.)))))
Незабитый пенальти на ЧМ, куча привезённых голов на Евро-2016 и ЧМ-2018, постоянные 4 места в ЛЧ, участие в рекорде Педофила-43.)))))
Единственный аргумент в защиту этого чуда гинеровской селекции - то, что он "пахал".)))))
Может быть, игроки СКА-Хабаровск, Томи или Енисея тоже пашут. Но это не единственное, что футболист должен.))))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 787
сегодня в 19:19
К чему упомянули лузера Педру?
parallels
parallels
   11 / 787
сегодня в 19:18
зато заботливо упаковали педру и отправили в спартак, где ему самое место 😂😂😂
parallels
parallels
   11 / 787
сегодня в 19:16
по моим наблюдениям, у гремио очень толковые и заботливые фанаты, которые, если надо, могут спасти карьеру игроку, и даже перекрыть аэропорт, если потребуется, лишь бы не допустить понижение игрока в классе, и прочие позоры 7:0, 1-18, 108, 9333 и далее по списку.
parallels
parallels
   11 / 787
сегодня в 19:12
жулиано забыли.
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