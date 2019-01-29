«Милан» - «Наполи»: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 13’ Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 0:0 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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«Милан» - «Наполи»: Прогноз от экспертов

вчера, 14:05

МИЛАН

«Милан» в этом сезоне преследует одну единственную цель – закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. В ситуации, когда главные конкуренты «россонери» играют крайне нестабильно, команда Дженнаро Гаттузо со своей задачей успешно справляется – пока «Милан» в таблице четвертый и имеет превосходство в одно очко над пятой «Ромой».

В прошлом туре «Милан» принимал дома «Наполи» и сумел удержать нулевую ничью, не в последнюю очередь, благодаря надежной игре Джанлуиджи Доннаруммы в рамке ворот. Таким образом, «россонери» не пропускают уже два матча подряд, что для сегодняшнего «Милана» является серьезным достижением, ведь в первых 10 матчах сезона оборона команды регулярно давала сбои.

 

НАПОЛИ

«Наполи» постепенно выпадает из чемпионской гонки – в данный момент между «партенопейцами» и «Ювентусом» есть 11 очков, которые уже можно считать пропастью. Однако, вторую строчку команда Карло Анчелотти удерживает без особых проблем – третий «Интер» уже отстал на восемь баллов, а учитывая его игру в последних матчах, расстояние имеет все шансы в ближайшее время увеличиться.

В субботу неаполитанцам не удалось расшатать оборону «Милана» - отлично сыграл голкипер «россонери», но можно предъявлять претензии и атакующим игрокам «Наполи», которые проявили себя не с самой лучшей стороны. Такой игрой был крайне взволнован Анчелотти, нервы которого в конце встречи сдали и Даниеле Довери вынужден был его удалить.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В пяти из семи последних матчей команды забивали друг другу
  • Только в одном из последних четырех матчей «Наполи» не забивал
  • В двух последних домашних матчах «Милан» не забивал в ворота «Наполи»

 

Прогноз

«Милан» в субботу сыграл очень осторожно против «Наполи», но нельзя сказать, что «россонери» не имели моментов – в нескольких ситуациях серьезно выручил Давид Оспина. «Наполи» атаковал много, но реализовать моменты не сумел, что привело в ярость даже Анчелотти, схлопотавшего удаление.

В Кубке «Милан» наверняка сыграет более расковано и постарается проявить себя в атаке, где с первых минут ожидается появление звездного Кшиштофа Пентека, сыгравшего в дебютных 20 минутах гораздо острее Патрика Кутроне.

Есть смысл ждать и от «Наполи» активности в атаке – за пассивность был в пух и прах раскритикован прессой Лоренцо Инсинье, которому есть что доказывать. Неаполитанцы имеют возможность задействовать ротацию, в обойме у Анчелотти есть качественные игроки, поэтому усталость вряд ли помешает команде играть активно и стараться выиграть этот поединок.

Также мы рассчитываем на больше количество угловых от гостей – по этому показателю они входят в четверку лучших команд Серии А и сегодня наверняка проведут большую часть времени в атаке.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.82

Вторым нашим прогнозом будет индивидуальный тотал больше (5.5) угловых «Наполи». В БК Фонбет такое пари можно разместить с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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