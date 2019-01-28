Роналдиньо, Марио Фернандес, Педро Роша и другие выходцы из «Гремио»

сегодня, 19:04

В Европе играют сотни южноамериканцев, но знакомы ли с их происхождением? Сегодня «Соккер.ру» расскажет, что связывает Роналдиньо и Педро Рошу. «Гремио» превыше всего!

И ведь действительно, мы знаем десятки, а то и сотни южноамериканских игроков, но мало кто интересуется, откуда они вышли и что делали до приезда в Европу. Сейчас разговор о парнях, которые в последние двадцать лет прославляли (или просто представляли) «Гремио» в Старом Свете.

Вратарь. Лишь парочка вратарей перебралась в Европу из «Гремио» за последние два десятка лет. Карьера Кассио Рамоса даже толком не успела стартовать в родном клубе, как этого 195-сантиметрового детину пригласил ПСВ , заплативший 1 миллион евро. За пять лет в Нидерландах бразилец принял участие в 20 матчах, включая игры за ротердамскую «Спарту» на правах аренды. После этого Кассио вернулся домой, присоединился к «Коринтиансу» и там он из года в год номер один. Прямо сейчас за португальский клуб «Риу Аве» на правах аренды из «Гремио» выступает голкипер Лео. Парень сходу стал основным и наверняка останется в Европе после окончания арендного соглашения.

Центральные защитники. Звездных центрбеков «Гремио» не родил, но были выгодные для клуба продажи. Некто Рафаэль Шейдт обошелся «Селтику» в 7.2 млн евро и оказался одним из худших трансферов в истории шотландского клуба (сыграл три матча за сезон, потом катался по арендам и ушел свободным агентом). «Вольфсбург» в 2010-м потратил 5 миллионов на Ревера, но уже через полгода продал его за 3 в другой бразильский клуб. Никак себя не проявил и трехмиллионный Неутон, проданный в «Удинезе». Центрбека пробовали во всех клубах империи Поццо – «Удинезе», «Уотфорд», «Гранада», но он везде провалился. В общем, «Гремио» - далеко не самое лучше место для приобретения центрального защитника.

Крайние защитники. Противоположная ситуация с крайними защитниками атакующего плана: «Гремио» воспитал и продал европейским клубам трех игроков, которые продолжили прогрессировать за океаном, а один даже нашел себе сборную взамен бразильской. Да-да, Марио Фернандес – парень из «Гремио», в 2012-м он перешел в ЦСКА за 10.5 млн евро, а сейчас «Трансфермаркт» оценивает армейца в 26 миллионов.

Два других парня с левой бровки, оба уходили за суммы в районе 6-6.5 млн евро, но сейчас стоят значительно дороже. Алекс Теллес изначально присоединился к «Галатасараю», провел сезон в «Интере», но максимального прогресса добился в «Порту». Венделл уже почти пять лет защищает цвета «Байера», к нему есть стабильный интерес со стороны топ-клубов. Левый защитник – позиция дефицитная, а «Гремио» выпустил двух погодок (Теллес 1992 года, Вендел – 1993-го).

Полузащитники. Экс-капитан сборной Бразилии Эмерсон, поигравший за «Рому», «Ювентус» и «Реал», начинал профессиональную карьеру в Порту-Аллегри. Лукас Лейва уже 12 лет играет в Европе за «Ливерпуль» и «Лацио», а начинал он в «Гремио». И, конечно, сегодняшняя гордость академии «бессмертных» - Артур, проданный в «Барселону» прошедшим летом за 31 миллион евро и уже успевший произвести впечатление на новом месте работы. В Бундеслиге выступает хавбек Уолас (переходил в «Гамбург», сейчас представляет «Ганновер»), этот парень – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Добавим сюда Андерсона, который выиграл десяток трофеев с «Манчестер Юнайтед». Симпатичная получается компания.

Игроки атаки. Дуглас Коста уехал в «Шахтер» после всего лишь двух сезонов в составе «Гремио», в составе «горняков» прошел огранку, после чего перебрался сначала в «Баварию», а потом в «Ювентус». Любители футбола постарше вспомнят шикарного форварда Марио Жардела, забивавшего в промышленных масштабах за «Порту», «Галатасарай» и «Спортинг». Марио становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и дважды брал «Золотую бутсу». Он не воспитанник «Гремио», но в Европу приехал именно из этого клуба. Добавим в эту компанию Жонаса, который до «Гремио» играл за другие бразильские клубы, но раскрылся именно в Порту-Аллегри. Сначала опытный форвард не растерялся в «Валенсии», а уж в «Бенфике» так и вовсе стал звездой и главным действующим лицом в атаке. Жонас дважды завоевывал «Золотую бутсу» чемпионата Португалии и дважды становился лучшим снайпером турнира.

Звезда №1. Роналдиньо. Один из любимейших футболистов поколения, погрузившегося в футбол в начале XXI века, завершил свое футбольное образование и начал взрослую карьеру в «Гремио». Потом был переход в ПСЖ в 2001 году, а после двух сезонов в Париже Роналдиньо оказался в «Барселоне», где и провел лучшее время в своей карьере. Наигравшись в Европе (после «Барсы» был еще «Милан») Ронни вернулся на родину, но за «Гремио» больше не играл.

Парни из «Гремио» в РПЛ . Наберется с полдесятка, причем уже упомянутый Марио Фернандес, а также Фернандо и Педро Роша из «Спартака» в свое время становились самыми дорогими продажами в истории «Гремио», а сейчас уступают только Артуру. Роша был куплен «Спартаком» за 12 миллионов евро и пока не оправдал ожиданий, Фернандо переходил в «Шахтер», а в Москве оказался транзитом через Геную. Незабвенный Рафаэль Кариока тоже переходил в «Спартак» из «Гремио», а Карлос Эдуардо, за которого «Рубин» отвалил 20 миллионов евро, занимался в академии «бессмертных» с 14-ти лет. Правда, казанцы отправили вознаграждения в «Хоффенхайм», который потратил на приобретение бразильца 7 миллионов евро. Помимо этих ребят, вспомним Адилсона Варкена, игравшего за «Ахмат» на протяжении пяти лет.

Символическая сборная лучших игроков «Гремио» в Европе: Лео – Фернандес, Эмерсон, Лейва, Теллес/Венделл – Артур, Андерсон, Роналдиньо – Дуглас Коста, Жонас, Жардел.

Команда выходцев из «Гремио», выступающих в Европе сейчас: Лео – Теллес, Фернандес, Лейва, Венделл – Уолас, Фернандо, Артур – Педро Роша, Дуглас Коста, Жонас.