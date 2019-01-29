«Милан» - «Наполи»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:05

МИЛАН

«Милан» в этом сезоне преследует одну единственную цель – закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. В ситуации, когда главные конкуренты «россонери» играют крайне нестабильно, команда Дженнаро Гаттузо со своей задачей успешно справляется – пока «Милан» в таблице четвертый и имеет превосходство в одно очко над пятой «Ромой».

В прошлом туре «Милан» принимал дома «Наполи» и сумел удержать нулевую ничью, не в последнюю очередь, благодаря надежной игре Джанлуиджи Доннаруммы в рамке ворот. Таким образом, «россонери» не пропускают уже два матча подряд, что для сегодняшнего «Милана» является серьезным достижением, ведь в первых 10 матчах сезона оборона команды регулярно давала сбои.

НАПОЛИ

«Наполи» постепенно выпадает из чемпионской гонки – в данный момент между «партенопейцами» и «Ювентусом» есть 11 очков, которые уже можно считать пропастью. Однако, вторую строчку команда Карло Анчелотти удерживает без особых проблем – третий «Интер» уже отстал на восемь баллов, а учитывая его игру в последних матчах, расстояние имеет все шансы в ближайшее время увеличиться.

В субботу неаполитанцам не удалось расшатать оборону «Милана» - отлично сыграл голкипер «россонери», но можно предъявлять претензии и атакующим игрокам «Наполи», которые проявили себя не с самой лучшей стороны. Такой игрой был крайне взволнован Анчелотти, нервы которого в конце встречи сдали и Даниеле Довери вынужден был его удалить.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В пяти из семи последних матчей команды забивали друг другу

Только в одном из последних четырех матчей «Наполи» не забивал

В двух последних домашних матчах «Милан» не забивал в ворота «Наполи»

Прогноз

«Милан» в субботу сыграл очень осторожно против «Наполи», но нельзя сказать, что «россонери» не имели моментов – в нескольких ситуациях серьезно выручил Давид Оспина. «Наполи» атаковал много, но реализовать моменты не сумел, что привело в ярость даже Анчелотти, схлопотавшего удаление.

В Кубке «Милан» наверняка сыграет более расковано и постарается проявить себя в атаке, где с первых минут ожидается появление звездного Кшиштофа Пентека, сыгравшего в дебютных 20 минутах гораздо острее Патрика Кутроне.

Есть смысл ждать и от «Наполи» активности в атаке – за пассивность был в пух и прах раскритикован прессой Лоренцо Инсинье, которому есть что доказывать. Неаполитанцы имеют возможность задействовать ротацию, в обойме у Анчелотти есть качественные игроки, поэтому усталость вряд ли помешает команде играть активно и стараться выиграть этот поединок.

Также мы рассчитываем на больше количество угловых от гостей – по этому показателю они входят в четверку лучших команд Серии А и сегодня наверняка проведут большую часть времени в атаке.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.82

Вторым нашим прогнозом будет индивидуальный тотал больше (5.5) угловых «Наполи». В БК Фонбет такое пари можно разместить с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru